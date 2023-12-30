«Осинькин — сильнейший в России по работе с молодыми». Как «Крылья» стали открытием года

«Крылья Советов» приятно удивили всех в первой части сезона РПЛ. В прошлом чемпионате команда только в последнем туре сохранила прописку, а в новом — идёт в шестёрке. Подвели итоги первой части сезона со спортивным директором клуба Сергеем Корниленко, а также обсудили интригу в РПЛ и прошлись по ключевым игрокам самарской команды.

«Гарре радует нас и болельщиков яркой игрой. Глушенков — самый талантливый российский футболист»

– Как оцените первую часть сезона для «Крыльев»?

— Мы выступили достаточно ровно, при этом показывали яркую и содержательную игру – забили больше всех мячей. Наверное, могли быть немножко выше, но в то же время таблица отражает положение дел на сегодняшний день. Считаю, что команда достойно провела эту часть чемпионата.

– Назовите топ-5 причин, почему «Крылья» такие крутые в этом сезоне.

— Если мы возьмём концовку прошлого сезона, то, наверное, качество игры у нас не стало сильно лучше. Просто реализация тогда была на другом уровне. Ребята в прошлом году прошли достаточно тяжёлый период — было много несправедливых вещей, не фартило. Но есть костяк. Никто нас не покинул летом, кроме Коваленко, который уехал в «Зенит». Ребята ещё больше сыгрались, лучше адаптировались к требованиям главного тренера.

— «Крылья» не проигрывают дома в РПЛ. Родные стены помогают?

— Действительно родные стены помогают. Мы очень любим наш стадион и наших болельщиков. Конечно, это всё благодаря болельщикам и для них.

— «Крылья» забили больше всех в первой части. Есть ли забитый мяч, который понравился больше всех?

— Не совсем правильно выделять какой-то конкретный гол. В целом мы довольны тем, что забили больше всех. Но мы и достаточно много пропустили. Стараемся играть в комбинационный и атакующий футбол. Мы не всегда закрываемся. Наш футбол нравится болельщикам. Выделил бы мячи «Спартаку», потому что они получились действительно красивыми. Особенно голы Юры Горшкова после красивых комбинаций. Дорогого стоит, что после 18 туров мы забили больше всех в лиге. Будем и дальше радовать болельщиков красивой и атакующей игрой.

– Какие цели у «Крыльев» на этот сезон?

— Сейчас мы хотим добиваться положительного результата в каждой игре. Конечно, желательно попасть в первую восьмёрку и вообще забраться как можно выше.

– Многие сравнивают этот сезон «Крыльев» с историческим «бронзовым». Можете повторить?

— Мы прекрасно помним самые успешные результаты клуба. Понимаем, как болельщики этого хотят. Мы вслух об этом не говорим, но настраиваемся на каждый матч максимально.

– Назовёте свой топ-5 футболистов в первой части сезона РПЛ? Футболиста «Крыльев» можно включить только раз.

— Первое место: Гарре — радует нас и болельщиков яркой игрой. Приносит пользу команде. Второе место: Глушенков — самый талантливый российский игрок. Выдал яркую и результативную первую часть РПЛ. «Локомотив» с ним и без него — это две разные команды. Третье место: Кордоба — он очень сильно влияет на игру «Краснодара». Четвёртое место: Вендел — большой игрок. Пятое: Тюкавин — один из лучших нападающих РПЛ.

Бенхамин Гарре Фото: pfcks.ru

– Летом команду пополнил только Карпицкий. Получается, что стабильность состава важнее ярких новичков?

— Действительно, было много разговоров, что «Крылья» никем не усилились, за исключением молодого и перспективного Карпицкого. Но почти никто не ушёл. Было много разговоров про трансферы. Для нас, тренерского штаба и руководства клуба, в первую очередь было важно, чтобы никто не ушёл. Мы достаточно укомплектованы. Сожалеем, что Ушаков получил травму в одном из первых матчей. Карпицкий — молодой, перспективный нападающий, у которого немножко тяжелее идёт адаптация. Но ключевым было сохранить лидеров.

