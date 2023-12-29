Все они недосчитались как минимум семи голов в чемпионате.

Сразу 3 топ-клуба — одни из худших по реализации в главных лигах Европы. Вот весь список

«Мы наверняка одна из худших команд Европы по эффективности в атаке. У нас она ужасающая», — грустил после ничьей 1:1 с «Валенсией» Хави. Тренер «Барселоны» был прав и относительно того матча (каталонцы создали в четыре раза больше моментов), и в целом: «Барса» действительно входит в антитоп по худшей реализации. Причём топ-клубы там есть и кроме неё.

Плохая эффективность в атаке — история в том числе про невезение, так что наиболее подходящее число рейтингуемых здесь — 13. Пойдём по нарастающей.

13-е место — «Майнц»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 20,40 и 13 (-7,40)

Игроки «Майнца» Фото: Uwe Anspach/Getty Images

Хозяева «Опель Арены» не худшие в Бундеслиге по реализации, но их результат всё равно впечатляет: они должны забивать на уровне «Вольфсбурга» с 10-го места, а вместо этого сильно недобрали голов и не занимают последнее место лишь из-за дополнительных показателей.

Худший по статистике в «Майнце» — французский нападающий Людовик Ажорк: за 877 минут имел 4,71 xG (ожидаемые голы), а забил всего раз. Да и то в проигранном матче с «Аугсбургом» (1:2).

12-е место — «Манчестер Юнайтед»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 28,65 и 21 (-7,65)

Игроки «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

«МЮ» шикарно закамбэчил игру с «Астон Виллой» (3:2) и отметился крутой реализацией. Но это лишь одна отдельно взятая встреча, в остальном же картина печальная. Клуб и так создаёт мало моментов (12-е место в АПЛ по данному показателю), так ещё и плохо их использует.

Главный транжира в «Манчестер Юнайтед» — Маркус Рашфорд: за 1237 минут имел 5,32 xG, а забил только дважды. Пострадали «Арсенал» (1:3) и «Эвертон» с пенальти (3:0).

11-е место — «Удинезе»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 22,82 и 15 (-7,82)

Игроки «Удинезе» Фото: Massimo Insabato/Mondadori Portfolio via Getty Images

Удинцы создали столько же голевых шансов, сколько и «Болонья» (22,93 xG). Вот только команда Тьяго Мотты забила 21 раз и идёт четвёртой, а чёрно-белые словили тотальное невезение и борются за выживание.

У «Удинезе» гробят моменты многие, но выделить стоит Исаака Саксесса. Да, пока что его фамилия не оправдывается: за 647 минут имел 2,51 xG, но в голы их не конвертировал.

10-е место — «Ланс»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 29,04 и 21 (-8,04)

Игроки «Ланса» Фото: ФК «Ланс»

Кроваво-золотые — третьи во Франции по созданным шансам. По факту же больше них забили аж шесть команд. Вот что забавно: команда ужасна в реализации, зато всё компенсирует фартовая оборона — пропустила всего 17 раз, хотя соперники создали у её ворот 24,95 xG.

Чаще всех транжирой выступает Адриен Томассон: за 901 минуту имел 3,93 xG, а забил всего один раз — «Клермону» (3:0).

Девятое место — «Ницца»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 27,26 и 19 (-8,26)

Игроки «Ниццы» Фото: ФК «Ницца»

«Орлята» — главные преследователи «ПСЖ»: отстают на пять очков. А если бы чаще реализовывали моменты, глядишь, сами парижане гнались бы за ними. Потому что Мбаппе и партнёры как раз отлично пользуются возможностями: выжали из 38,09 xG 41 гол.

У «Ниццы» нет какого-то конкретного транжиры: сразу шестеро игроков должны были забивать ещё как минимум раз. А чтобы дважды — ни одного.

Восьмое место — «Бохум»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 26,31 и 18 (-8,31)

Игроки «Бохума» Фото: ФК «Бохум»

«Бохум» располагается на унылой 14-й строчке Бундеслиги во многом из-за отвратительной реализации. Они шестые по создаваемым моментам, а забили даже меньше аутсайдеров из «Дармштадта» (20). Хотя у тех лишь 17,78 xG.

Здесь по транжирам та же история, что и с «Ниццей». Только минимум одного гола недосчитались пятеро футболистов.

Седьмое место — «Челси»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 40,39 и 31 (-9,39)

Игроки «Челси» Фото: CHLOE KNOTT/GETTY IMAGES

«Синие» часто пороли моменты и в прошлом сезоне. После предсезонки с Маурисио Почеттино тенденция сохранилась. По созданным шансам лондонцы — третьи в АПЛ. Однако среди их многочисленных новичков нет кого-то вроде Лэмпарда и Дрогба, так что реализацией команда совсем не блещет.

