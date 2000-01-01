Какой сезон ЛЧ стал самым результативным по голам?
Компания Compare.bet подсчитала, сколько голов было забито в сезонах Лиги чемпионов с 1992 по 2020 год. Как выглядит топ-5 самых богатых на забитые мячи сезонов?
5-е место — сезон-2017/2018
В сезоне, когда «Реал» в очередной раз выиграл ЛЧ, было забито 383 мяча.
4-е место — сезон-2001/2002
Всего на два гола больше на свой счёт записали команды в сезоне-2001/2002. Победителем турнира тогда тоже стал «Реал».
3-е место — сезон-2002/2003
В сезоне, когда победителем ЛЧ стал «Милан», в общей сложности было забито 420 мячей.
2-е место — сезон-1999/2000
В том сезоне было забито 434 мяча. Победителем турнира и тогда стал «Реал».
1-е место — сезон-2000/2001
Всего на шесть голов больше было забито в самом результативном сезоне. Тогда трофей забрала «Бавария».
В каком сезоне было забито больше всего голов в ЛЧ?
Читайте также
Финны сыграли в футбол на льду. Видео
Эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!
Портрет Холанда в образе современного Тора. Видео
Игрока исключили из сборной из-за формы Винисиуса
Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Роналду удивил подписчиков своей формой. Фото
Кто пропускал больше всех в истории топ-5 лиг
Мбаппе в гриме устроил сюрприз детям! Видео
Трёхдневная вечеринка Неймара на лайнере. Видео
Фернандеш повторил крутое достижение Озила в АПЛ
Месси показал, в какой сейчас форме. Мощное фото
Беллингема атаковали фанаты в Мадриде. Видео
Милая встреча Роналду и Бензема! Видео
Ибрагимович красиво пробил через себя. Видео
Как часто зимние лидеры выигрывают чемпионаты?
Яшин — в топ-50 влиятельных футболистов мира