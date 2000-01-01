Уолкер балансирует с трофеями «Сити». Видео
«Манчестер Сити» показал, как Кайл балансирует со всеми трофеями команды за год. Учитывая, что «МС» взяли пять чашек, не обошлось без помощи монтажа, но всё равно вышло очень круто!
Кайл Уолкер балансирует с трофеями «Манчестер Сити» за 2023 год. Удивительное видео
Читайте также
Альварес повторил впечатляющий рекорд Кафу и Диды
Игрок «Сити» установил особый рекорд на клубном ЧМ
Два мощнейших рекорда Гвардиолы на клубном ЧМ
Как мило «Интер Майами» объявил о приходе Суареса!
Фанат выбрил на голове портрет Месси. Видео
Шансы команд на победу в Бундеслиге
«Байер» установил уникальный рекорд в Германии
В Эредивизии устроили званный ужин для маскотов
Месси и Роналду — мимо топ-5 футболистов года!
У «Жироны» чемпионский график. Вот примеры топов
73 тысячи фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
Вратаря удалили, а он скрылся под рекламным щитом
В музее Надаля странно разместили футболку Месси
«Барса» выиграла шестой титул за год 14 лет назад
«Астон Вилла» установила рекорд по победам за год
Кейн разбил очередной рекорд в Германии