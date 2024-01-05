Кого нужно купить «Краснодару», чтобы удержать лидерство? Помогите «быкам» определиться

«Начиная с 1-го тура, «Краснодар» почти всё время был первым. Когда мы провели столько матчей и по-прежнему лидируем в столь сильной лиге, как РПЛ, — это большой успех. Теперь наступила зимняя пауза, во время которой клуб поищет усиление на две-три позиции», — говорил по окончании первой части чемпионата Владимир Ивич.

Понятно, что главная цель во время трансферного окна — сохранить лидеров: особенно Сперцяна, за которым давно охотятся европейские клубы. Поспособствовать этому должно и скорое открытие краснодарского аэропорта. Тем не менее новички тоже нужны. Давайте вместе определимся, на какие именно позиции.

В ходе голосования варианты для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.

Рейтинг: какую позицию должен усилить «Краснодар»? Фото: «Чемпионат» 1 место «Краснодару» нужен новый центральный нападающий Джон Кордоба жутко подставил команду, показав неприличный жест судьям матча с «Уралом» (1:3). Колумбийца дисквалифицировали на три матча, и у «быков» попросту не осталось альтернатив. 19-летний Кокшаров пока «сыроват» для роли основного нападающего лидера РПЛ. Как и 21-летний Мозес Кобнан, который вообще считается фланговым игроком. К тому же, по слухам, Кордобу уже этой зимой хотят увести команды из ОАЭ. «Краснодару» явно не помешает опытный подстраховщик, который и создаст конкуренцию Джону, и в случае чего заменит его. Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат» 2 место «Краснодару» нужен новый опорный полузащитник Всю зиму вокруг клуба курсируют слухи о покупке опорника мексиканского «Крус Асуля» Кевина Кастаньо, который выбил из основы сборной Колумбии не кого-нибудь, а Вильмара Барриоса. «Контракт ещё не подписан, но мы движемся вперёд. Я думаю, всё будет хорошо», — утверждал агент футболиста. Такие новости появляются не на пустом месте: «Краснодару» действительно пригодится усиление в опорную зону. Хотя бы для того, чтобы освободить от части оборонительной работы Эдуарда Сперцяна и разгрузить Александра Черникова — глядишь, россиянин станет получать меньше карточек, а армянин начнёт играть выше и вернёт былую статистику результативных действий. Фото: «Чемпионат» 3 место «Краснодару» нужен новый крайний защитник Пожалуй, это самая дефицитная позиция «Краснодара» в первой половине сезона. Виной всему травмы: по ходу первой половины сезона из-за повреждений вылетали Лукас Оласа, Сергей Петров и Александр Эктов. Команда какое-то время оставалась лишь с одним крайним защитником, Сергеем Волковым, так что Ивичу приходилось подстраиваться: иногда двигать на левый фланг 19-летнего Георгия Арутюняна, а иногда менять схему на более оборонительные 5-3-2. Удивительно, как при таких проблемах «быки» пропустили всего 14 мячей. Чтобы весной избежать подобных форс-мажоров, «Краснодару» явно пригодились бы фланговые оборонительные новички. А если слухи о прощании с Хуниором Алонсо подтвердятся, укрепить придётся ещё и центр. Фото: «Чемпионат» 4 место «Краснодару» нужен новый правый вингер Жоау Батчи по-настоящему раскрылся в России и уже практически договорился о продлении соглашения с «Краснодаром». Но то левый фланг атаки, а правый по сравнению с противоположным выглядит весьма тускло. Там бегают то Олакунле Олусегун, то непрофильный Кади. И нигериец, и бразилец совсем не впечатляют: первому привычнее бороздить левую бровку, а второму — выступать на позиции «восьмёрки». Справа у «быков» явный недокомплект. Одно из вероятный усилений — Эдгар Севикян, которого рекомендовал его партнёр по сборной Сперцян. Однако «Пари НН» лидера просто так не отпустит, да и наверняка у клуба хватает и других кандидатов. Судя по явному правофланговому провису, работа в этом направлении должна вестись основательная. Фото: «Чемпионат» 5 место «Краснодару» нужен новый плеймейкер Сперцян не железный, и ему нужен достойный сменщик. Тем более если не зимой, так летом армянин наверняка покинет российский чемпионат. Более оборонительный Никита Кривцов полноценно заменить его не сможет. Как и плотные игроки ротации Ильзат Ахметов и Кади Боржес. Более того, первый вот-вот должен внезапно перебраться в «Зенит». Второй же часто от безысходности выходит справа в нападении. Для борьбы за топ-4 подобного набора хватит, но «Краснодар» теперь решает задачи иного уровня. На дистанции во многом результат приносят обширная обойма и ротация. Особенно это касается «быков», у которых хватает сборников.

Ну а если вы считаете, что лидеру чемпионата нужно усилить какую-то другую позицию – пишите свои варианты в комментарии.