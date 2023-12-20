Левандовски потух в «Барсе» из-за смены схемы. Приезд наследника Роналдо может его добить

Когда судья дал финальный свисток в матче «Валенсия» — «Барселона» (1:1), вингер каталонцев Рафинья упал на газон «Местальи» и закрыл лицо футболкой. Действующие чемпионы Испании упустили множество моментов, потеряв очередные очки — отставание от лидирующей «Жироны» составляет уже девять очков, а от идущего вторым «Реала» — семь. На контрасте с Рафиньей в паре метров от него смотрелся Роберт Левандовски. Поляк вглядывался в тёмное валенсийское небо с явным непониманием происходящего.

В этом сезоне на счету Левандовского всего девять голов в 20 матчах за «Барселону», что слабо вяжется с его статусом суперфорварда и ролью в команде. Раздражение от этого растёт всё больше — как у тренера, так и у самого игрока. Обычно улыбчивый и приятный в общении Роберт в этом сезоне стал вспыльчивым и закомплексованным, что ещё больше отдаляет его от формы, которую он показывал в прошлом сезоне — 33 гола при 28,4 xG (ожидаемые голы).

Спад польского суперфорварда предопределён сменой тактической схемы, из-за чего будущее Левандовского в команде находится под огромным вопросом. «Барса» уже подготовила ему замену.

Левандовски не помогает «Барселоне» конвертировать количество голевых моментов в качество

«Мы, должно быть, одна из худших команд в Европе с точки зрения эффективности, — сокрушался Хави после ничьей в Валенсии. — Это случилось с нами на Мальорке и в Гранаде, когда мы потеряли очки, и даже в победном матче с «Атлетико». У «Жироны» мы могли выиграть 2:1 или сыграть вничью 3:3, но проиграли 2:4. Наша эффективность в атаке ужасна».

Тренер прав. По данным Opta, в этом сезоне «Барселона» лидирует в топ-5 лигах по количеству упущенных моментов как в первых таймах (23), так и в матчах в целом (41).

Роберт с трофеем Пичичи сезона-2022/2023 Фото: из личного архива Роберта Левандовского

В Валенсии каталонцы имели 16 моментов: восемь ударов в створ, четыре — мимо, четыре заблокированных удара. XG «Барсы» составил 3,24, а у «Валенсии» — 0,54. Превосходство по ожидаемым голам сине-гранатовые обеспечили себе и в матчах с «Жироной» (4,25 против 2,94) и «Реалом» (1,32 против 0,96), но не набрали ни одного очка. Разумеется, наибольший спрос в такой ситуации с человека, который должен конвертировать количество в качество. То есть с Левандовского. Испанская пресса много писала про его травму лодыжки, полученную в разгар осени, но уже прошло почти полтора месяца после возвращения, а «девятка» «Барсы» продолжает демонстрировать голевую стерильность.

Каталонцы возлагают большие надежды на выступление в Лиге чемпионов — казалось бы, в этом турнире Роберт должен особенно стараться, но нет. В последнем матче группового этапа с самой слабой командой квартета «Антверпеном» поляк ни разу не пробил в створ. Да что там — даже мимо ворот ни разу не ударил. Кроме того, всё чаще в своих матчах Левандовски демонстрирует непонимание и раздражение от действий одноклубников. Роберт жалуется журналистам, что его плохо ищут и что он не может играть ведущую роль, если для него не создают шансы. В последней игре команды в Валенсии форварда обслуживали как никогда, но он снова не забил. Вполне вероятно, сказывается недостаток утраченной из-за низкой эффективности уверенности.

У «Барсы» и Левандовского всё сломалось не вчера — так длится уже примерно календарный год, ровно с момента возвращения нападающего с чемпионата мира в Катаре. До отъезда Роберта на ЧМ складывалось впечатление, что он играл за каталонцев всю карьеру — 13 мячей в Ла Лиге и 18 во всех турнирах. Очень солидный показатель, подтверждавший верность его трансфера из «Баварии» летом 2022 года за € 45 млн. Поляк подписал контракт по схеме «4+1» с ежегодным изменением зарплаты: € 10 млн в первый сезон (чистыми), € 13 млн — во второй, € 16 млн — в третий и € 13 млн — в четвёртый. Всё это не считая бонусов за выигранные трофеи.

Хави поменял схему игры, и Левандовскому она не подходит

С момента возвращения из Катара Левандовски уже не был прежним, хотя и закончил сезон с 33 голами во всех турнирах и стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 23 мячами. Упала не только результативность поляка, пошатнулась и его роль в команде. Левандовски начинал карьеру на «Камп Ноу» как игрок, который много и позитивно общался на поле, особенно с молодыми игроками. Теперь он изменил это общение на позицию постоянного гнева или жалоб, когда ему не отдают мяч.

