18 топ-событий субботы: много хоккея, футбола, баскетбола и лыжи

За чем следить 30 декабря, если вы уже нарядили ёлку, купили подарки и даже отправили холодец остывать.

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🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: доберётся ли Остон Мэттьюс до отметки в 30 заброшенных шайб?

Американский нападающий «листьев» в этом сезоне показывает просто феноменальные снайперские показатели — Мэттьюс идёт на крейсерской скорости, забрасывая почти по шайбе за игру. После 31 матча в этой регулярке на его счету уже 28 голов, и это при том, что в прошлой он забросил 40 за 74 игры. Остон с запасом является лучшим снайпером НХЛ на сегодняшний день и имеет все шансы добраться до отметки в 30 шайб уже к концу года. В двух матчах этого сезона с «Блю Джекетс» на счету Мэттьюса по дублю. Продолжится ли эта серия?

В ворота «Торонто» вернётся Илья Самсонов: «Это пойдёт ему на пользу». Киф объяснил решение выпустить Самсонова на матч в Коламбусе

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Флорида» впервые за два года обыграть «Рейнджерс»?

Четыре последних матча между этими командами неизменно завершались победой последних в основное время. Что особенно интересно, последняя победа «пантер» состоялась ровно два года назад — тогда стартовое вбрасывание состоялось в этот же день и в это же время! Может, в этом и кроется секрет, который поможет южанам оказаться сильнее лидера Восточной конференции?

В Америке считают, что «рейнджерам» стоит вернуть Владимира Тарасенко: Эксперт The Athletic считает, что «Рейнджерс» стоит обдумать идею возвращения Тарасенко

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: появится ли «русская тройка» «Вашингтона» на льду с первых минут?

В атаке «Кэпиталз» по ходу прошедшей игры с другой нью-йоркской командой — «Рейнджерс» — появилось новое сочетание, целиком состоящее из русских хоккеистов. В одном звене появились Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Иван Мирошниченко. Результатов в матче с «синерубашечниками» это не принесло, но не исключено, что Спенсер Карбери ещё раз попробует выпустить их на лёд вместе.

Комментарий легенды отечественного хоккея о «русской тройке»: Эксклюзив Вячеслав Фетисов прокомментировал появление русской тройки в «Вашингтоне»

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 30 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК Хьюстон Рокетс Хьюстон Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Филадельфия» одержать очередную победу без Джоэла Эмбиида?

В прошлый раз «Филадельфия Сиксерс» без проблем расправилась с крепким «Орландо Мэджик», обыграв флоридский коллектив со счётом 112:92. При этом «Филадельфия» была полностью лишена помощи центрового, действующего MVP НБА Джоэла Эмбиида, у которого травма. И предстоящий матч он тоже пропускает. «Хьюстон Рокетс», в свою очередь, будет играть без лёгкого форварда Диллона Брукса. Брукс, как и Эмбиид, пропустит запланированный матч, но «Рокетс» в прошлый раз без него уступили. У команд, считай, одинаковые шансы!

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🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: битва между действующими чемпионами НБА и молодым коллективом, который готов крушить всё на своём пути

Дело генерального менеджера «Оклахома-Сити Тандер» Сэма Прести живёт — у него свой «Процесс». Не такой, как у «Филадельфии» в середине прошлого десятилетия. У «Оклахомы» все лидеры, считай, появились в результате обмена Пола Джорджа в «Лос-Анджелес Клипперс» ещё в 2019 году. Речь идёт о Шее Гилджес-Александере и Джейлене Уильямсе. Именно они являются источником нынешнего успеха «Тандер», которым также помогает кандидат на получение награды Новичка года в лице Чета Холмгрена.

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: вернётся ли Джа Морант в строй и поможет ли «Мемфису» одержать очередную победу?

Скандальный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант пропустил минувший матч из-за болезни, однако есть высокая вероятность того, что он сыграет в этой игре. В сезоне-2023/2024 «Мемфис» не знает поражений, когда Морант принимает участие во встречах, — четыре победы без поражений. Тем временем показатели «Гриззлиз» без него — шесть побед на 20 поражений. Если Морант и сыграет, то «мишкам» будут противостоять набравшие ход «парусники», в матче с которыми не так-то просто одержать победу.

