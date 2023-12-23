«Атлетико» наконец сыграл скандально перенесённый матч. Внезапно помог Серхио Рамос

«Севилья» продолжает страдать, но команде Симеоне было не так уж и легко.

«Атлетико» в этом сезоне много хвалят, но, посмотрев на таблицу, было сложно сказать, какие у команды Диего Симеоне амбиции. В том числе из-за того, что мадридцы имели матч в запасе. В 4-м туре «Атлетико» должен был зарубиться с расклеившейся «Севильей», но игру отменили из-за угрозы мощнейшего ливня.

Однако к моменту, когда матч должен был начаться, никаких проблем с погодой не наблюдалось. Разумеется, боссы «Атлетико» взбесились: команда получила ненужное уплотнение календаря зимой и упустила возможность взять потенциально лёгкие три очка («Севилья» была совсем плоха). Да и на стадионе ожидался аншлаг.

И вот в декабре момент настал. Расклады перед матчем были такие:

«Атлетико» шёл в топ-5. В случае победы догонял по очкам «Атлетик» и «Барселону», которая замыкала тройку лидеров;

«Севилья» сменила тренера (теперь рулит Кике Флорес), но по-прежнему мучилась. 16 очков в 17 турах, 16-е место, три очка до зоны вылета.

Результат получился достаточно ожидаемым, но сюжетов в матче хватало.

В первом тайме «Атлетико» играл с преимуществом, но этим вряд ли кого-то можно удивить. Команда Симеоне больше владела мячом (56% времени) и чаще била (6-2 по ударам). Особенно «Севилья» страдала от забросов из глубины в полуфланги: игроки «Атлетико» убегали за спины защитников и получали отличные возможности для обострения. Тем не менее в первом тайме голов не было.

Зато гол пришёл сразу после перерыва. На первой же минуте второго тайма у «Атлетико» прошёл фирменный заброс из глубины, Маркос Льоренте принял мяч и прострелил. Первым на мяче оказался Серхио Рамос, но возникла проблема: защитники «Севильи» неслись к воротам, и ветеран пытался сделать вынос, находясь лицом к воротам. В итоге получилась скидка на всё того же Льоренте, и тот в одно касание пробил в створ. 1:0.

Серхио Рамос Фото: David S.Bustamante/Getty Images

Ближе к середине первого тайма «Атлетико» откровенно включил эконом-режим. Правда, привело это совсем не к тем последствиям, на которые, вероятно, рассчитывал Симеоне. На 66-й минуте тренер выпустил на поле Чаглара Сёюнджю. Прошло меньше четырёх минут, и турецкий защитник умудрился удалиться: неаккуратно попытался перехватить мяч у Лукаса Окампоса и наступил тому шипами на ахилл. Судья показал жёлтую, но вмешался VAR, и «Атлетико» остался вдесятером.

Из-за удаления Сёюнджю штабу «Атлетико» пришлось срочно устраивать новую замену. Пострадала главная звезда: когда Антуан Гризманн увидел свой номер на табличке у резервного судьи, он сделал такое лицо, будто его меняют не за полчаса до финального свистка, а на третьей минуте матча.

Рамос, случайно ставший антигероем «Севильи», пытался исправить ситуацию. Он активно шёл вперёд, один раз попробовал пробить примерно с 30 метров, а потом исполнил штрафной. Но всё тщетно. Скорее, «Атлетико» мог забить второй. Льоренте получил шанс оформить дубль, но запорол выход один на один.

«Атлетико» теперь четвёртый, поскольку по-прежнему уступает «Барсе» по дополнительным показателям. А «Севилья» упустила возможность оторваться от зоны вылета. Хотя обратное стало бы своего рода сенсацией.