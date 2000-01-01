Кто больше всего пропустил в истории топ-5 лиг
Обычно все говорят о том, сколько голов забила та или иная команда. А что насчёт пропущенных мячей? Собрали для вас антирекорды топ-5 лиг и РПЛ по этому показателю.
Ла Лига
Антирекорд по пропущенным голам в Примере принадлежит «Лериде», в воротах которой оказалось 134 мяча в сезоне-1950/1951. Тогда команда заняла последнее место и вылетела в Сегунду.
Бундеслига
В немецком чемпионате больше всех пропустила «Тасмания». В сезоне-1965/1966 в ворота команды забили 108 мячей. Этот сезон для команды был единственным в истории в высшем дивизионе.
Лига 1
В сезоне-1960/1961 у «Труа» 108 пропущенных голов. Это антирекорд для французской лиги. По итогам того сезона команда вылетела во второй дивизион.
АПЛ
Больше всего мячей в истории чемпионатов Англии пропустил «Суиндон Таун». В сезоне-1993/1994 в ворота команды забили 100 голов! Тот сезон остался единственным в истории, когда красные играли в АПЛ.
Серия А
«Казале» — обладатель антирекорда по пропущенным голам в чемпионате Италии. В сезоне-1933/1934 в воротах команды оказался 91 гол. Тот сезон оказался последним для звёздно-чёрных в Серии А.
РПЛ
Худший показатель по пропущенным голам в чемпионате России принадлежит «Тюмени». В сезоне-1998 команде забили 89 голов. Это был последний раз, когда тюменцы играли в РПЛ.
Кто больше всего в истории топ-5 лиг и РПЛ пропускал голов за сезон
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