«По работе с молодыми ребятами Осинькин — сильнейший тренер в России»

– Какие планы у «Крыльев» на зимнее трансферное окно?

— У нас достаточно укомплектованная команда. В принципе продублирована каждая позиция. Мы понимаем, что у нас не резиновая заявка и место ограничено. Всегда следим за молодыми ребятами, готовы усиливаться, но только точечно.

– Осинькин – лучший тренер РПЛ?

— Не совсем корректно у меня это спрашивать, так как я представляю интересы клуба. Я работаю вместе с Игорем Витальевичем. Осинькин для меня один из лучших российских специалистов, а по работе с молодыми ребятами — сильнейший.

– Раньше часто говорили, что Осинькин может уйти, сейчас — всё реже и реже. «Крылья» и Самара — проект Осинькина на годы вперёд?

— Действительно, часто появляются разговоры об интересе одного или другого клуба к Осинькину. Но Игорь Витальевич сам не раз заявлял, что ему всё нравится в Самаре, всё устраивает и он видит себя на сегодняшний день здесь. Клуб со своей стороны делает всё, чтобы Игорю Витальевичу было комфортно работать. Сейчас сложился симбиоз – всех всё устраивает и каждый находится на своём месте. Никто не может гарантировать, что произойдёт в будущем. На данный момент Игорь Витальевич в каждом своём интервью говорит, что в «Крыльях» его всё устраивает и нравится: поддержка губернатора, отношение Самарской области к футбольному клубу. Мы делаем шаги вперёд вместе с клубом, и клуб делает всё, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно.

Игорь Осинькин Фото: pfcks.ru

«Мы уже представляли «Крылья» без лидеров много раз»

– Вратарскую линию «Крыльев» часто критикуют. Как оцените выступление голкиперов в этой части сезона?

— У нас достаточно правильная и интересная вратарская линия – два молодых вратаря, которые конкурируют между собой. По вратарским меркам они находятся в молодом возрасте, и им свойственно совершать ошибки. И они должны ещё все свои ошибки совершить, чтобы перестать их делать. У нас есть опытный Женя Фролов, который в концовке прошлого сезона здорово нам помог и ответил всем на вопрос — зачем он находится в клубе. Так что всё в порядке. Ребята развиваются. Не допускают ошибок те, кто ничего не делает. Мы верим в наших вратарей, мы ими довольны.

– Прогресс Бейла в «Крыльях». Можете назвать его одним из самых сильных правых защитников чемпионата?

— Гленн один из самых стабильных игроков нашего чемпионата, особенно на своей позиции. Когда он к нам пришёл, то адаптировался к нашей лиге и команде в целом. Казалось, что он был тяжеловатым. Но у Гленна есть свои сильные стороны: он лидер в коллективе и на поле, берёт на себя инициативу. Он полностью интегрирован в игру команды. Гленн сделал шаг вперёд за счёт того, что он сам по себе не глупый парень — у него хорошее футбольное образование. Он впитал всё то, что требует Игорь Витальевич. Играет за счёт своих сильных качеств и сильного характера.

– Писали о его возможном уходе — в частности, об интересе «Штутгарта».

— Действительно, разговоры были. Но Гленн – порядочный человек. Он пример профессионального футболиста, в том числе и для наших ребят. Мы очень счастливы, что он с нами.

– Было хотя бы одно предложение по трансферу Гарре?

— Об интересе к нему много пишут в прессе. На сегодняшний день официальных обращений в клуб не было. Кулуарно люди звонят, спрашивают, интересуются и собирают информацию. Предварительные разговоры ведутся.

– Можете представить «Крылья» без Гарре?

