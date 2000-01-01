«Байер» установил уникальный для немецкого футбола рекорд. Какой именно?

Первые в истории

«Байер» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне. На счету команды 25 матчей без поражений: 22 победы и три ничьих во всех турнирах. До этого ни одна немецкая профессиональная команда не начинала сезон с такой беспроигрышной серии.