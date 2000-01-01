Девушка исполнила крутые трюки с мячом. Такому фристайлу позавидуют многие!

Девушка исполнила крутые трюки с мячом. Видео

Ещё отходите от новогодней ночи? А вот четырёхкратная чемпионка мира по фристайлу Агуска Мнич уже вовсю исполняет трюки с мячом. Вы только посмотрите, как это круто и красиво!