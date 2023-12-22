«Ливерпуль» или «Арсенал» — кто круче? Разбор

Удивительная ситуация для чемпионата Англии: первые две команды АПЛ – «Арсенал» и «Ливерпуль». И именно эти два клуба встречаются между собой в субботу на «Энфилде». При этом у команд практически равные показатели по забитым и пропущенным мячам: 35:15 – у «Арсенала» и 36:15 – у «Ливерпуля». А давайте глянем, кто лучше идёт в этом сезоне по другим показателям.

«Ливерпуль» лучше по xG, обводкам и проценту отражённых ударов

Начинаем с xG, на который последние годы обращают всё больше внимания (тут объяснение, как работает эта метрика). По ожидаемым голам впереди «Ливерпуль» – 34,4 xG. У «Арсенала» – 31,3. Столичный клуб – пятый по этому показателю после «Ньюкасла» (34,8), «Ливерпуля» (34,4), Челси» (33,3) и «Сити» (32,2).

Логично, что «Ливерпуль» и по ударам превосходит «Арсенал». 310 раз била команда Клоппа – лучший показатель этого сезона АПЛ среди всех команд (у «Арсенала» – 263). По ударам в створ тоже преимущество за «Ливерпулем» – 98 точных ударов (у «Арсенала» – 85).

У «Ливерпуля» лучший процент отражённых ударов в створ – 77,8% сейвов (15 матчей отыграл Алисон и два тура провёл Келлехер). У «Арсенала» тот же показатель равен лишь 64,1%. Также у «Ливерпуля» чуть лучше с обводками: 333 попытки (140 – удачные). Игроки «Арсенала» шли в дриблинг 306 раз (130 – удачно).

«Ливерпуль» сделал 10 667 пасов (8921 – точные), тогда как у «Арсенала» немного поменьше – 10 247 (8698 – точные). Правда, процент точных передач остаётся за лондонцами: 84,9% против 83,6%.

«Ливерпуль» или «Арсенал» — кто круче? Фото: Shaun Botterill/Getty Images

«Арсенал» лучше в плане обороны, пенальти и карточек

«Арсенал» меньше всех в АПЛ позволил создать моментов у своих ворот. Допущенные xGA – 12,7 гола. У «Ливерпуля» – 20,5 ожидаемого пропущенного. Получается, что команда Клоппа создаёт больше моментов, а «Арсенал» лучше обороняется, но тут нет паритета. В среднем на 90 минут разница созданных и допущенных моментов «Арсенала» равняется +1,09 xG за матч. У «Ливерпуля» за те же 17 туров выходит +0,82 xG.

Никто не подал больше угловых в АПЛ в этом сезоне, чем «Арсенал» – 139 (у «Ливерпуля» – 118). Также «Арсенал» – лучшая команда АПЛ по касаниям в чужой штрафной – 609. В то время как игроки «Ливерпуля» в чужой штрафной касались мяча 541 раз.

«Арсенал» – единственная команда в этом сезоне АПЛ, которая забила шесть голов с пенальти (ни одного промаха). У «Ливерпуля» реализованы три из четырёх. При этом «Арсенал» заработал лишь 24 жёлтых карточки за 17 туров – у всех остальных клубов АПЛ больше. Например, у «Ливерпуля» 32 предупреждения. А ещё никто в этом сезоне не получал больше красных, чем команда Клоппа. Правда, из четырёх удалений одно признали ошибочным. А ещё «Арсенал» намного меньше фолит – лишь 162 раза, а «Ливерпуль» 201 раз нарушал правила.

«Ливерпуль» или «Арсенал» — кто круче? Фото: Shaun Botterill/Getty Images

А вот по каким показателям «Ливерпуль» и «Арсенал» равны

Обе команды за 17 туров задействовали лишь 23 футболистов. Меньше игроков использовал только «Вест Хэм» (22). Лидер по этому показателю – «Ньюкасл» (30 игроков), у которого было много травм. Ну и владение мячом практически равное – 60,2% у «Ливерпуля» и 60,3% у «Арсенала». Лидирует, само собой, «Сити» – 62,2%.