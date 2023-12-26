7 топ-матчей среды: АПЛ, НХЛ, НБА и продолжение дуэли ЦСКА со СКА

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли Морант принести «Мемфису» третью победу подряд?

«Мемфис» выступил гораздо ниже ожиданий в первой части сезона, дожидаясь возвращения своего лидера, Джа Моранта. Ситуация в таблице была близка к катастрофе, но после возвращения одиозного разыгрывающего команда одержала две победы подряд. «Гриззлиз» отделяет пять побед до зоны плей-ин, коллектив намерен спасать сезон. «Пеликанс», в свою очередь, также участвуют в этой борьбе и занимают седьмое место в Западной конференции, одержав пять побед в последних семи матчах. Кто окажется сильнее?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: продолжит ли «Миннесота» укреплять своё лидерство на Западе?

В противостоянии первой и третьей команды Запада у «Миннесоты» есть шанс ещё сильнее укрепить своё лидерство в конференции. «Тимбервулвз» уже обыгрывали «Оклахому» в нынешнем сезоне со счётом 106:103. Помешать этому может неясный статус Карла-Энтони Таунса, решение об участии которого будет принято непосредственно перед игрой. У «Тандер» может не сыграть Джош Гидди, но его влияние на игру команды в нынешнем сезоне стало ниже, чем в предыдущих сезонах. Это произошло ещё до сексуального скандала австралийца. Смогут ли подопечные Криса Финча оформить третью победу подряд?

Винисиус — друг Шея Гилджеса-Александера: Фото Винисиус Жуниор посетил матч НБА и поддержал своего друга Шея Гилджес-Александера

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 27 декабря 2023, среда. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: адаптировались ли команды НБА к стилю игры «Индианы»?

«Индиана» стала одной из самых прорывных команд нынешнего сезона, показывая невероятные атакующие цифры. Быстрые владения и большое количество трёхочковых всегда приводило «Пэйсерс» к невероятным общим цифрам по количеству очков. Тем не менее коллектив проходит чёрную полосу, так как проиграл шесть из последних семи встреч. Связано это частично с тем, что дирижёр нападения команды Тайриз Халибёртон пропустил пару встреч из-за повреждения, но даже после его возвращения подопечные Рика Карлайла смотрятся блёкло. Значит ли это, что команды НБА теперь знают, как противодействовать особому стилю команды из штата Индианаполиса?

🏐 15:00: «Кузбасс» — «Белогорье», Суперлига (м), 13-й тур

Интрига: испытание «Кузбассом» теперь должны пройти белогорцы

«Кузбасс» потрепал почти всех топов на отрезке: пять сетов кемеровчане сыграли с «Зенитами», «Динамо» и «Локомотивом». Часто подопечные Алексея Бабешина при огненной игре брали первые партии, но потом проваливались – о причинах не знают и в клубе. Теперь в борьбе за четвёртую позицию они сыграют с «Белогорьем», которое также доставляет проблемы первой тройке.

🏒 19:30: ЦСКА — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сумеет ли ЦСКА наконец-то победить?

Невероятный кризис обладателя двух последних Кубков Гагарина продолжается. Действующий чемпион страны потерпел четыре поражения подряд, набрав на столь неудачном отрезке всего два очка благодаря двум неудачам в овертаймах. Прервать затянувшуюся чёрную полосу московским армейцам представится шанс в четверг, когда они в армейском дерби встретятся с коллегами с берегов Невы. Всего неделю назад команды сыграли в Санкт-Петербурге, и тогда СКА одержал сверхубедительную победу (6:2). Найдёт ли команда Сергея Фёдорова гордость?

⚽️ 22:30: «Челси» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Челси» удобного соперника?

«Челси» подходит к матчу в плохом настроении. Пару дней назад команда Маурисио Почеттино уступила на выезде «Вулверхэмптону» (1:2). Лондонский клуб пока что находится только на 10-й строчке, а отставание от топ-5 составляет 12 очков. «Кристал Пэлас» бьётся за выживание — сейчас он располагается на 15-м месте. При этом отрыв от зоны вылета составляет шесть очков. В последнее время поездки «Кристал Пэлас» на «Стэмфорд Бридж» получаются провальными — семь поражений подряд.

⚽️ 23:15: «Эвертон» — «Манчестер Сити», АПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» не проигрывает «Эвертону» семь лет — прервётся ли серия?

На прошлой неделе «Ман Сити» забрал очередной трофей — стал победителем клубного чемпионата мира. Лучший клуб Европы спокойно раскатал и «Ураву» (3:0), и «Флуминенсе» (4:0). А вот в чемпионате у команды Хосепа Гвардиолы в последнее время всё намного сложнее — одна победа в шести матчах. В этом сложно поверить, но «Сити» уже откатился на пятое место. Три дня назад «Эвертон» проиграл «Тоттенхэму» (1:2) и тем самым прервал серию из четырёх побед в АПЛ. Клуб из Ливерпуля находится неподалёку от зоны вылета, а именно на 17-й строчке. У «Эвертона» неприятная серия в матчах с «Ман Сити». Клуб из Ливерпуля не обыгрывает соперника с января 2017 года, серия без побед насчитывает 13 матчей.