🏒 13:00: «Ак Барс» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2023, суббота. 13:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Ак Барс» прервать серию поражений?

Пожалуй, впервые в этом сезоне «Салават» подходит к «зелёному дерби» в качестве фаворита — уфимцы проиграли всего 2 из 10 последних матчей, в то время как их соперники потерпели три поражения подряд. Дела у «Ак Барса» под конец года вообще пошли не очень — казанцы довольно далеко отпустили лидеров и прямо сейчас находятся ближе к вылету из плей-офф, чем к топ-4, в которой обитают юлаевцы. Обе команды хотят закончить год на мажорной ноте, но хозяевам это точно нужнее.

🎿 14:00: «Тур де Ски» — спринт, свободный стиль, мужчины, женщины

Интрига: кто захватит лидерство на многодневке?

Многодневка «Тур де Ски» — 2023/2024 будет одной из самых скромных по составу за все годы проведения. К отсутствию российских лыжников болельщики, к сожалению, постепенно привыкают, но ведь и без них многие звёзды пропустят главный старт сезона. Отсутствие одного только Йоханнеса Клебо — уже удар по рейтингам, но не только лидер сборной Норвегии подхватил простуду. Ришар Жув, Симен Крюгер, Ийво Нисканен и многие другие сильнейшие лыжники не будут участвовать в многодневке. У женщин состав чуть более представительный. В отсутствие главного фаворита, который в прошлом сезоне выиграл шесть этапов подряд, основной вопрос — кто захватит лидерство на «Тур де Ски» после коньковых спринтов.

Почему Клебо не выступит на «Тур де Ски»: Йоханнес Клебо пропустит многодневку «Тур де Ски»

⚽️ 15:30: «Лутон Таун» — «Челси», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» одержит вторую победу подряд?

«Челси» в текущем сезоне лихорадит. Победы сменяются поражениями, из-за чего команда занимает лишь 10-е место в таблице АПЛ. Но в последнем туре лондонцы вырвали домашнюю победу у «Кристал Пэлас». А теперь команда Почеттино отправляется в гости к скромному «Лутон Таун». Новичок АПЛ занимает 18-е место в таблице и борется за выживание. В последних двух турах «Лутон» одержал победы – над «Ньюкаслом» (1:0) и «Шеффилд Юнайтед» (3:2). Получится ли совершить сенсацию, обыграв «Челси»?

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⚽️ 15:30: «Селтик» — «Рейнджерс», Премьер-лига, 21-й тур

Интрига: главное шотландское дерби решит судьбу золота?

«Селтик» и «Рейнджерс» — главные враги друг для друга. Их соперничеству – много десятилетий, а истоки – в разных идеологиях. Во время матчей команд на поле происходит жесточайшая рубка. Предстоящему дерби добавляет градус турнирная ситуация: «Селтик» лидирует, после 20 туров набрав 48 очков. «Рейнджерс» отстают на пять очков, но имеют две игры в запасе. В случае победы «Селтик» станет лидером даже по потерянным очкам. А если три очка заберёт «Рейнджерс», то забраться на первое место им будет очень просто. Важнейшая игра для чемпионской гонки.

Последний матч «Рейнджерс» не состоялся по необычной причине: Соперник «Рейнджерс» по чемпионату застрял в снегопаде, матч перенесён

🏒 17:00: «Локомотив» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2023, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: железнодорожники обгонят бело-голубых?

Совсем недавно «Динамо» всерьёз претендовало на первую строчку в конференции и сводной таблице лиги, но два последних матча испортили команде Алексея Кудашова всю картину — поражения СКА и «Ладе» лишили москвичей шансов обойти «Спартак» в этом году да ещё и поставили под угрозу вылета из топ-2. «Локомотив», напротив, набрал отличную скорость, выиграв четыре последних матча. Если Игорь Никитин и его дружина победят, то обойдут бело-голубых. Впрочем, по потерянным очкам железнодорожники и вовсе возглавляют таблицу.

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🏒 17:00: ЦСКА — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли ЦСКА серию из пяти поражений?

