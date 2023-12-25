«Зенит» выше «Краснодара», «Ростов» круче «Спартака». Таблица РПЛ, если бы всё решал xG

Современный футбол невозможен без продвинутой статистики. Ожидаемые голы давно стали важной частью игры, предметом спора болельщиков и главным аргументом, почему одна команда заслужила победу больше другой, независимо от результата матча.

Да, зачастую побеждают совсем не те, у кого было больше моментов, а те, у кого не подкачала реализация. Таблица РПЛ, основанная на данных Understat по xG (ожидаемые забитые мячи), xGA (ожидаемые пропущенные) и xPTS (ожидаемые набранные очки), прекрасно это демонстрирует.

Если показатель выделен зелёным цветом – значит, он отличается от реального в лучшую сторону, если красным – в худшую.

Таблица РПЛ после 18 туров Фото: «Чемпионат»

Таблица РПЛ после 18 туров по xG, xGA и xPTS Фото: «Чемпионат»

«Зенит» празднует гол Фото: fc-zenit.ru

«Зенит»

Петербуржцы впервые за шесть лет при Сергее Семаке ушли на перерыв не первыми. Хотя статистика показывает, что это лишь недоразумение. При этом «Зенит» даже набрал чуть больше очков, чем должен был, просто кое-кому повезло ещё сильнее. Такой вот парадокс.

По ожидаемым голам команда была лучше, но проиграла «Локомотиву» (1:2, 0,98 xG против 0,93 xG), «Оренбургу» (1:3, 2,30 xG против 1,21 xG) и снова «Локо» (1:3, 1,18 xG против 0,85 xG). Также «Зенит» уступил по качеству моментов «Спартаку» и всё равно победил (3:1, 1,04 xG против 1,23 xG), а также скатал мировую с «Ростовом» (1:1, 0,82 xG против 1,30 xG) и «Краснодаром» (1:1, 1,26 xG против 2,25 xG).

«Краснодар» празднует гол Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар»

Южане забили чуть больше, чем создали, а пропустили гораздо меньше. Во многом это заслуга тащившего практически всё Матвея Сафонова. Да и защита проявила себя крайне надёжно. Согласно статистике, «Краснодар» накопил аж на семь очков больше, чем должен был! И действительно, не было ни одного матча, где он набрал xG выше, нежели соперник, и проиграл.

Зато обратные ситуации имеются: 2:0 с «Уралом» (0,57 xG против 1,26 xG) и 1:0 с ЦСКА (0,31 xG против 1,12 xG). А ещё случались ничьи с разными сценариями — и где «быки» диктовали игру, и где это делал соперник: с одной стороны, 1:1 с «Локо» (1,74 xG против 0,57 xG), 0:0 с «Факелом» (1,59 xG против 0,69 xG), 2:2 с «Балтикой» (2,00 xG против 1,39 xG) и 1:1 с «Зенитом» (2,25 xG против 1,26 xG), с другой — 1:1 с «Ахматом» (0,86 xG против 1,17 xG).

«Ростов» празднует гол Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Ростов»

Одна из главных аномалий сезона. Дончане серьёзно недобрали очков и заслужили завершить первую часть сезона третьими, однако опережают зону стыков всего на четыре очка. Феноменальное невезение.

Во многом этому способствовали ничьи в тех матчах, где у команды Валерия Карпина было преимущество по моментам: 1:1 с «Зенитом» (1,30 xG против 0,82 xG), 2:2 с «Балтикой» (1,07 xG против 0,56 xG), 3:3 с ЦСКА (1,27 xG против 0,82 xG), 2:2 с «Уралом» (2,35 xG против 1,40 xG) и 1:1 с «Оренбургом» (2,15 xG против 1,83 xG).

«Крылья Советов» празднуют гол Фото: pfcks.ru

«Крылья Советов»

Самарцы, как и «Зенит», набрали больше очков, чем заслужили. Тем не менее находятся ниже статистических ожиданий. Не просто так они имеют бешеную реализацию и забивают больше всех в лиге при не самой надёжной обороне.

