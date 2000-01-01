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Игроки из каких стран чаще всего забивали в ЛЧ?
Игроки из каких стран чаще всего забивали в ЛЧ?
Компания Compare.bet провела исследование и выяснила, игроки из каких стран забили больше всего мячей в Лиге чемпионов с 1992 по 2020 год. Кто вошёл в пятёрку лучших?
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5-е место: Германия
5-е место: Германия
Открывают топ-5 немецкие игроки. За 28 лет футболисты из Германии забили 532 гола.
4-е место: Аргентина
4-е место: Аргентина
Незначительно по числу голов за 28 лет в ЛЧ немцев обошли аргентинцы. В их активе 554 забитых мяча.
3-е место: Франция
3-е место: Франция
За 28 лет французские футболисты забили 697 голов в Лиге чемпионов.
2-е место: Испания
2-е место: Испания
На счету испанцев 722 гола в период с 1992 по 2020 год в Лиге чемпионов.
1-е место: Бразилия
1-е место: Бразилия
Со значительным отрывом в топе лидируют бразильцы. За 28 лет представители этой страны забили 922 гола.
Бонус
Бонус
Кстати, российские футболисты занимают 10-е место. На счету наших игроков 192 гола за 28 лет в ЛЧ.
Игроки из каких стран чаще всего забивали в Лиге чемпионов? Лидер — не из Европы
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