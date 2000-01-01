Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Вендел сыграл в футбол с детьми из трущоб. Видео
Вендел сыграл в футбол с детьми из трущоб. Видео
Вендел решил провести отпуск не на Бали или в Дубае, а в Бразилии. На родине полузащитник «Зенита» гоняет мяч вместе с пацанами из трущоб. Настоящий респект футболисту!
AMP-версия
Вендел сыграл в футбол с детьми из трущоб в Бразилии. Крутое видео
Читайте также
Бекхэмы показали, как отметили Рождество. Видео
Бекхэмы показали, как отметили Рождество. Видео
Игроки из каких стран чаще всего забивали в ЛЧ?
Игроки из каких стран чаще всего забивали в ЛЧ?
За год больше «Челси» проиграли три клуба топ-лиг
За год больше «Челси» проиграли три клуба топ-лиг
30 тысяч фанатов «Униона» спели в канун Рождества
30 тысяч фанатов «Униона» спели в канун Рождества
Уолкер балансирует с трофеями «Сити». Видео
Уолкер балансирует с трофеями «Сити». Видео
Альварес повторил впечатляющий рекорд Кафу и Диды
Альварес повторил впечатляющий рекорд Кафу и Диды
Игрок «Сити» установил особый рекорд на клубном ЧМ
Игрок «Сити» установил особый рекорд на клубном ЧМ
Два мощнейших рекорда Гвардиолы на клубном ЧМ
Два мощнейших рекорда Гвардиолы на клубном ЧМ
Как мило «Интер Майами» объявил о приходе Суареса!
Как мило «Интер Майами» объявил о приходе Суареса!
Фанат выбрил на голове портрет Месси. Видео
Фанат выбрил на голове портрет Месси. Видео
Шансы команд на победу в Бундеслиге
Шансы команд на победу в Бундеслиге
«Байер» установил уникальный рекорд в Германии
«Байер» установил уникальный рекорд в Германии
В Эредивизии устроили званный ужин для маскотов
В Эредивизии устроили званный ужин для маскотов
Месси и Роналду — мимо топ-5 футболистов года!
Месси и Роналду — мимо топ-5 футболистов года!
У «Жироны» чемпионский график. Вот примеры топов
У «Жироны» чемпионский график. Вот примеры топов
73 тысячи фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
73 тысячи фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android