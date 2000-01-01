Вендел сыграл в футбол с детьми из трущоб в Бразилии. Крутое видео

Вендел сыграл в футбол с детьми из трущоб. Видео

Вендел решил провести отпуск не на Бали или в Дубае, а в Бразилии. На родине полузащитник «Зенита» гоняет мяч вместе с пацанами из трущоб. Настоящий респект футболисту!