По статистике, самарцы наиграли на три очка во встречах с «Динамо» (3:3, 2,15 xG против 0,99 xG), «Локомотивом» (1:1, 3,16 xG против 0,47 xG), ЦСКА (2:2, 2,11 xG против 1,85 xG) и вновь с «Локо» (3:3, 1,42 xG против 1,04 xG). Были и пара побед, где в атаке оппоненты смотрелись активнее — 2:1, 0,90 xG против 1,65 xG с «Ахматом» и 2:1 с «Сочи» при 0,48 xG против 1,96 xG.

«Рубин» празднует гол Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин»

На самом деле, команды с пятого по восьмое места разделили всего-навсего 0,29 ожидаемого очка, так что эти позиции весьма условны. «Рубин» и забил чуть меньше, и пропустил чуть больше того, на что наиграл.

Победными для казанцев должны были стать, но не стали игры с «Локомотивом» (2:2, 1,99 xG против 0,85 xG), «Динамо» (2:2, 1,55 xG против 0,62 xG) и «Пари НН» (1:2, 2,05 xG против 0,89 xG). А вот с «Уралом» (1:0, 0,86 xG против 1,17 xG), «Факелом» (1:0, 0,55 xG против 0,95 xG) и «Балтикой» (1:0, 0,66 xG против 1,01 xG) трёх очков могло и не быть.

«Динамо» празднует гол Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо»

Забегая вперёд, у динамовских ворот было слишком много пожара: хуже 25,9 xGA цифры только у «Ахмата» и «Оренбурга». Тем не менее больше бело-голубых пропустили аж 10 команд — разница между ожиданием и реальностью феноменальна.

«Динамо» частенько набирало очки там, где должно было их терять: 3:3 с «Крыльями» (0,99 xG против 2,15 xG), 2:2 с «Рубином» (0,62 xG против 1,55 xG), 2:1 с «Уралом» (1,28 xG против 1,66 xG), 3:3 с «Сочи» (1,07 xG против 2,94 xG) и 1:1 с «Факелом» (0,86 xG против 1,44 xG). Трижды динамовцы и могли быть в плюсе: 1:1 с «Пари НН» (1,76 xG против 1,14 xG) 1:1 с «Ахматом» (1,56 xG против 0,76 xG) и 0:0 с «Факелом» (1,34 xG против 0,84 xG).

«Спартак» празднует гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»

Если верить Understat, красно-белые набрали на четыре с половиной очка больше, чем должны были. Если бы ожидаемые цифры оправдались, Гильермо Абаскаль наверняка уже сидел бы без работы.

В победном матче с «Балтикой» (2:0), например, моменты весомее имел соперник — 2,05 xG против 2,32 xG. Так же было и во встречах с «Локомотивом» (1:1, 0,81 xG против 1,76 xG) и ЦСКА (2:2, 0,52 xG против 0,98 xG). В противовес этому есть поражение от «Зенита» (1:3, 1,23 xG против 1,04 xG).

ЦСКА празднует гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА

У армейцев третья реализация в РПЛ после «Крыльев» и «Локомотива», о котором речь пойдёт позже. Во многом именно поэтому они, пропуская на уровне «Балтики» с 15-го места, умудрились всего на четыре очка отстать от «Динамо» с третьей строчки. Кстати, только ЦСКА и ещё две команды, если судить по цифрам ожидаемых голов, занимают своё место в Премьер-Лиге.

У красно-синих хватает матчей, где они создали меньше моментов и всё равно не уступили: 1:1 с «Оренбургом» (0,22 xG против 1,40 xG), 2:2 с «Крыльями» (1,85 xG против 2,11 xG). 3:3 с «Ростовом» (0,82 xG против 1,27 xG) и 1:1 с «Факелом» (0,68 xG против 1,38 xG). Пару раз, впрочем, удача не помогла: 2:2 со «Спартаком» (0,98 xG против 0,52 xG) и 0:1 с «Краснодаром» (1,12 xG против 0,31 xG).

«Урал» празднует гол Фото: fc-ural.ru

«Урал»

Екатеринбуржцы явно недобрали очков: должны были и забивать больше, и пропускать меньше. Больше не повезло только двум командам — «Ростову» и следующей в нашем рейтинге.

