«Челси» отскочил в матче с аутсайдером. Вместо уверенной победы — нервная концовка

«Лутон» нанёс первый удар в створ только на 78-й минуте, но чуть не отыгрался с 0:3.

«Челси» провёл заключительный матч в 2023 году. И надо сказать, что игра с «Лутон Таун» получилась очень неоднозначной.

Первые минуты встречи прошли с подавляющим преимуществом лондонцев. Гости зажали соперника на причудливом стадионе «Кенилворт Роуд» и открыли счёт уже на 12-й минуте. Ответственность за этот пропущенный мяч на себя должен взять Исса Каборе. Защитник «Лутона» в совершенно безобидной ситуации выкатил мяч прямо на Коула Палмера. А дальше оборона хозяев просто смотрела, как хавбек «Челси» чётко кладёт мяч в дальний угол. Неудивительно, что при таком раскладе «Лутон» плетётся в нижней части таблицы.

Исса Каборе совершает грубейшую ошибку Фото: Кадр из трансляции

Коул Палмер открывает счёт Фото: Кадр из трансляции

Любопытно, что после этого преимущество перешло к аутсайдеру. «Лутон» чаще владел мячом, проводил больше атак, но им явно не хватало остроты. Команда Роба Эдвардса играла слишком предсказуемо для соперника. Запомнился разве что удар Росса Баркли со штрафного, но мяч просвистел над перекладиной. А в остальном оборона «Челси» спокойно справлялась с атаками противника.

А ещё «Лутон» нередко провисал во время переходных фаз, чем и воспользовался «Челси» в концовке первой половины. И снова похвалим Палмера, который отдал голевую передачу. Нони Мадуэке полчаса крутился с мячом и, как показалось, загубил перспективную контратаку «Челси». Но потом он пальнул в ближнюю девятку — Томас Камински не выручил.

Нони Мадуэке вколачивает второй мяч в ворота хозяев Фото: Кадр из трансляции

Гости показали высочайшую эффективность по итогам первой половины. Команда Маурисио Почеттино забила дважды при показателе xG в 0,38 (у «Лутона» — 0,28). По итогам первой половины лондонцы чуть чаще владели мячом (52% против 48%) и чаще били по воротам (семь ударов против пяти). Но самое главное, что «Лутон» за весь первый тайм так и не нанёс ни одного удара в створ (у «Челси» — шесть).

После перерыва «Лутон» пытался изменить ситуацию на поле, однако до реальных угроз дело по-прежнему не доходило. А «Челси» реализовал очередной момент, и снова в центре внимания оказался Палмер. Николас Джексон увидел рывок одноклубника и отдал своевременный пас, а Коул легко разобрался со вратарём и спокойно закатил мяч в сетку. Монструозная игра Палмера — два гола и результативная передача!

Коул Палмер (справа) празднует третий гол Фото: John Walton/Getty Images

Через четыре минуты «Лутон» наконец-то забил — Элайджа Адебайо головой вонзил мяч с близкого расстояния. Впрочем, радость была преждевременной. Судьи после просмотра повтора увидели офсайд у Алфи Даути, который отдавал завершающий пас. А вообще хозяева нанесли первый удар в створ только на 78-й минуте.

С другой стороны, «Челси» не обратил внимания на эпизод с отменённым голом, а ведь команде Почеттино следовало сделать какие-то выводы. И если чуть позже Адебайо с близкого расстояния попал в перекладину, то Баркли через минуту всё-таки огорчил болельщиков «Челси». Удар головой после стандарта — мяч влетел точно в дальний угол.

Отвёл ли «Челси» после этого игру от своих ворот? Нет. Вратарь Джордже Петрович с большим трудом зацепил мяч после удара Карлтона Морриса, после чего гостей спасла перекладина. Через минуту Петрович всё-таки снова пропустил, хотя сам вратарь справился с ударом в упор, но никто не помешал настырному Адебайо сыграть на добивании.

«Лутон» отыграл два мяча, но всё-таки уступил Фото: John Walton/Getty Images

И всё-таки «Челси» одержал третью победу в последних четырёх матчах АПЛ, но пока не поднялся выше 10-го места. Кстати, «Лутон» превзошёл соперника по xG (2,81 против 1,57) и количеству ударов (15 против 12). Следующий матч в чемпионате команда Почеттино проведёт 13 января, а её соперником будет «Фулхэм».