В прошлом сезоне Левандовски вёл команду за собой. Сейчас всё иначе Фото: из личного архива Роберта Левандовского

Одним из таких эпизодов стал завирусившийся упрёк в адрес 16-летнего таланта Ламина Ямала в матче с «Алавесом». Во втором тайме Ямал в штрафной соперника не отдал пас на форварда. После чего польский форвард высказал партнёру претензии и отказался пожать руку, которую юноша протянул ему. Кроме того, Левандовски в последних играх очень хаотично контролировал мяч и не помогал команде в прессинге.

«Честно говоря, комментировать особо нечего, потому что это была полная случайность. Что касается моих отношений с Ламином, я много раз с ним разговаривал, даже во время этого матча, помогал ему, советовал. Это нормально. Нормально говорить что-то на поле, что-то предлагать или даже кричать. Я не дал ему пять? Это полная случайность, и я бы не стал искать здесь какой-то скрытый подтекст или смысл. Испанская пресса процветает благодаря таким новостям, преувеличенным историям или ситуациям, интерпретируемым по-своему. Всё это чушь», — отреагировал форвард.

Роберту прекрасно известна причина как собственного спада, так и команды. Он назвал её ещё во время предсезонного тура «Барселоны» летом 2023 года в интервью The Athletic — нападающий считает ошибочным решение Хави поменять тактику. С января тренер перешёл от схемы с двумя вингерами к системе из четырёх полузащитников с Гави в виде ложного левого полузащитника. В первой же игре по таким лекалам «Барса» победила «Реал» в финале Суперкубка Испании (3:1), но в дальнейшем всё больше людей в клубе считали, что новая система принесла в жертву эффективность в атаке. Похоже, так и есть, потому что в прошлом, чемпионском сезоне «Барса» выиграла 11 матчей со счётом 1:0.

Хави не желает подстраиваться под одного игрока Фото: David Ramos/Getty Image

«Когда у меня возникает ощущение, что мы должны забить всего один мяч, я расстраиваюсь, — сокрушался перед началом нынешнего сезона Роберт. — Понимаю, что невозможно блистать в каждой игре, но, если это происходит в нескольких матчах подряд, для «Барселоны» это слишком».

Неудивительно, что в этой кампании xG форварда впервые за последние четыре сезона превышает его результативность, что свидетельствует о спаде. На данный момент у Левандовского 10,9 xG при девяти голах в Ла Лиге. Хуже показатель в команде только у Жоау Феликса (три гола при 4,9 xG).

В январе «Барса» прибегнет к варианту с другим нападающим — талантом из Бразилии

Если взять только 2023 год, включая матчи за сборную Польши, то на счету Левандовски 28 голов в 57 играх (0,49 гола за матч). Приличный показатель для любого нападающего, но до стандартов суперфорварда всё же недотягивает. Нынешняя позиция на поле приводит к тому, что Роберт часто входит в число игроков «Барсы», совершающих наименьшее количество касаний мяча.

«Чего нам нужно добиться от Левандовского, так это того, чтобы он получал мяч в правильном месте, — философствует Хави. — Тогда он забьёт, я не сомневаюсь, но всем нападающим нужны голы, чтобы поддерживать высокий уровень уверенности».

Можно было бы подумать, что в 35 лет нападающий утратил резкость или чутьё на голы, но это не так — тренерский штаб уверяет, что Роберт по-прежнему демонстрирует отличные результаты на тренировках и чрезвычайно профессионален в заботе о своём теле за пределами поля. Они видят в нём образец для подражания для подрастающего поколения. Однако всем очевидно, что если ситуация не изменится, то будущее поляка в проекте «Барселоны» окажется под большим вопросом. Первый звоночек о возможных переменах: в зимнее трансферное окно к «Барсе» присоединится 18-летний бразильский нападающий Витор Роке.

Витор Роке Фото: из личного архива Витора Роке

Этот форвард стал игроком «Барсы» ещё летом прошлого года (контракт по схеме «6+1», клаусула в € 1 млрд), но каталонцы не смогли его заявить из-за перегруженной зарплатной ведомости. Однако травма Гави не только сильно ударила по такой нелюбимой Левандовским схеме — она открыла для каталонцев окно возможностей. Правила Ла Лиги позволяют любой команде заявить другого игрока, если один из футболистов выбывает на срок более четырёх месяцев. Поэтому взрывного и техничного Витора Роке, которого в Бразилии сравнивают с Роналдо и называют будущей главной «девяткой» «селесао», выписывают уже сейчас.

Не факт, что этот переход решит все проблемы «Барселоны» и уж тем более Левандовского. Скорее всего, если Хави ничего не поменяет тактически, Роберту придётся покинуть клуб, как и талантливому, но не вписавшемуся в модель тренера Ансу Фати.