— Мы уже представляли «Крылья» без лидеров много раз: когда уходили Сергеев, Зиньковский, Пруцев, Глушенков, Сарвели. Мы не можем говорить: «Нельзя представить «Крылья» без Гарре». Но в то же время понимаем, что Гарре — один из ключевых игроков для нас. Своей статистикой он это доказывает.

– Какая главная ценность Гарре для «Крыльев»?

— Гарре очень любит футбол, очень любит мяч. Если говорить про игровые моменты, то, конечно, это его умение обыграть один в один, принять нестандартное решение. Он может сделать то, чего меньше всего от него ждёшь.

– Недавно клуб продлил контракт с Костанцей. Что можете сказать о его прогрессе?

— Фернандо — человек, которого не надо заставлять играть и тренироваться. Он готов выходить на любой позиции, вплоть до вратарской. Ему главное играть. Он не жалеет себя. Его главное качество — боец до мозга костей, максимально отдаётся игре и предан клубу. Фернандо на поле для нас — большая боевая единица.

— Ведётся работа по продлению контрактов с футболистами?

— Мы работаем в этом направлении. Надеюсь, что в ближайшее время сможем чем-то порадовать и объявить официально.

«Правильно сделали, оставив Салтыкова в прошлом году в «Акроне»

— Солдатенков уже вызывается в сборную России и даже там отметился дебютным голом. Он реально спрогрессировал?

— Действительно у него есть прогресс. Саша не первый сезон в РПЛ. У него появилась дополнительная уверенность. Капитанская повязка — это всегда ответственность. Он вызывается в сборную и играет в стартовом составе, а также уже успел отметиться дебютным мячом за сборную. Солдатенков — важный игрок, лидер команды. Мы рады его прогрессу.

— Салтыков проводит первый сезон в РПЛ. Удивлены его быстрой адаптации к РПЛ?

— Может быть, и удивлены всплеску результативности с его стороны, но в то же время понимали его перспективы. Мы правильно сделали, оставив его в прошлом году в аренде в «Акроне». Он ярко себя там проявил. Получил дополнительный опыт борьбы на другом уровне. Всё произошло планово и верно.

Сергей Корниленко и Никита Салтыков Фото: pfcks.ru

— Рассказов по-новому заиграл в «Крыльях». Удивлены его перезагрузке?

— Коля — пример большого профессионала. Ответственно относится к своему здоровью, тренировочному процессу. В быту и коллективе — важный для нас игрок. Провёл качественно все матчи, в которых участвовал. Принёс нам много пользы. Мы убедились в том, что были правы, когда Коля оказался у нас. Он может закрыть несколько позиций. Довольны приобретением Рассказова.

— Бабкин после выкупа у «Локомотива» заиграл увереннее. Можно сказать, что почувствовал доверие?

— Любому футболисту важна конкретика. Аренда или место в команде на постоянной основе — это разные вещи. Когда мы окончательно выкупали Сергея, то были уверены в его качествах. Радует не тот уровень, который он показывает, а то, что он прогрессирует и развивается. Это наша основная цель, чтобы игроки, которые есть у нас, делали шаг вперёд и развивались. Довольны тем, как Сергей выглядит. Понимаем, что у него есть потенциал. Надеемся, что будет ещё лучше.

— Денис Якуба вернулся в строй после годичной паузы. Как видите его роль в команде?

— Мы на него рассчитываем. Он всегда жертвует собой ради команды и результата. Знаем, как он готовится, тренируется и проходит реабилитацию после сложнейших травм. Выходя на поле, Денис отдаётся не только за себя, но и за того парня. Мы знаем, что он готов жертвовать собой ради клуба. Поэтому с нашей стороны такое же отношение. Денис — боевая единица. Когда он находится в оптимальных физических кондициях, то на своей позиции — потенциально один из сильнейших игроков РПЛ.

— Дмитрий Иванисеня сейчас игрок ротации. Как он с этим справляется?

