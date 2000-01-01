«Байер» установил уникальный рекорд в Германии
Команда Алонсо продолжает отжигать в Бундеслиге. На этот она побила два уникальных рекорда Германии и вошла в историю немецкого футбола!
Первые в истории
«Байер» ещё ни разу не проиграл в этом сезоне. На счету команды 25 матчей без поражений: 22 победы и три ничьих во всех турнирах. До этого ни одна немецкая профессиональная команда не начинала сезон с такой беспроигрышной серии.
Клубные победы
В 2023 году «Байер» выиграл 22 из 35 матчей в Бундеслиге: девять — в прошлом сезоне и 13 — в текущем. Это новый клубный рекорд команды из Леверкузена.
«Байер» установил уникальный для немецкого футбола рекорд. Какой именно?
Читайте также
В Эредивизии устроили званный ужин для маскотов
Месси и Роналду — мимо топ-5 футболистов года!
У «Жироны» чемпионский график. Вот примеры топов
73 тысячи фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
Вратаря удалили, а он скрылся под рекламным щитом
В музее Надаля странно разместили футболку Месси
«Барса» выиграла шестой титул за год 14 лет назад
«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год
Кейн разбил очередной рекорд в Германии
«Арсенал» повторил крутой рекорд
Роналду поиграл в футбол со своими детьми. Видео
Топ-5 самых упоминаемых россиян в СМИ
Вратарь из Англии после матча пошёл в паб. Фото
Топ-3 самых молодых команд РПЛ в текущем сезоне
Томас Мюллер ходит с разбитым в хлам телефоном
Топ-5 клубов с наибольшим временем владения в ЛЧ