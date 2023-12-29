Скандалище в Саудовской Аравии! Матч за Суперкубок Турции сорвался в последний момент

Из-за политики «Фенербахче» и «Галатасарай», похоже, так и не сыграют в Эр-Рияде.

В Турции без ума от футбола: такой заряженной атмосферы и дичайшего шума на трибунах, как там, пожалуй, нет нигде в Европе. Тем более когда соперничают популярнейшие «Фенербахче» и «Галатасарай». Несмотря на это, по коммерческим соображениям Суперкубок-2023 решили провести 29 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Против такого переезда осенью выступили оба клуба. Причина — 100-летие со дня образования Турецкой Республики в 1923 году в результате распада Османской империи. Вот что заявляли представители «Галатасарая»: «Мы хотим, чтобы люди посмотрели матч на землях, которыми они владеют, с национальным самосознанием. Независимо от того, кто за какую команду болеет».

Чиновники не послушались, и это привело к краху. Команды уже прилетели в Саудовскую Аравию, как вдруг перед самым матчем случился скандал. Они планировали в честь важной даты выйти на поле под турецкий гимн в футболках с изображением первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а заодно захватить транспаранты с цитатами знаменитого политика: «Мир дома — мир во всём мире» и «Насколько счастлив тот, кто говорит: «Я турок».

В самый последний момент, когда до начала Суперкубка оставались считаные минуты, организаторы потребовали отказаться от самодеятельности. Гостям это, само собой, не понравилось, и в итоге матч отменили. Команды готовятся к возвращению в Стамбул, а турецкие болельщики жутко освистали принимающую сторону — и за отмену футбола, и за попытку заглушить музыкой пение гимна.

Получается, осенние пожелания «Фенербахче» и «Галатасарая» воплотились! Но вряд ли именно так, как они задумывали.

UPD. После выхода материала «Фенербахче» и «Галатасарай» выпустили совместное заявление: «Чтобы отпраздновать 100-летие нашей Республики и Турецкой федерации футбола за рубежом, мы организовали работу с нашими клубами таким образом, чтобы способствовать повышению ценности бренда турецкого футбола и наших клубов. Матч за Суперкубок Турции, который планировался для проведения в пятницу, 29 декабря 2023 года, перенесён на более поздний срок в результате совместного решения, принятого нами с нашими клубами, из-за некоторых сбоев в организации. Мы хотели бы поблагодарить Федерацию футбола и соответствующие учреждения и организации принимающей страны за усилия, которые они приложили к настоящему моменту в организации Суперкубка».