Пузырь на голове тен Хага — лучшее, что было у «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»

Так сложилось, что для «МЮ» матч с «Вест Хэмом» — это встреча с прямым конкурентом в таблице за место, дающее путёвку в Лигу Европы. Пока попадание в этот турнир гарантировано только пятой команде АПЛ, но если нужным образом сложатся другие соревнования, то уже шестое и седьмое места дадут возможность отправиться во второй еврокубок.

Тем временем тен Хаг продолжает страдать из-за травм. Достаточно сказать, что на поле вышли шестой и седьмой центральные защитники — Эванс и Камбвал. 35-й и 53-й номера, что символично. Для 19-летнего парня это и вовсе дебют во взрослом футболе. Зато можно сказать, что «МЮ» выпустил в основе сразу пятерых воспитанников. Помимо двух центральных защитников, ещё Майну, Мактоминей и Гарначо. Все пятеро провели в академии «МЮ» минимум три года.

Первый тайм получился достаточно унылым. «Вест Хэм» поначалу больше бил по воротам, но ничего по-настоящему опасного не создал. «МЮ» садился достаточно низко в оборону, словно держа в голове футбол, который позволил добыть ничью в матче прошлого тура на «Энфилде». И если до 35-й минуты «МЮ» не мог создать ничего опасного, то затем Гарначо получил шикарную возможность и должен был забивать.

Момент Гарначо Фото: Кадр трансляции

А вскоре всё тот же аргентинец получил ещё один похожий шанс. И снова в результате контратаки. В такие моменты начинает казаться, что тен Хаг приходил изменить стиль «МЮ», а вместо этого изменился сам. Подход Сульшера/Моуринью будто бы лучше срабатывал. Правда, здесь нужно снова оговориться про травмы. Возможно, футбол будет другим, когда все поправятся. А ещё нужно учитывать, что «МЮ» вовсе не уступил по владению, хотя оно редко доходило до чужой трети поля.

Во втором тайме гол в ворота «МЮ» стал назревать. Отличный сейв совершил Онана, который достал мяч из-под перекладины. А на 72-й минуте хозяева всё-таки открыли счёт. В статистике у Пакета не будет голевой передачи, но именно его шикарный пас, по сути, сделал гол. С первым ударом Онана справился, а затем Боуэн добил мяч в ворота.

Удар Боуэна Фото: Кадр трансляции

И практически сразу «Вест Хэм» забил снова. На этот раз Майну нелепо пропустил мяч под ногой, и вскоре Кудус уже из штрафной пробил точно в дальний нижний угол. Снова без шансов для вратаря «МЮ».

Удар Кудуса Фото: Кадр трансляции

При счёте 2:0 уже «Вест Хэм» никуда не торопился и спокойно довёл матч до победы. Единственное, что может порадовать поклонников «МЮ», помимо фото тен Хага с пузырём, — возвращение на поле Эриксена после травмы (датчанин вышел на поле на 85-й минуте). «Вест Хэм» поднялся на шестое место, а «МЮ» опустился на восьмое.