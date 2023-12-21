«Жирона» упустила шанс оторваться от «Реала»! Всё решил супергол чемпиона мира

«Жирона» продолжает творить историю. Скромный каталонский клуб после 17 туров Примеры возглавляет таблицу, опережая на два очка «Реал», а «Барсу» — на шесть. Команде Анхеля Мичела предстоял сложнейший выезд к «Бетису», по итогам которого «Жирона» могла оторваться от конкурентов. Но не получилось.

«Бетис» не проигрывал на протяжении 12 матчей. Беспроигрышная серия «Жироны» до начала встречи составляла девять встреч. Солидные серии. Это добавляло любопытства – как же команды подготовились друг к другу. В начале встречи «Бетис» и «Жирона» присматривались – поддерживали не очень активный темп. «Жирона» чаще владела мячом, но шансов не было. Зато «Бетис» с 15-й минуты в течение короткого срока создал несколько моментов. Айосе Перес, Айтор Руибаль и Виллиан Жозе упустили свои шансы: в первых двух случаях мяч прошёл мимо ворот, а в третьем сейв сделал голкипер гостей Гассанига. Интересно, что в первом тайме оба клуба провели вынужденные замены. У «Бетиса» вместо Бельерина вышел Руибаль, а у «Жироны» – Хуанпе вместо Лопеса. И именно вышедший на замену у хозяев защитник «привёз» пенальти. Руибаль сфолил в штрафной на Савио – и на 39-й минуте счёт открыл форвард «Жироны» Артём Довбик, который развёл мяч и вратаря, уверенно реализовав пенальти.

Артём Довбик Фото: Fran Santiago/Getty Images

Итог первого тайма: «Бетис» выглядел ничуть не хуже лидера Примеры, не реализовав несколько шансов и пропустив лишь с пенальти. А во вторые 45 минут ситуация стала ещё радикальнее. «Бетис» активнее пошёл в атаку. Не так много убойных моментов создавали хозяева, но прижать «Жирону» удалось. Хотя это ничего не приносило. Тренер «Бетиса» Маурисио Пеллегрини выпускал на поле игроков атаки, но эффекта это не приносило.

Всё же не зря «Жирона» лидирует в Примере. Клуб сумел переключиться в защитный режим: в таких сложных матчах важно уметь добывать очки. Но «Бетис» спас стандарт! Уже на 88-й минуте после подачи углового мяч метался по штрафной «Жироны», в итоге отскочив к Херману Песселье. Аргентинский защитник хозяев (чемпион мира – 2022) нанёс классный дальний удар в верхний угол. 1:1 – и настроение гостей резко изменилось.

За оставшиеся минуты забить не удалось никому. «Жирона» потеряла важные очки в борьбе за золото. «Реал» в случае победы в следующем матче догонит каталонцев в таблице. Однако «Жирона» продлила беспроигрышную серию до 10 матчей. «Бетис» же не уступил в 13-й раз подряд, правда, команда до сих пор идёт лишь на седьмом месте.

Кстати, «Жирону» в следующем туре ждёт сложнейший домашний матч с «Атлетико». Если каталонцы отберут очки у мадридцев, то это станет хорошим знаком в плане борьбы за чемпионство. Если нет – то начнутся разговоры, что «Жирона» «поплыла».