Так плохо армейцы не играли уже давно — всухую проиграв СКА, действующие обладатели Кубка Гагарина допустили худшую за 12 лет серию без побед. Подопечные Сергея Фёдорова потерпели уже пять поражений подряд, значительно подпортив своё положение в турнирной таблице. Вылет за пределы кубковой восьмёрки им не грозит, но заработать верхний посев с каждой такой игрой им будет всё тяжелее — расстояние до топ-4 составляет уже 11 очков. Следующий матч — с «Северсталью», которая отстаёт от ЦСКА всего на одно очко.

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Сити» приблизится к лидерам АПЛ?

«Манчестер Сити» находится на четвёртом месте в таблице АПЛ – не самый привычный расклад в последние годы. Но отставание от лидирующего «Ливерпуля» не такое большое, чтобы паниковать. Достаточно обыграть в предстоящем матче «Шеффилд Юнайтед», и разрыв сократится всего до двух очков. Так что вся борьба за титул АПЛ впереди. А «Сити» — один из фаворитов гонки.

⚽️ 20:00: «Милан» — «Сассуоло», Серия А, 18-й тур

Интрига: «Сассуоло» «уволит» Пиоли?

«Милан» в текущем сезоне далёк от стабильности чемпионского года. Команда уже на 11 очков после 17 игр отстаёт от лидирующего «Интера». В руководстве «россонери» заговорили об увольнении Стефано Пиоли. La Gazzetta dello Sport сообщает: боссы поговорили с игроками и приняли решение пока что оставить тренера. Но если «Милан» проиграет «Сассуоло», то есть вероятность, что Пиоли уволят. Получится ли у футболистов красно-чёрных сохранить тренера в клубе?

⚽️ 20:30: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» заберёт три очка во встрече с аутсайдером?

«Манчестер Юнайтед» катает болельщиков на горках. Команда то вырывает невероятные победы, то «сливает» выигранные матчи. В общем, весело (но не для тех, кто переживает за команду). «МЮ» занимает лишь седьмое место в АПЛ. Чтобы рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов, второй круг нужно проводить идеально. Впереди – выезд к «Ноттингему», который недавно возглавил Нуну Эшпириту Санту. В последнем туре «Форест» обыграл в гостях «Ньюкасл». На позитиве заберут победу у «МЮ»? Или команда тен Хага разберётся с одним из претендентов на вылет?

⚽️ 21:00: «Аль-Таавун» — «Аль-Наср», Про-Лига, 19-й тур

Интрига: сколько голов забьёт Роналду?

Криштиану Роналду забил уже 53 гола в 2023 году. Это лучший результат во всём мире! Даже в 38 лет португалец совершает подвиги. «Аль-Наср» на семь очков отстал от «Аль-Хиляля» в таблице, но всё ещё бьётся за золото чемпионата Саудовской Аравии. В следующем туре команда Роналду сыграет в гостях с «Аль-Таавуном». Хороший шанс для Криштиану забить ещё и приблизиться к лидеру.

🏒 22:00: «Виннипег Джетс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 30 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Миннесота» пятую победу подряд?

«Дикари» продолжают радовать своих болельщиков после невыразительного старта сезона. Семь побед в восьми последних матчах — и вот казавшееся очень далёким место в плей-офф теперь кажется как никогда близким. По потерянным очкам «Уайлд» уже замыкают кубковую восьмёрку, но эти очки ещё надо добрать. Сделать это в Манитобе будет непросто, хотя последние две встречи на льду «Джетс» оставались именно за командой Кирилла Капризова.

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Рома», Серия А, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Моуринью отберёт важные очки у «Юве» в борьбе за золото?

«Ювентус» борется за победу в Серии А. Команда после 17 туров всего на четыре очка отстаёт от лидирующего «Интера». Впереди у «старой синьоры» тяжёлый матч с «Ромой». И Макс Аллегри, и Жозе Моуринью любят играть от обороны. Поэтому в предстоящем матче тренерам нужно выдумать что-то необычное, чтобы удивить соперника. Да и очки не помешают обеим командам. «Юве» гонится за лидером, а «Рома» рвётся в зону Лиги чемпионов. Жаркая битва под конец 2023 года!