— На сегодняшний день Дима игрок ротации. Не всегда получает игровое время. У него был сложный год с точки зрения своих болячек и травм. То сломал нос, то повредил бедро, то голень. Можно сказать, что у него был переходный сезон. Надеюсь, что на сборах он полностью обретёт свои физические кондиции и вернётся на прежний уровень. Зная его — он переживает, что не играет. Переживает, что получал повреждения, которые мешали набрать ему форму. Надеемся, что как можно скорее он обретёт свою былую форму! У него безупречное отношение к тренировочному процессу и к команде.

– Рахманович раскрылся в этом сезоне., хотя летом мог уйти. Как получилось раскрыть его?

— Рахманович — только наш игрок. Он недавно пришёл. Для того чтобы ему куда-то уйти, должны быть предложения. Официальных и конкретных предложений по Рахмановичу не было. Амару тоже было нужно время на адаптацию. Здесь просто был вопрос времени.

Игроки «Крыльев» в матче со «Спартаком» Фото: pfcks.ru

— В конце первой части Писарский стал джокером — забивал, выходя на замену. Что было с ним до этого?

— Лично моё мнение: случился сложный период, когда одна травма шла за другой, не получалось забить — всё свалилось в одно время. Володя поздно ворвался в РПЛ для своего возраста. Получилось так, что для него это первый стрессовый момент, который нужно было пережить. Сейчас со здоровьем у него всё в порядке, он обретает уверенность – почувствовал вкус забитых мячей. Он принимает требования главного тренера всё лучше и лучше. Просто случился такой период, который нужно по-мужски пережить и где-то заново себя зарекомендовать.

– Не было ли у вас мысли, что ошиблись с приобретением Писарского?

— Таких мыслей не было. Мы понимали, что Вова за нас довольно неплохо стартовал. Потом случился сложный отрезок, когда ничего не получалось ни у клуба, ни у Володи лично. Здесь был вопрос — как он сможет это перебороть и как сам будет к этому относиться. Мы с ним разговаривали. Нужно отдать должное Володе — он понял, что нужно начинать всё сначала и доказывать. Тренируется он прекрасно, выкладывается на все сто процентов. Мы в него верим и уверены, что всё будет хорошо.

– Шитов — один из ваших любимчиков. За счёт чего спрогрессировал он?

— Неправильно говорить: любимец или не любимец. Я переживаю и радуюсь абсолютно за каждого игрока. Просто какое-то время в отношении Шитова был скепсис со стороны болельщиков. Я очень хотел, чтобы он как можно быстрее забил. Я видел, как он тренируется. Каждому его забитому мячу я радовался особенно, потому что понимал, что критика в его адрес незаслуженная. Приобретая Шитова, мы знали, что он один из лучших молодых российских игроков.

– Как идёт восстановление Цыпченко? Казалось, что этот сезон должен стать прорывным для него.

— Дима очень рассчитывал, что этот сезон будет прорывным. Но, к сожалению, получил серьёзную травму, сделал операцию. Сейчас ему предстоит восстановление. Надеемся, что в этом сезоне мы увидим его на футбольном поле и он нам поможет. Желаю ему скорейшего возвращения на поле!

«Будем двигаться в том же направлении: симбиоз опыта и молодости»

– Вы с гендиректором клуба Вадимом Андреевым ездили в Аргентину. Зимой болельщикам ждать ярких новичков?

— Да, у нас была рабочая поездка. Было знакомство с клубами, инфраструктурой, общение с руководителями. Это была ознакомительная поездка. Но это не значит, что мы сразу привезём кучу игроков. Просто одно дело, когда ты общаешься посредством интернета, а совсем другое — вживую.

– Как вы строите диалог с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым? Он очень погружён в работу клуба?

