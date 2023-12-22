Захарян не забивает в Испании. Что происходит?

Пару лет назад Александр Кокорин запустил челлендж. Он уехал в «Фиорентину» и играл там настолько редко и бесполезно, что медиа приходилось считать, сколько раз он коснулся мяча. Другой фактуры по его выступлениям в Италии просто не было. С Арсеном Захаряном в «Реале Сосьедад» такого не происходит, и это уже победа.

Хавбек регулярно получает игровую практику, в последнее время часто выходит в стартовом составе. Касаний мяча у него предостаточно, подсчитывать их нет необходимости. Но при этом у Арсена всего одно результативное действие – голевой пас в матче с «Вильярреалом». И тот – во многом случайный: Захарян, скорее всего, бил по воротам, но вмешался его партнёр Субименди и подправил мяч в сетку.

Почему так происходит? Игровое время есть, в последних матчах его стало больше – и всего один ассист. Давайте разбираться.

Важнейший вопрос: почему Захарян стал играть больше? Причина в том, что он окончательно адаптировался и вытеснил всех конкурентов? Нет. Конечно, Арсен привыкает к испанским условиям и усваивает требования Иманола Альгуасиля, это видно. Но это всё же не основная причина.

Альгуасиль ставит Захаряна в старт во многом вынужденно. Главный конкурент Арсена, Андер Барренечеа, получил травму. Также проблемы со здоровьем возникли у Мохамеда-Али Шо – ещё одного конкурента игрока сборной России. То есть дело в первую очередь не в том, что Захарян резко прибавил, а в том, что обстоятельства расчистили для него место в старте.

Барренечеа и Шо – прямые конкуренты Захаряна в «Реале Сосьедад» Фото: Getty Images

При этом травма Шо оказалась менее серьёзной, чем у Барренечеа. Но даже в тех случаях, когда были доступны и Шо, и Захарян, тренер выбирал для старта Арсена. И вот это в свою очередь говорит о том, что Захарян прогрессирует. Он играет дисциплинированно, прессингует, опускается в оборону.

Помнится, в матче с «Райо Вальекано» полузащитник вышел в самом конце, недоработал в обороне, и из его зоны «Райо» забил гол и свёл матч к ничьей. После этого, кстати, была встреча с «Барселоной», и Арсен целиком провёл её на скамейке. Так вот сейчас, по прошествии времени, сложно представить, чтобы ситуация, как в матче с «Райо», повторилась. С тех пор россиянин не позволяет себе недобегать назад.

Кто-то скажет – мелочь. Но на самом деле из таких деталей и складывается адаптация. Тренер видит, что Захарян выполняет установку, и даёт ему больше игрового времени. Иначе – никак.

Ещё одна важная вещь – окружение. Если в «Динамо» Захарян быстро стал одной из прим, то в «Сосьедаде» он – один из многих. Уровень партнёров в новой команде намного выше, на этом фоне талант Арсена сияет уже не так ярко. Исключительно на скиллах, как иногда бывало в «Динамо», выезжать теперь не получается. Надо работать! И парень делает это. И его можно за это похвалить.

Пока в «Сосьедаде» Захарян – винтик системы. На данный момент он просто не может претендовать на роль футболиста, который решает. Для этого есть Кубо, Оярсабаль, Мерино. Захарян на сегодняшний день не превосходит ни одного из них. Ещё раз: Арсен стал играть в старте в первую очередь потому, что выбыл его основной конкурент – Барренечеа. Который, кстати, в этом сезоне тоже решает наряду с Кубо, Мерино и Оярсабалем.

На фоне более сильных партнёров и гораздо более сильных соперников, чем в России, Захарян пока не может быть тащером. Для него единственный способ выходить на поле вместе с сан-себастьянскими звёздами – это помогать тащить им. Возможно, после «Динамо» Арсену это не очень привычно и даже дискомфортно. Но тут надо выбрать: либо мнимый статус, либо игровая практика и результат. И очень радует, что россиянин выбирает второе. Пусть так будет и дальше.

Давайте возьмём других отечественных футболистов, которые сейчас выступают в топ-чемпионатах. Кто из них стартовал в Европе сильно ярче Захаряна? Александр Головин? К концу первой части дебютного сезона в «Монако» он сделал два ассиста. А ещё получил красную карточку, дисквалификацию на несколько матчей, вылетел с командой из ЛЧ и съехал в район зоны вылета Лиги 1.

Александр Головин в «Монако» в сезоне-2018/2019 Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Да, тот «Монако» был очень проблемным. Но при этом Головин уезжал гораздо более зрелым игроком, чем Захарян. У Александра за плечами была победа в чемпионате России, несколько сезонов в еврокубках, а также чемпионат Европы и домашний ЧМ-2018. И тем не менее ему в «Монако» поначалу было очень сложно. Первый гол за клуб хавбек забил только в январе – уже во второй части сезона.

Алексей Миранчук? Он забил первый гол за «Аталанту» намного быстрее, но при этом полноценным игроком основы так и не стал. Хотя, как и Головин, Миранчук уезжал с опытом игры в еврокубках и в сборной.

Есть ещё Далер Кузяев, который заиграл в «Гавре» с листа. Но Кузяев из всех вышеперечисленных уехал самым взрослым и опытным. Плюс «Гавр» – команда намного менее амбициозная, чем «Реал Сосьедад», «Монако» и «Аталанта». Там ниже конкуренция. Это не умаляет заслуг Далера. Просто сравнивать его историю во Франции с сюжетом Захаряна в «Сосьедаде» некорректно.

Не надо ждать от Арсена всего и сразу. Пока всё идёт нормально. Захарян – игрок обоймы, выходит на поле постоянно. Это уже неплохо. Пусть для начала закрепится хотя бы в нынешнем положении. А дальше уже можно будет говорить о голах и голевых передачах.