«Это просто преступление». «Ливерпуль» забил самый унизительный гол дня

Хотя ещё не так очевидно, какой из забитых «Вест Хэму» мячей был наиболее обидным.

«Ливерпуль» в этом сезоне имеет неплохие шансы на победу в АПЛ, в субботу – матч с лидирующим «Арсеналом». Из-за этого, по всей видимости, в Кубке лиги с «Вест Хэмом» в основе отсутствовали ключевые футболисты – Алисон, Трент, Салах и Диас. Лондонцы тоже оставили на скамейке несколько основных игроков, включая Пакета, который отдал три голевые передачи в последнем туре АПЛ.

«Ливерпуль» и без лидеров выглядел уверенно. Достаточно сказать, что к 25-й минуте счёт по ударам был 8:0. Больше других бил Эллиотт, который недавно отметился победным голом в ворота «Пэлас» и с тех пор стал ещё смелее брать игру на себя. Ну а девятый удар в матче стал результативным.

«Ливерпуль» потерял мяч на чужой половине поля, но «Вест Хэм» не смог сделать больше одного паса. Куанса накрыл соперников и сделал передачу на Собослаи. Новичок «Ливерпуля» приложился из-за штрафной. Сильно и точно в дальний нижний угол – 1:0. Четвёртый гол для Доминика за «Ливерпуль» во всех турнирах.

А ближе к концу первого тайма Гакпо должен был забивать второй мяч, но пробил головой чуть-чуть мимо ворот. До перерыва «Вест Хэм» не смог ничего создать в атаке. Даже полумомента. Ну а в начале второго тайма «Ливерпуль» фактически убил интригу в матче.

Самый критикуемый футболист команды Дарвин Нуньес отдал голевую передачу на Кёртиса Джонса. Полузащитник забил с очень острого угла. Из такого положения мяч крайне редко заходит в ворота, но помогло, что вратарь Ареола широко расставил ноги. Между них Джонс и направил мяч.

Момент с голом Кёртиса Джонса Фото: Кадр трансляции

Сразу же после этого у «Ливерпуля» на поле вышли Салах и Трент, будто добить «Вест Хэм». Хозяевам настолько понравилось забивать между ног сопернику, что подобное исполнил и Гакпо – только в этом случае мяч прошёл уже сквозь защитника, а не вратаря – 3:0. Лишь после этого (когда счёт по ударам стал 22:0) «Вест Хэм» нанёс свой первый выстрел – Кудус пробил выше перекладины. Зато следующий удар гостей получился точным.

Боуэн ушёл от опеки Куансы и красивым обводящим ударом пробил в дальнюю девятку, но никакого намёка на камбэк не получилось. Практически сразу Салах вышел один на один с вратарём и забил четвёртый мяч «Ливерпуля» в этой встрече. Интересно, что это 11-й гол египтянина в ворота «Вест Хэма» – ни от кого лондонцы не пропускали больше. А затем Джонс отличился снова после сольного прохода, когда ему на дистанции в 30 метров абсолютно никто не навязал борьбу. Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер выдал в прямом эфире: «Это просто преступление со стороны «Вест Хэма». Юрген Клопп наблюдал за этим с таким лицом.

Реакция Юргена Клоппа на пятый гол его команды Фото: Кадр трансляции

«Ливерпуль» стал последним полуфиналистом этого сезона Кубка лиги и теперь сыграет с «Фулхэмом». В другой паре встретятся «Челси» и «Мидлсбро». Кстати, командам предстоит сыграть уже не один, а два матча между собой.