Чемпион к Рождеству = чемпион АПЛ? «Арсеналу» точно рано радоваться

25 декабря в Англии отмечают Рождество. У поклонников «Арсенала» двойной праздник — их любимцы лидируют в АПЛ. Правда, есть нюанс: не всегда рождественские чемпионы заканчивают турнир на вершине. За последнее десятилетие удержать позицию удалось далеко не всем — со знаком минус отличились в том числе «пушкари».

Сезон: 2013/2014

Рождественский чемпион: «Ливерпуль»

Сколько очков к Рождеству: 36 после 17 туров

Какое место в итоге: второе

Борьба в том сезоне была плотной: в двухочковом диапазоне находились аж пять команд — «Ливерпуль», «Арсенал» (по 36 очков), «Манчестер Сити» (35), «Челси» и «Эвертон» (по 34). Но лидировали именно «красные». Хотя что толку, если чемпионом всё равно стал «Сити», опередив команду Брендана Роджерса на два очка?

Сезон: 2014/2015

Рождественский чемпион: «Челси»

Сколько очков к Рождеству: 42 после 17 туров

Какое место в итоге: первое

Жозе Моуринью триумфально вернулся в Лондон: стал и рождественским чемпионом, и реальным. В финальной таблице «Челси» опередил «Манчестер Сити» аж на восемь очков. Конкурентов в тот год у «синих» попросту не было.

Сезон: 2015/2016

Рождественский чемпион: «Лестер»

Сколько очков к Рождеству: 38 после 17 туров

Какое место в итоге: первое

От этого рождественского чемпиона все ждали осечки. Как выяснилось, напрасно. «Лестер» додержал преимущество и финишировал выше «Арсенала» на 10 очков. Шмейхель, Дринкуотер, Канте, Марез, Варди под руководством Клаудио Раньери — та команда незабываема.

Чемпионский «Лестер» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сезон: 2016/2017

Рождественский чемпион: «Челси»

Сколько очков к Рождеству: 43 после 17 туров

Какое место в итоге: первое

«Синие» возвышались над всеми и в декабре, и в мае. Возможно, потому что их главным конкурентом был «Тоттенхэм», от которого «Челси» оторвался на семь очков. Антонио Конте сколотил мощную банду и вновь показал, что победа в чемпионате — его конёк. При нём расцвели Фабрегас, Азар, Диего Коста и многие другие.

Сезон: 2017/2018

Рождественский чемпион: «Манчестер Сити»

Сколько очков к Рождеству: 55 после 19 туров

Какое место в итоге: первое

Здесь было вообще без шансов для соперников: за 19 матчей у «Сити» набралось 18 побед. Такой доминации Англия до тех пор не знала. По результатам 38 туров «МС» набрал гроссмейстерские 100 очков, опередив соседей из «МЮ» на 19 очков. С чемпионством всё было ясно ещё в октябре.

Сезон: 2018/2019

Рождественский чемпион: «Ливерпуль»

Сколько очков к Рождеству: 48 после 18 туров

Какое место в итоге: второе

Да, «Ливерпуль» снова упустил первую строчку. Хотя опережал «Манчестер Сити» к Рождеству на четыре очка. Тем не менее «красные» в том сезоне стали триумфаторами Лиги чемпионов, переиграв в финале бедолаг из «Тоттенхэма» (2:0). Так что обида от упущенных золотых медалей немного скрасилась.

Сезон: 2019/2020

Рождественский чемпион: «Ливерпуль»

Сколько очков к Рождеству: 49 после 17 туров

Какое место в итоге: первое

Как за два года до этого всех раскидывал «Манчестер Сити», так и «Ливерпуль» в том сезоне никого не жалел: 16 побед в 17 матчах. Остановить эту машину по взятию трёх очков никто не смог — команда Юргена Клоппа опередила экс-чемпионов на 18 очков, набрав 99. Вот настолько она разозлилась после упущенного чемпионства.

«Ливерпуль» — чемпион-2020 Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сезон: 2020/2021

Рождественский чемпион: «Ливерпуль»

Сколько очков к Рождеству: 31 после 14 туров

Какое место в итоге: третье

Да, рождественские чемпионства «Ливерпуля» мало что значат — задержаться на вершине мерсисайдцам удаётся редко. В самом соку был Александер-Арнольд, да и Мане с Салахом и Фирмино оставались в порядке. Однако надолго из-за травмы выбыл ван Дейк, потом эпидемия накрыла других футболистов, и команда оказалась обескровлена. «Манчестер Сити» воспользовался ситуацией и опередил «МЮ» на 12 очков. А «Ливерпуль» довольствовался бронзой.

Сезон: 2021/2022

Рождественский чемпион: «Манчестер Сити»

Сколько очков к Рождеству: 41 после 17 туров

Какое место в итоге: первое

«Ман Сити» вновь зарубился с «Ливерпулем» за чемпионство и преуспел. К Рождеству было преимущество только в одно очко, и к маю оно осталось таким же! Манчестерцы в решающем матче уступали 0:2 «Астон Вилле», а потом трижды забили и подняли кубок над головами. За бирмингемцев тогда забил Коутиньо. Вот это был бы сюжет, подари он золото бывшей команде! Не срослось.

«Манчестер Сити» — чемпион-2021/2022 Фото: Michael Regan/Getty Images

Сезон: 2022/2023

Рождественский чемпион: «Арсенал»

Сколько очков к Рождеству: 40 после 16 туров

Какое место в итоге: второе

Не только «Ливерпуль» не добивается чемпионства после зимних успехов. Год назад «Арсенал» также лидировал в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка. К маю преимущество в пять очков было уже на стороне парней Гвардиолы. В нынешнем сезоне они отстали, но на расстоянии всего одной ничьей «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Упускать золото больше нельзя.