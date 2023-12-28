Китай — последний шанс для Слуцкого. В России он потерял свой статус

Карьера Слуцкого уникальна, конечно. Если у одних тренеров чередуются взлёты и падения, то у Леонида Викторовича до 2016 года всё шло вверх, а затем резко скатилось вниз. Вершина — три чемпионских титула в РПЛ и 1/4 финала ЛЧ. А вот начиная со сборной России пошёл спад. Евро-2016 — провал. Период в «Халле», по сути, тоже — в силу разных обстоятельств. Относительно ровный перформанс с «Витессом», а потом вылет «Рубина». Опять же на фоне обстоятельств в виде отъезда легионеров, но тем не менее.

Леонид Слуцкий Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В Казани Слуцкий не без оснований заработал имидж самого медийного тренера РПЛ. Ролик «Рубин» — СуперГуд» до сих пор всплывает в голове. Когда тренер покинул клуб ФНЛ, то погрузился в YouTube и стал участвовать в разных шоу. И даже создал несколько своих авторских проектов. За один из них получил кучу хейта в связи с обилием мата.

Тут как раз я воздержался бы от оценок, потому что юмор — штука крайне субъективная. Он и не обязан всем нравиться. Однако получилось так, что именно это затмило остальные публичные выступления. Например, как комментатор Слуцкий не раз работал в 2023 году и благодаря своему опыту подмечал детали, которые не видели напарники по репортажу.

Слуцкий даже получил премию за репортаж с матча «Реал» — «Барселона»: Фото Слуцкий и Гутцайт получили премию комментаторов в номинации «Лучший репортаж»

Тем не менее за год статус Слуцкого изменился. Если раньше его воспринимали как ведущего тренера, то теперь — как просто ведущего. Ну или как адвоката Дзюбы. Сам тренер резонно замечал, что не делает ничего противозаконного и не собирается слушать нравоучения незнакомых людей. Имеет полное право. Только параллельно Слуцкий отодвинул себя уже не только от судейского сообщества, а ещё от клубов РПЛ. Нашими командами преимущественно руководят люди, которые далеки от мемов в YouTube.

Статус тренера неразрывно связан с его имиджем. Представления о человеке могут быть обоснованы или нет, но сейчас отношение к Слуцкому изменилось. За 2023 год в РПЛ было много отставок, но никто не решился назначить трёхкратного чемпиона. Не было даже инсайдов о переговорах со Слуцким. Вот мы и получаем, что мир большой, а места для этого тренера не так много. Представить россиянина в Европе сейчас стало ещё сложнее, чем раньше. Про РПЛ мы уже сказали, а от условного чемпионата Казахстана Слуцкий и сам не в восторге.

Теперь стало понятно, что он едет тренировать китайский «Шанхай Шэньхуа». Удачи ему, само собой. Хотя, судя по стоимости состава, разница с тем же «Актобе» незначительная. Игроки казахстанского клуба суммарно оцениваются в € 8,48 млн, а китайского – в € 10,3 млн. Если у тренера и там не сложится, то тяжело представить, кто тогда позовёт Слуцкого. Индийский клуб? Скромновато для тренера с такими заслугами. В каком-то смысле даже унизительно. Так что «Шанхай Шэньхуа» – это во многом последний шанс для тренера. Так сказать, последнее китайское.