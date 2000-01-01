В Эредивизии устроили званый ужин для маскотов
Милая история из Нидерландов! Талисман ПСВ Фокси пригласил маскотов команд Эредивизии на ужин в честь Рождества. Вышло очень круто и душевно.
Праздничное единение
«Соперничество существует только на поле во время игры. С праздником всех моих друзей», — написал Фокси в своих соцсетях.
ПСВ устроил рождественский ужин для маскотов Эредивизии. Милое видео!
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