Вот где «Урал» претендовал на победу. Список реально весомый: 0:1 с «Ахматом» (1,54 xG против 1,02 xG), 0:0 с «Факелом» (1,02 xG против 0,35 xG), 0:2 с «Краснодаром» (1,26 xG против 0,57 xG), 2:2 с «Локомотивом» (2,46 xG против 1,54 xG), 1:2 с «Динамо» (1,66 xG против 1,28 xG), 0:1 с «Рубином» (1,17 xG против 0,86 xG). Обратных ситуаций только две: 0:0 с «Пари НН» (0,38 xG против 0,66 xG) и 2:2 с «Ростовом» (1,40 xG против 2,35 xG).

«Сочи» празднует гол Фото: vk.com/pfcsochi

«Сочи»

А вот и самые невезучие. Как вообще можно недобрать больше очков, чем заработать?! Согласно статистике, сочинцы должны были пропустить меньше семи команд, включая «Динамо» и «Локомотив». А пропустили с отрывом больше всех. Им бы тренера, который ставит железобетонную оборону — кого-то вроде Курбана Бердыева. Хотя подождите…

«Сочи» создал больше моментов, но не победил в следующих матчах: 1:2 с «Ахматом» (1,76 xG против 0,49 xG), 1:2 с «Крыльями» (1,96 xG против 0,48 xG), 0:1 с «Пари НН» (2,10 xG против 0,44 xG), 3:3 с «Динамо» (2,94 xG против 1,07 xG), 1:1 с «Оренбургом» (1,33 xG против 0,42 xG). Случалось ли по-другому? Нет.

«Локомотив» празднует гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив»

Согласно xPTS, именно «Локо» — самая везучая команда нынешней РПЛ: наиграла на 11-е место, а идёт четвёртой. Представляете, даже «Сочи» должен быть выше! Но у черноморцев нет Лантратова, Тикнизяна, Баринова, Карпукаса, Пиняева, Глушенкова, Дзюбы… продолжать можно долго.

«Локомотив» постоянно создавал меньше соперника и всё равно набирал очки: 2:2 с «Рубином» (0,85 xG против 1,99 xG), 1:1 с «Крыльями» (0,47 xG против 3,16 xG), 1:1 с «Краснодаром» (0,57 xG против 1,74 xG), 2:1 с «Зенитом» (0,93 xG против 0,98 xG), 2:2 с «Уралом» (1,64 xG против 2,46 xG), 3:3 снова с «Крыльями» (1,04 xG против 1,42 xG) и 3:1 с тем же «Зенитом» (0,85 xG против 1,18 xG). Хотя трижды было и наоборот: 0:2 с «Оренбургом» (0,55 xG против 0,40 xG), 1:1 со «Спартаком» (1,76 xG против 0,81 xG) и 0:0 с «Динамо» (1,06 xG против 0,88 xG).

«Факел» празднует гол Фото: fakelfc.ru

«Факел»

Четыре из пяти последних команд статистического рейтинга находятся примерно там, где и должны. В том числе воронежцы. Хоть они и слегка недобрали голов, компенсировали это надёжностью в обороне.

Случалось, что «Факел» обидно терял очки: 1:2 с «Балтикой» (0,82 xG против 0,62 xG), 2:2 с «Рубином» (0,85 xG против 1,99 xG), 1:1 с ЦСКА (1,38 xG против 0,68 xG), 0:1 снова с «Рубином» (0,95 xG против 0,55 xG) и 1:1 с «Динамо» (1,74 xG против 0,86 xG). Бывали и обратные ситуации, причём практически все — засушливые: 0:0 с «Краснодаром» (0,69 xG против 1,59 xG), 0:0 с «Уралом» (0,35 xG против 1,02 xG), 0:0 с «Рубином» (0,85 xG против 1,99 xG), 0:0 с «Динамо» (0,84 xG против 1,34 xG), 2:1 с «Ахматом» (0,38 xG против 1,14 xG) и 0:0 с «Балтикой» (0,24 xG против 0,46 xG).

«Ахмат» празднует гол Фото: vk.com/akhmatgrozny

«Ахмат»

Второе совпадение ожидаемого места с фактическим. Реализация грозненцев была такой себе, зато это компенсировалось надёжностью. Но есть нюанс: по реальным пропущенным команда идёт на уровне топ-5, а по ожидаемым – всего лишь 15-я. Да, пропускать «Ахмат» должен был куда чаще.

