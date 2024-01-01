10 топ-матчей вторника: футбол, теннис, хоккей и баскетбол

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 02 января 2024, вторник. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в матче лучших атакующих команд НБА?

Встреча между «Милуоки Бакс» и «Индианой Пэйсерс» должна выйти очень яркой из-за того, что команды Восточной конференции являются лучшими в НБА по набору очков. «Иноходцы» забрасывают в среднем за матч 126,6 очка, а «олени» расположились на второй строчке по данному показателю (125). Оба клуба находятся в отличной форме, поэтому будет интересно посмотреть за тем, кто же окажется сильнее во встрече коллективов, которые нацелены в основном лишь на нападение?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Майами Хит», регулярный чемпионат НБА

Интрига: слаженная оборона «Хит» остановит лидеров «Клипперс»?

Клубы входят в список сильнейших в обеих конференциях НБА. «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место на «Западе», а «Майами Хит» – аналогичную позицию на «Востоке». Гости из Флориды проведут второй матч за два дня, поэтому могут быть не в лучшем физическом состоянии. Но подопечных Эрика Споэльстры никогда нельзя списывать со счетов. Поэтому будет интересно посмотреть за тем, как баскетболисты «Хит» постараются остановить лидеров «Клипперс». Справятся ли гости с этим?

🎾 7:00: Анна Калинская (Россия) — Виктория Азаренко (Беларусь, 8), Брисбен, второй круг

Интрига: повторит ли Калинская успех Чарльстона?

Анна Калинская блестяще стартовала в новом сезоне, разгромив в первом круге Брисбена американку Бернарду Перу, и теперь за место в третьем раунде поспорит с восьмой ракеткой соревнований Викторией Азаренко, которая две свои победы на ТБШ одержала как раз в Австралии. Анна и Виктория встречались между собой не так давно — в Чарльстоне-2023, и тогда победу в двух сетах одержала Калинская. Сумеет ли она повторить тот успех?

🎾 11:00: Мирра Андреева (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 4), Брисбен, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем завершится второе российское дерби сезона?

16-летняя Мирра Андреева после блестящей победы над Дианой Шнайдер проведёт в новом сезоне уже второе российское дерби — на сей раз с первой ракеткой России Людмилой Самсоновой. Ранее теннисистки на уровне WTA не встречались, и будущая победительница сыграет в третьем круге Брисбена с кем-то из пары Софья Кенин (14) — Арина Родионова (WC).

🎾 11:30: Доминик Тим (Австрия, Q) — Рафаэль Надаль (Испания, WC), Брисбен, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как пройдёт возвращение Надаля в строй после годичной паузы?

22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль не играл почти год и за это время практически растерял весь свой рейтинг. Но на турнире в Брисбене именитому испанцу представили уайлд-кард, которую он с радостью принял. Соперник по первому матчу после возвращения ему достался вроде бы простой — победитель квалификации, но уж слишком опытный — чемпион Australian Open — 2020. Ранее теннисисты встречались 15 раз и счёт — 9-6 в пользу Надаля. Правда, два последних матча остались за австрийцем, а Рафа не побеждал своего соперника аж с 2019 года. Во втором круге победитель нового матча сыграет с кем-то из пары Аслан Карацев (восьмой номер посева) — Джэйсон Каблер (WС).

🏒 14:00: Словакия U20 — Финляндия U20, МЧМ-2024, 1/4 финала

Интрига: смогут ли словаки впервые за девять лет пробиться в медальный раунд?

Сборная Словакии после трёх побед на старте была разгромлена американцами 2:10 – но надо отметить, что в этом матче не играл лучший вратарь МЧМ-2023 Адам Гаян. Даже после неутешительного результата с США словаки лучшие на турнире по большинству, а Сервац Петровски возглавляет гонку бомбардиров. Теперь перед командой Ивана Фенеша стоит непростая задача – впервые с 2015 года пробиться в полуфинал. Им будут противостоять финны, которые валяли ваньку весь групповой раунд, но в последнем матче со Швецией продемонстрировали свой потенциал.

🏒 16:30: Канада U20 — Чехия U20, МЧМ-2024, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмут ли чехи реванш у действующих чемпионов за поражение в финале?

Год назад сборная Чехии впервые с 2005 года оказалась в медалях, но это была медаль с горьким послевкусием. Ведь они были в шаге от золота – совершили камбэк на последней минуте полуфинала со шведами, потом отыгрались с 0:2 с Канадой в финале, но в итоге уступили в овертайме. Канадцы на этом турнире не выглядят записными фаворитами, а чехи (пять игроков нынешнего состава играли и на МЧМ-2023) точно будут заряжены на реванш.

⚽️ 21:15: «Реал Сосьедад» — «Алавес», Примера, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли наконец команда Захаряна?

Сколько мы всего классного слышали про «Реал Сосьедад» в этом сезоне. Крутая атакующая команда, забивают много и красиво, вышли из группы ЛЧ с первого места, борются за высокие места в Ла Лиге… Так вот эта крутая команда вдруг перестала забивать. В двух последних турах – две нулевые ничьих (с «Бетисом» дома и «Кадисом» в гостях). Да, поражений «Сосьедад» не знает уже шесть матчей, но пора уже и выигрывать. «Алавес», да ещё и на домашнем поле – вполне подходящий для этого соперник. Да и Захаряна на поле шанс увидеть, скорее всего, предоставится. В общем, включать надо однозначно: хозяев должно прорвать – и нам будет на что посмотреть.

⚽️ 23:00: «Милан» — «Кальяри», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: приблизится ли «Милан» к трофею?

У «Милана» в чемпионате всё пока идёт не очень. Про борьбу за первое место, кажется, уже можно потихоньку забывать – «Интер» и «Юве» слишком сильны. А вот с Кубком должно быть попроще – тут уже и «Интера» нет (а ещё нет «Наполи»), и соперник по 1/8 финала не самый страшный. В XXI веке «Милан» на «Сан-Сиро» вообще ни разу не проигрывал «Кальяри». Так что перед матчем явный фаворит известен, а вот справится ли кризисный «Милан» по итогу? Надо следить.

⚽️ 23:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 20-й тур

Интрига: кто из середняков подтянется к топ-5?

К этому матчу всё прям круто совпало! Смотрите, «Вест Хэм» сейчас набрал форму: в трёх последних матчах АПЛ – три победы. Сначала разгромили «Вулверхэмптон» 3:0, а потом спокойно обыграли «МЮ» 2:0 дома и «Арсенал» 2:0 на выезде. Нормально? Ещё как. Теперь о «Брайтоне» – это, конечно, уже не та команда, что разрывала в прошлом сезоне, но и сейчас смотреть за игроками Де Дзерби приятно. В прошлом туре они катком прошлись по «Тоттенхэму» (да, счёт 4:2, но это «шпоры» уже в конце два мяча отыграли). У «Вест Хэма» – шестое место и 33 очка, у «Брайтона» – восьмое и 30 соответственно. В общем, нас ждёт реально равный и крутой матч конкурентов. То, что нужно на каникулах!