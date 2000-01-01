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«Байер» установил уникальный рекорд в Германии
«Байер» установил уникальный рекорд в Германии
Команда Алонсо продолжает отжигать в Бундеслиге. На этот она побила два уникальных рекорда Германии и вошла в историю немецкого футбола!
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Первые в истории
Первые в истории
«Байер» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне. На счету команды 25 матчей без поражений: 22 победы и три ничьих во всех турнирах. До этого ни одна немецкая профессиональная команда не начинала сезон с такой беспроигрышной серии.
Клубные победы
Клубные победы
В 2023 году «Байер» выиграл 22 из 35 матчей в Бундеслиге: девять — в прошлом сезоне и 13 — в текущем. Это новый клубный рекорд команды из Леверкузена.
«Байер» установил уникальный для немецкого футбола рекорд. Какой именно?
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