С отрывом худший по загубленным шансам — Николас Джексон: за 1368 минут у него было 11,04 xG, а голов набралось семь. Правда, в этих матчах «синие» не проигрывали: с «Лутоном» (3:0), «Бёрнли» (4:1), «Тоттенхэмом» (хет-трик, 4:1), «Ман Сити» (4:4) и «Шеффилдом» (4:1).

Шестое место — «Барселона»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 43,40 и 34 (-9,40)

Игроки «Барселоны» Фото: GONGORA/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

Да, хуже «Барсы» пользуются шансами только пять команд из топ-чемпионатов. Хоть состав у неё и монструозен, его поразил вирус нереализации. Причём такое происходит с прошлого сезона, так что это уже тенденция, а не случайность. В предыдущей Ла Лиге у сине-гранатовых было 70 голов при 82,79 xG.

Больше всех транжирит моменты, конечно, Роберт Левандовски: за 1288 минут у него восемь голов при 11,55 xG. Поляк забил с пенальти «Осасуне» (2:1), с пенальти и с игры «Алавесу» (2:1), а также с просто с игры «Вильярреалу» (4:3), «Бетису» (5:0), «Сельте» (дубль, 3:2) и «Жироне» (2:4). Ждали от него явно большего.

Пятое место — «Эвертон»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 33,43 и 24 (-9,43)

Игроки «Эвертона» Фото: ФК «Эвертон»

Мало того, что у «ирисок» отняли 10 очков из-за чрезмерных убытков, так они ещё и хуже всех в АПЛ реализуют моменты. Команда преобразилась по игре и без санкций шла бы в середине таблицы. Но с нормальным конвертированием шансов в голы ливерпульцы находились бы гораздо выше 15-го места даже с учётом жёсткого наказания.

Худший по статистике в «Эвертоне» — Доминик Калверт-Льюин: за 1010 минут имел 6,98 xG и забил трижды. Пострадали «Брентфорд» (3:1), «Лутон» (1:2) и «Вест Хэм» (1:0).

Четвёртое место — «Кёльн»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 19,74 и 10 (-9,74)

Игроки «Кёльна» Фото: Bernd Thissen/Getty Images

«Козлы» и так создают крайне мало моментов — меньше только у всё того же «Дармштадта» (17,78 xG). Слабую игру в атаке они подкрепляют худшей реализацией в Бундеслиге. Именно эти две команды замыкают таблицу, тем не менее, будь «Кёльн» эффективнее, он располагался бы куда выше — в обороне ведь он совсем не безнадёжен.

Сразу шестеро его футболистов запороли по одному явному моменту. Отметим двоих: Эрик Мартель и Саркис Адамян имели 1,56 и 1,45 xG соответственно, но голов не забили.

Третье место — «Лион»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 25,88 и 16 (-9,88)

Игроки «Лиона» Фото: ФК «Лион»

Куда же в этом списке без проваливающих сезон подчистую лионцев. У команды миллион проблем, включая реализацию: по созданным моментам в Лиге 1 она девятая, а по использованным хуже только «Тулуза» (15) и «Клермон» (11). Не спасает даже звёздный Ляказетт. Вот вам и топ-клуб, который был гегемоном во Франции раньше.

Больше всех шансов у «Лиона» не использовал Райан Шерки: за 1871 минуту имел 2,40 xG, однако голов не забил.

Второе место — «Сельта»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 28,01 и 17 (-10,01)

Игроки «Сельты» Фото: ФК «Сельта»

Сразу две команды недосчитались десятка голов. Спойлер — обе они из Испании. «Сельта» создала прилично моментов — шестой результат в лиге: круче «Вильярреала», «Реала Сосьедад» и «Бетиса»! Но что толку, если использовать их удаётся крайне скверно. По игре парни из Виго заслужили бороться за еврокубки, а в итоге сражаются за выживание: от спасительного 17-го места отделяют два очка.

Поблагодарить за это стоит ветерана Яго Аспаса, который уже не тот: за 1276 минут имел 4,99 xG, а вскрыл только оборону «Атлетика» (3:4). Пора на пенсию?

Первое место — «Алавес»

Ожидаемое и реальное количество голов в чемпионате: 24,47 и 14 (-10,47)

Игроки «Алавеса» Фото: ФК «Алавес»

Сражаться по загубленным моментам с «Сельтой» способен разве что «Алавес». Не зря в Ла Лиге наш абсолютный чемпион всего на три очка выше: просто у басков надёжнее оборона. Статистика команды поражает, но вряд ли именно так, как мечтали её поклонники.

У «Алавеса» сразу трое всадников апокалипсиса: 2,09 xG и 0 голов у Яниса Хаджи, 6,37 xG и два гола у Кике, а также 7,22 xG и четыре гола у Саму. Вот кому должно завидовать трио Рафинья — Феликс — Левандовски.