— В первую очередь хотелось бы сказать большое спасибо, что клубу уделяет столько внимания первое лицо Самарской области. Дмитрий Игоревич всегда готов выслушать, если есть какие-то проблемы. Если возникают важные вопросы, то готов пойти навстречу. Он переживает за команду, присутствует на матчах, и не только домашних. Приятно, что клуб нужен Самаре и Самарской области.

— Как Дмитрий Азаров понимает футбол?

— После каждой игры он знает полную статистику: вплоть до процента владения мячом, сколько допустили ошибок, были ли судейские ошибки. Он никогда не навязывает своего мнения. Но в курсе настолько, что сам иногда поражаешься и удивляешься этому.

– Как сейчас развиваться «Крыльям»: ставка на молодых российских игроков или что-то будет меняться?

— Недавно было исследование — «Крылья» опять самая молодая команда лиги по возрасту. Мы сами приучили всех и готовы делать ставку на молодых ребят, которые в руках Осинькина становятся сильнее и развиваются. В то же время мы понимаем, что с молодыми футболистами можно ошибиться — у них есть спады. Сейчас мы довольны тем, как развивается клуб, и будем двигаться в том же направлении, чтобы был симбиоз опыта и молодости.

– Спортивный директор — это определённый статус или скилл, который приходит с опытом? Ведь спортивные департаменты в клубах РПЛ устроены по-разному.

— Мне тяжело говорить, как всё устроено в других клубах. Сфера влияния спортивного директора оценивается у каждого по-разному. Например, в Европе, я считаю, что спортивный директор максимально интернирован в жизнь команды: присутствует на тренировках, некоторые находятся во время матчей на скамейке запасных с командой, чтобы понимать требования тренера, видеть настроение футболистов и понимать, как движется клуб. Многие спортивные директора имеют тренерскую лицензию. Каждый клуб выбирает сам, какая модель ему нужна.

Сергей Корниленко Фото: pfcks.ru

– С кем из коллег по цеху больше всего общаетесь?

— У меня давние и дружеские отношения с Олегом Яровинским. Могу созвониться с Андреем Аршавиным, Димой Андреевым из «Оренбурга», с Дмитрием Ульяновым из «Локомотива». Со всеми спортивными директорами я на связи. Мы обмениваемся мнениями и информацией. Никаких проблем нет.

– Вы назвали Яровинского. Не так давно появилась информация, что он вместе со Слуцким поедет работать в Китай. Поздравили его?

— Никого не поздравлял, не беспокоил его сейчас. Я жду официальной новости. Я не совсем удивился, когда увидел его фамилию в новости. Потому что Олег очень любит приключения, любит сложности и трудности, а также готов с ними справляться. Зная Олега, уверен, что ему это очень интересно!

– Многие отмечают интригу в этом сезоне в РПЛ. С чем связываете её появление?

— С плотностью в турнирной таблице, что вверху, что в середине и внизу: одна победа или одно поражение может сместить или поднять команду на несколько позиций. Все команды преследуют свои цели. Я считаю, что повысилась конкуренция. Мы не видим «Зенит» с первого и до последнего тура на первом месте. В этом сезоне у нас действительно интересный чемпионат, большая конкуренция и много интересных матчей, в которых забивается много мячей. Это всё нравится болельщикам. За последние несколько сезонов этот чемпионат один из самых интересных.

– Год назад вы говорили, что борьбу «Зениту» может навязать только «Зенит». Что изменилось сейчас?

— Я с большим уважением отношусь к «Краснодару» и к тому, что делает Сергей Галицкий. Они заслуженно находятся на первом месте. Мы понимаем, что в этом сезоне есть проблемы у «Зенита». Всё навалилось. Думаю, борьба за золото будет вестись до последнего тура.

— Что можете пожелать болельщикам на Новый год?

— Дорогие болельщики, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам только побед! Побед с «Крыльями»! Всем вам крепкого здоровья! Вы нам очень нужны! Приходите на футбол и поддерживайте команду! Спасибо, что вы у нас есть!