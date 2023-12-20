Мудрик с Петровичем затащили «Челси» в полуфинал. «Ньюкаслу» не хватило пары минут

«Челси» и «Ньюкасл» — два клуба, которые больше других в Англии страдают от травм в этом сезоне. В матче Кубка лиги можно было поберечь основных футболистов, но обе команды выпустили более-менее оптимальный состав. Например, в случае с «Челси» речь идёт о Дисаси на фланге обороны. Дело в том, что основной правый защитник Джеймс получил травму, а запасной игрок на эту позицию Гюсто ещё толком не восстановился и появился лишь после перерыва.

«Челси» с самого начала забрал инициативу, а Галлахер уже на 10-й минуте зарядил в перекладину. Чувствовалось, что для лондонцев кубковые турниры — по сути, единственный шанс на попадание в Европу, потому что в чемпионате дела складываются скверно.

При всём игровом преимуществе «Челси» счёт открыл «Ньюкасл». Хозяева «обрезались» на чужой половине поля, и Уилсон убежал в контратаку против двух защитников, которые легко накрыли форварда. А затем Бадьяшиль сотворил, возможно, самую неуклюжую ошибку в своей карьере — запутался в мяче и позволил нападающему выйти один на один с голкипером. Уилсон с лёгкостью пробросил мяч мимо оставшегося соперника (если что, на воротах «Челси» уже две недели стоит человек по фамилии Петрович).

«Челси» — «Ньюкасл» — 1:1, пенальти 4:2 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В первом тайме «Челси» владел мячом 76,4% времени. Моментов хватало и помимо перекладины Галлахера. То мяч проходил рядом с дальней штангой после удара Стерлинга, то удар из убойной позиции блокировал на ленточке Гимарайнс. А вот вышедший на замену Броя забил, но оказался в офсайде. Нападающий появился на поле в первом тайме после ухода Энцо Фернандеса. И это тот случай, когда уже действительно не смешно из-за количества травм. Буквально каждый матч у «Челси» кто-то выбывает.

Во втором тайме рисунок игры не поменялся. «Челси» владел мячом ещё больше (79,3%) и создавал лучшие моменты. Из отличной позиции чуть-чуть промахнулся Джексон, которого вскоре заменил Нкунку. Долгожданный дебют француза. Были разные версии, на какой позиции его видит тренер «Челси». В этом матче он расположился на левом фланге нападения. У Нкунку была возможность забить после навеса с правого фланга, но он не лучшим образом ударил головой.

Долгожданный дебют Нкунку Фото: Кадр из трансляции

Казалось, что «Ньюкасл» удержит победу с минимальным счётом, однако на 90+2-й минуте грубую ошибку допустил уже Триппьер — один из самых опытных футболистов на поле. Он неудачно скинул мяч своему вратарю, и получилась голевая передача на Мудрика, который в одно касание положил мяч в ворота — 1:1.

По регламенту не были предусмотрены ни ответный матч, ни овертаймы. Команды сразу перешли к пенальти, в которых точнее оказались хозяева. Забить с 11 метров не смогли только игроки «Ньюкасла» Триппьер (мимо) и Ритчи (сейв Петровича) — так «Челси» вышел в полуфинал.