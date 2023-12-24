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РПЛ в сезоне-2023/2024, где клубы проведут зимние сборы: Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Локомотив, Ростов

Где клубы РПЛ проведут зимние сборы. Есть несколько популярных направлений
Кирилл Закатченко
Сборы клубов РПЛ
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«Зенит», «Спартак» и «Ростов» примут участие в предсезонных турнирах.

Вторая часть сезона в РПЛ возобновится только в марте 2024 года. Сейчас футболисты наслаждаются отпуском, а в январе они вернутся к тренировкам. Где же клубы РПЛ будут готовиться ко второй части чемпионата?

«Краснодар»

«Быки» ушли в отпуск на следующий день после победы над ЦСКА (1:0), то есть 11 декабря. 18 января 2024 года они вновь соберутся на юге России. «Краснодар» проведёт два зимних сбора в Объединённых Арабских Эмиратах. Первый (21 января — 8 февраля) — в Дубае, второй (11-23 февраля) — в Абу-Даби.

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«Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что команда проведёт два зимних сбора. В середине января сине-бело-голубые отправятся в Абу-Даби, а затем — в Доху. Отпуск футболистов «Зенита» завершится к 11 января. После этого команда соберётся для прохождения медицинских тестов, а 14-го числа вылетит в ОАЭ. Сбор в Абу-Даби продлится до 29 января, а с 1 по 28 февраля команда будет работать в Катаре. Во втором зимнем месяце клуб из Санкт-Петербурга примет участие в Кубке равноправия. Там он сыграет с катарским «Аль-Духаилем» (5 февраля), китайским «Шанхай Шеньхуа» (8 февраля) и бразильским «Сантосом» (13-го числа).

«Зенит» сыграет в феврале в Кубке равноправия

«Зенит» сыграет в феврале в Кубке равноправия

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо»

Бело-голубые проведут три зимних сбора. С 13 по 25 января «Динамо» будет работать в Дохе (Катар), а два оставшихся сбора пройдут в турецком клубе. С 31 января по 13 февраля и с 16 по 25 февраля команду ждут тренировки в Белеке. На первом сборе будет один контрольный матч, на втором — шесть, на третьем — четыре. 3 февраля бело-голубые проведут контрольный матч с болгарским «Ботевом».

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«Локомотив»

13 января железнодорожники отправятся на сборы в ОАЭ. Именно там московская команда начнёт подготовку ко второй части сезона. О планах, соперниках и датах пресс-служба клуба объявит позднее. 24 февраля «Локомотив» встретится с «Ростовом».

«Локо» будет готовиться к новому сезону в ОАЭ

«Локо» будет готовиться к новому сезону в ОАЭ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»

Спартаковцы выйдут из отпуска 19 января, после чего пройдут медосмотр. 22-го числа команда вылетит на первый зимний сбор в ОАЭ, где остановится в Дубае. 3 февраля «Спартак» проведёт контрольный матч с «Аль-Джазирой». Эта команда трижды в истории побеждала в чемпионате ОАЭ. После этого красно-белые примут участие в Зимнем кубке РПЛ, который пройдёт в Абу-Даби. Соперники — «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Аль-Шабаб» из ОАЭ.

Сборы «Спартака» в январе 2023 года

Сборы «Спартака» в январе 2023 года

Фото: spartak.com

«Крылья Советов»

Футболисты «Крыльев» выйдут из отпуска и соберутся в Москве 13 января. Оттуда команда отправится на первый сбор в Турцию. Полный график сборов и расписание контрольных матчей будут опубликованы позднее.

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«Рубин»

Зимние сборы казанского клуба стартуют 15 января. Команда займётся подготовкой ко второй части сезона в турецком Белеке. 1 февраля «Рубин» проведёт контрольный матч с «Ботевом» из Болгарии.

ЦСКА

Столичная команда проведёт восемь контрольных матчей во время зимних сборов. 12 и 13 января армейцы пройдут медицинский осмотр. Первый сбор пройдёт в Абу-Даби с 14 по 26 января. Там у армейцев запланированы две контрольные игры. Два других сбора ЦСКА проведёт в Турции (30 января — 10 февраля и 14-25 февраля).

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«Пари НН»

У нижегородского клуба запланированы три зимних сбора, все — в ОАЭ. С 10 по 23 января команда будет работать в Аджмане. Второй сбор пройдёт в Абу-Даби (28 января — 8 февраля). Третий — там же (12-23 февраля). 21 января «Пари НН» встретится с корейским клубом «Чонбук», а 21 февраля сыграет с «Ростовом».

«Ростов»

Отпуск футболистов донского клуба продлится до 10 января. После новогодних праздников команда пройдёт медосмотр, после чего отправится на сбор в ОАЭ. Со 2 по 14 февраля «Ростов» примет участие в Зимнем кубке РПЛ, а его соперниками будут «Спартак», «Кайрат» и «Аль-Шабаб». 23 января команда Валерия Карпина сыграет с «Родиной», 17 февраля — с «Астаной», 21 февраля — с «Пари НН», 24-го — с «Локомотивом».

«Ростов» — один из участников Зимнего кубка РПЛ

«Ростов» — один из участников Зимнего кубка РПЛ

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Факел»

9 января «Факел» проведёт первую тренировку в 2024 году, которая состоится в Москве. Команда будет работать в столице в течение двух дней, а 12 января вылетит в Белек — там состоятся три сбора. Первый (12-25 января), второй (29 января — 12 февраля), третий (16-25 февраля). О спаррингах команда объявит позднее.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга проведёт все три зимних сбора за рубежом. 12 декабря президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что, скорее всего, они состоятся в ОАЭ.

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«Ахмат»

Грозненский клуб проведёт все три сбора в Турции. Первый запланирован с 10 по 22 января. Второй — в период с 27 января по 7 февраля, третий — с 12 по 21 февраля. У «Ахмата» в планах провести восемь контрольных матчей. Уже известны два соперника — «Краснодар-2» и «Алания».

«Оренбург»

«Оренбург» во время зимней паузы проведёт три зимних сбора и все — в Турции. Там он сыграет шесть контрольных матчей. 10 января «Оренбург» соберётся в Москве, где состоится медосмотр. Первый сбор пройдёт с 11 по 24 января, второй — с 28 января по 9 февраля, третий — с 13 по 23 февраля. 26 февраля «Оренбург» вернётся в Россию и там продолжит подготовку к весенней части сезона.

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«Балтика»

Клуб из Калининграда проведёт все три учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке. Отпуск завершится 12 января. 13-го числа команда пройдёт медосмотр, а 14-го числа вылетит в Турцию. Первый сбор пройдёт с 14 по 26 января, второй — с 29 января по 11 февраля, третий — с 13 по 24 февраля.

«Сочи»

В конце нынешнего года генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко сообщил, что команда, скорее всего, проведёт сборы в Турции. При этом черноморский клуб начнёт подготовку ко второй части сезона дома, поскольку это позволят условия на юге России.

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