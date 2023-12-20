Грандиозный провал «Наполи»! Чемпион Италии опозорился в кубковом матче с середняком

Хвича и Осимхен вышли во втором тайме, но после этого команда пропустила от «Фрозиноне» четыре мяча.

«Наполи» стартовал в новом розыгрыше Кубка Италии со стадии 1/8 финала. И сделал это максимально ужасно.

23 декабря «Наполи» проведёт гостевой матч с «Ромой» в Серии А. Главный тренер неаполитанцев Вальтер Маццарри держал в уме эту игру, поэтому выставил практически полностью резервный состав на Кубок. Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Станислав Лоботка, Хвича Кварацхелия, Виктор Осимхен, Маттео Политано — все эти ребята начали игру в запасе.

Кстати, год назад южане вылетели из Кубка Италии на стадии 1/8 финала после того, как проиграли скромному «Кремонезе». Тогда неаполитанцы также выставили резерв, а по ходу выпустили несколько основных игроков типа Осимхена. Команды сыграли 2:2, а в серии пенальти удача оказалась на стороне гостей.

Первый тайм получился не самым событийным. «Наполи» ожидаемо владел преимуществом, хотя было видно, что футболистам этой сборки не хватает сыгранности. Джакомо Распадори попал в штангу, а в одном эпизоде гостей спас вратарь Микеле Черофолини. «Фрозиноне», в свою очередь, редко угрожал воротам хозяев.

В концовке первого тайма мяч всё-таки оказался в воротах «Фрозиноне» благодаря Калебу Околи. Защитник гостей принял необдуманное решение — отдал пас назад, а в итоге вывел Джованни Симеоне один на один со своим вратарём. Аргентинец прекрасно разобрался в эпизоде — посадил голкипера и спокойно «расстрелял» полупустой створ (помешать мог только защитник).

А потом в дело включилась судейская бригада. Арбитры отметили на повторе, что Йеспер Линдстрём в начальной фазе атаки сыграл рукой. Наверное, Околи облегчённо вздохнул, ведь этот гол стал следствием его дикого «привоза». До перерыва зрители голов (по крайней мере легальных) так и не увидели.

Спустя 20 минут после перерыва Маццарри выпустил и Хвичу, и Осимхена. И надо же такому случиться, что почти сразу «Наполи» пропустил. Энсо Барренечеа шокировал весь стадион после того, как головой сбросил мяч в дальний угол.

Энсо Барренечеа (слева) празднует гол Фото: Ivan Romano/Getty Images

Но «Фрозиноне» на этом не успокоился. Отдельный привет вышедшему на замену капитану «Наполи» Ди Лоренцо. Фланговый защитник повторил трюк Околи и вывел соперника один на один со своим вратарём. Джузеппе Казо хладнокровно реализовал футбольный буллит, и никакого нарушения в этой атаке не было. Вот так хозяева неожиданно устроились на 0:2 к 70-й минуте. Получилось немного парадоксально, ведь «Наполи» создал больше моментов до выхода Хвичи и Осимхена. Но в концовке матча южане выглядели не лучшим образом.

А потом снова «привёз» Ди Лоренцо — на этот раз сфолил в своей штрафной площади. Валид Хеддира (арендованный у «Наполи» игрок) в добавленное время спокойно переиграл вратаря с 11-метровой отметки. После чего хозяев добил Абду Арруи. Команда Маццарри не просто проиграла, но и опозорилась по полной программе.

«Наполи» не смог организовать камбэк. А 13-я команда чемпионата Италии прошла в четвертьфинал Кубка. Там она, кстати, сыграет либо с «Ювентусом», либо с «Салернитаной». А «Наполи» в ближайшие пару месяцев может сосредоточиться исключительно на чемпионате.