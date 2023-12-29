Камбэк года, который не случился. После разноса 0:4 «Тоттенхэм» вернулся в игру

«Тоттенхэм» в текущем сезоне сильно колбасит. Отличный старт, первое место, три статуэтки лучшего тренера месяца для Ангелоса Постекоглу. А затем – травмы, спад и откат на привычные четвёртое-шестое места. Но в последних встречах «шпоры» воспряли: поочерёдно обыграли «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (2:1). Кризис преодолён? Ответ на этот вопрос могла дать гостевая встреча с грозным и неудобным «Брайтоном».

«Чайки» не так мощно идут по сезону, как в прошлом. Повлияло участие в еврокубках + уход нескольких лидеров. Но в отдельном матче «Брайтон» опасен для любого клуба, даже гранда. Тем более обескровленного травмами. Откровенно обидно за болельщиков «Тоттенхэма», у которых в старте в центре защиты выходят Бен Дэвис (номинальный левый защитник) и Эмерсон Роял (номинальный правый защитник). А в запасе – парочка хороших игроков и сплошная молодёжь. У «Брайтона» также есть проблемы с травмами, но фактор домашнего поля нивелировал их на старте игры с «Тоттенхэмом». С первой минуты «чайки» уничтожали гостей. Дэнни Уэлбек получил парочку неплохих моментов, а уже на 10-й минуте хозяева открыли счёт. 18-летний полузащитник Джек Хиншелвуд получил пас от Жоао Педро в штрафной, обработал мяч и ударил в дальний угол ворот Викарио. Итальянский голкипер «Тоттенхэма» был бессилен – 1:0.

Остановился ли «Брайтон»? Нет. Полностью под контролем хозяев проходила встреча. Викарио спасал «Тоттенхэм», отражая опасные удары, например, Жоао Педро. Спасал и створ ворот «шпор»: защитник Ян Паул ван Хекке сотряс штангу после углового. А уже на 21-й минуте «Брайтон» заработал пенальти. Деян Кулушевски придержал в своей штрафной соперника за майку. Арбитр Джарред Джиллетт обратился за помощью к VAR, после чего назначил 11-метровый. Жоао Педро чётко реализовал пенальти, удвоив счёт. И дальше «Брайтон» также имел больше моментов, чем «Тоттенхэм». «Вечный» Джеймс Милнер пробивал в штангу, Факундо Буонанотте отличился, но из офсайда, а Викарио снова спасал после моментов в исполнении Педро. Тотальная доминация «Брайтона». Хотя у гостей в конце тайма возник момент, когда Ришарлисон пробил в штангу. «Тоттенхэм», любящий прессинговать, играть активно и смело, столкнулся с точно таким же стилем и ничего не смог противопоставить. Вся надежда была на идеи Постекоглу в перерыве.

«Брайтон» — «Тоттенхэм» Фото: Julian Finney/Getty Images

Второй тайм начался резко: «Тоттенхэм» забил. Но из офсайда. Ришарлисон расстроился, однако мяч был не засчитан верно. Следующие 10 минут «шпоры» провели активно. Наконец-то появились моменты, да и сохранялась надежда на камбэк. Неплохие моменты были у Ришарлисона, Дестини Удоджи. Бразилец, кстати, опять забил – и опять из офсайда. Видимо, не судьба сегодня была отличиться Ришарлисону. Зато какой гол получился у Первиса Эступиньяна! На 63-й минуте после розыгрыша углового мяч оказался у эквадорца, а тот приложился издали. Мяч по красивой траектории залетел в ворота «Тоттенхэма». Гол-претендент на звание лучшего в декабре! 3:0 – после такого «шпорам» было проблематично вернуться в игру.

Окончательно убедиться, что день складывается не в пользу «Тоттенхэма», гости смогли на 74-й минуте. Джовани Ло Чельсо нарушил правила в своей штрафной, после чего судья назначил второй пенальти в ворота лондонцев. Жоао Педро во второй раз подошёл к «точке» и уверенно реализовал 11-метровый. А после гола показывал цифру четыре и имитировал перерезание шеи, намекая на ход игры.

Однако «Тоттенхэм» в текущем сезоне тем и хорош, что никогда не сдаётся. Вышедший на замену 20-летний форвард Алехо Велис забил свой первый гол в АПЛ. «Брайтон» ошибся у своей штрафной, Сон Хын Мин перехватил мяч, отдал пас на аргентинца, а тот коряво, но отправил мяч в ворота. А на 86-й минуте «Тоттенхэм» забил второй гол! Подачу с левого фланга головой замкнул Бен Дэвис. «Шпоры» перехватили инициативу в концовке. Интрига? «Тоттенхэм» устроил штурм ворот «Брайтона», но на большее гостей не хватило. Даже с учётом девяти добавленных минут. Хотя пару классных моментов упустили Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Сон Хын Мин – ворота хозяев спасла штанга.

«Тоттенхэм» проиграл в пятый раз в текущем сезоне, но по ходу каждого из матчей проявлял характер. Прошедшая игра не стала исключением. «Брайтон» выглядел лучше на большом отрезке, но во втором тайме «Тоттенхэм» промежутками перехватывал инициативу (в концовке – полностью). «Брайтон» же прервал трёхматчевую серию без побед и приблизился к «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» остался пятым, упустив шанс приблизиться к лидерам. Но важнее, что команда Постекоглу показала болельщикам, что она – одна из самых ментально сильных в АПЛ.