Грозненцы при моментах жирнее, нежели у соперника, упустили очки: с «Крыльями» (1:2, 1,65 xG против 0,90 xG), «Спартаком» (0:0, 0,84 xG против 0,77 xG), «Краснодаром» (1:1, 1,17 xG против 0,86 xG), «Балтикой» (0:1, 1,32 xG против 0,40 xG), «Факелом» (1:2, 1,14 xG против 0,38 xG) и «Оренбургом» (1:1, 1,14 xG против 0,87 xG). Повезло же им в четырёх ситуациях: вновь со «Спартаком» (2:1, 0,52 xG против 0,55 xG), «Динамо» (1:1, 0,76 xG против 1,76 xG), «Уралом» (1:0, 1,02 xG против 1,54 xG) и «Сочи» (2:1, 0,49 xG против 1,76 xG).

«Оренбург» празднует гол Фото: vk.com/fcorenburg

«Оренбург»

Третий случай, когда xPTS не придирается к месту команды. При этом «Оренбург» по ожидаемым пропущенным — с отрывом худший в РПЛ. В реальности столько же пропустил «Урал», а «Ростов» и «Сочи» — даже больше.

Оренбуржцы могут быть недовольны итогами следующих матчей: 1:1 с «Рубином» (1,49 xG против 1,18 xG) и 1:1 с ЦСКА (1,40 xG против 0,22 xG). Противоположных встреч было куда больше: 2:0 с «Локо» (0,40 xG против 0,55 xG), 3:1 с «Зенитом» (1,21 xG против 2,30 xG), 1:1 с «Ростовом» (1,83 xG против 2,15 xG), 1:1 с «Ахматом» (0,87 xG против 1,41 xG) и 1:1 с «Сочи» (0,42 xG против 1,33 xG).

«Пари НН» празднует гол Фото: vk.com/fcnn_ru

«Пари НН»

Ещё одни везунчики. Оборона нижегородцев при Сергее Юране — настоящая стена: меньше пропустил только «Краснодар». Тем не менее, если верить статистике, «Пари НН» должен был вынимать мяч из своих ворот чаще четырёх команд, включая «Факел» и «Рубин».

Матчи, в которых нижегородцы выжали максимум из моментов: 2:1 с «Рубином» (0,89 xG против 2,05 xG), 1:1 с «Динамо» (1,14 xG против 1,76 xG), 1:0 с «Сочи» (0,44 xG против 2,10 xG) и 0:0 с «Балтикой» (0,26 xG против 0,44 xG). Ну а большего они заслуживали лишь в игре с «Уралом» (0:0, 0,66 xG против 0,38 xG).

«Балтика» празднует гол Фото: fc-baltika.ru

«Балтика»

Вроде бы дикая аномалия: калининградцы недобрали пять очков, однако должны быть последними в РПЛ. Просто «Сочи» недобрал ещё больше. Вместе с тем «Балтика» по ожидаемым голам лучше «Пари НН», а по факту нижегородцы закатили на три гола больше.

Балтийцы могут быть весьма довольны исходами матчей: с «Факелом» (2:1, 0,62 xG против 0,82 xG), «Ростовом» (2:2, 0,56 xG против 1,07 xG), «Ахматом» (1:0, 0,40 xG против 1,32 xG) и «Краснодаром» (2:2, 1,39 xG против 2,00 xG). Ещё три встречи сложились не так, как могли, но уже в пользу противников: 0:0 с «Пари НН» (0,44 xG против 0,26 xG), 0:2 со «Спартаком» (2,32 xG против 2,05 xG) и 0:0 с «Факелом» (0,46 xG против 0,24 xG).

Как итог, если сравнивать реальную таблицу с той, что зависела бы исключительно от голевых моментов, при своих остались ЦСКА, «Ахмат» и «Оренбург». Немного ниже в реальной таблице РПЛ находятся «Зенит», «Крылья Советов» и «Рубин», слегка выше — «Краснодар», «Спартак», «Факел» и «Балтика». Огромный скачок в активе «Динамо», «Локомотива» и «Пари НН», а конкретно недобрали очков «Ростов», «Урал» и особенно «Сочи».

При этом важно понимать, что данные показатели нельзя считать на 100% справедливыми, всё-таки реализовывать моменты куда важнее, чем их создавать.