Трансферы РПЛ, которые уже состоялись. Хотя окно у нас ещё не открыто!

Хоть официально трансферное окно в России и открывается 25 января, некоторые клубы уже вовсю активны на рынке. Пока переходов не так много, но уже есть некоторые интересные и важные. ЦСКА, который обычно очень аккуратен в подписаниях, забрал у «Балтики» талантливого нападающего, а «Ростов» и вовсе провёл международный переход.

Тамерлан Мусаев, нападающий

Из «Балтики» в ЦСКА (€ 300 тыс. по данным Transfermarkt)

Тамерлан Мусаев Фото: vk.com/pfc_cska

Удивительно, как бесшумно и спокойно прошёл первый трансфер ЦСКА. Проблемы с ограниченным составом никуда не делись, их надо было решать – и решать их принялись с декабря.

Переход Мусаева – интересная идея менеджмента и тренерского штаба. Когда «Балтика» ещё была в ФНЛ, он привлёк внимание клубов РПЛ. В частности, его отказались продавать в «Ахмат». В этом сезоне у него четыре гола в чемпионате и Кубке России. А ещё – в детстве он был год в системе ЦСКА. Так что своего рода это возвращение домой. Не исключено, что уже совсем скоро он заменит Заболотного, у которого летом заканчивается контракт.

Родриго Саравия, полузащитник

Из «Пеньяроля» в «Ростов» (€ 1,91 млн)

Родриго Саравия Фото: gimnasia.org.ar

«Ростов» тоже здорово начал зимнюю кампанию. И подписал футболиста в опорную зону – Саравия всю карьеру отыграл в разных клубах Уругвая, но заскакивал в такие команды, как «Расинг» и «Химнасия».

Даже удивительно, что дончанам удалось провернуть этот переход, учитывая, с каким трудом им сейчас удаётся заманивать легионеров. В том числе из-за закрытого аэропорта. Но уже зимой Саравия добавит мощи команде в центре поля. Карпин наверняка доволен.

Данила Прохин, защитник

Из «Ростова» в «Оренбург» (аренда)

Данила Прохин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Защитник потерял место в основном составе после того, как там стал играть Виктор Мелёхин. С того момента Прохина пробовали в опорной зоне, но тоже не очень удачно. А Мелёхин не даёт поводов посадить его на лавку. Поэтому лучшее решение – уйти в аренду. В «Оренбурге» у защитника наверняка будет больше игровой практики.

Константин Марадишвили, полузащитник

Из «Локомотива» в «Пари НН» (аренда)

Константин Марадишвили Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локо» отдал игрока, который в этом сезоне потерял место в составе. И даже на замену выходил не так часто. А «Пари НН» получил футболиста, который в весенней части сезона точно пригодится, учитывая совсем не мощную скамейку команды. Для самого Марадишвили это будет отличный шанс доказать «Локо» свою нужность. Ведь приходили в клуб они вместе с Тикнизяном. И если Наир сейчас один из лидеров, то по Константину достаточно вопросов.

Никита Ермаков, полузащитник

Из ЦСКА в «Пари НН» (аренда)

Никита Ермаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один футболист, который укрепит состав нижегородцев весной. 20-летний полузащитник пять раз вышел на замену в составе ЦСКА в РПЛ. И провёл четыре матча в Кубке. Конечно, это не предел мечтаний для игрока, с которым клуб связывает большие ожидания. Поэтому полугодовая командировка точно должна пойти на пользу.

Ярослав Арбузов, полузащитник

Из ЦСКА в «Балтику» (€ 100 тыс.)

Ярослав Арбузов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Можно сказать, что таким образом ЦСКА закрыл часть трансфера Мусаева. Молодой полузащитник переходит в команду, где любят работать с талантливыми футболистами. И умеют их развивать. В этом сезоне Арбузов уже дебютировал в РПЛ и сыграл несколько матчей в Кубке. В «Балтике» прогресс наверняка продолжится. И времени, чтобы проявить себя, точно будет больше.