Кайл Уолкер балансирует с трофеями «Манчестер Сити» за 2023 год. Удивительное видео

Уолкер балансирует с трофеями «Сити». Видео

«Манчестер Сити» показал, как Кайл балансирует со всеми трофеями команды за год. Учитывая, что «МС» взяли пять чашек, не обошлось без помощи монтажа, но всё равно вышло очень круто!