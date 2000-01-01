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Криштиану Роналду получит новую награду
Криштиану Роналду получит новую награду
У Криштиану Роналду появится новый приз! Впервые в карьере португалец получит награду имени Марадоны от Globe Soccer Awards. За что?
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Единственный
Единственный
Награду имени Диего Марадоны от Globe Soccer Awards получает лучший бомбардир года. До этого обладателем приза становился лишь один человек — Роберт Левандовски в 2021 году, так как трофей вручался лишь однажды.
Крутой
Крутой
Globe Soccer Awards – 2023 уже официально сообщила, что Роналду получит приз имени Марадоны на церемонии награждения, которая пройдёт 19 января.
Лучший
Лучший
В 2023-м Криштиану стал лучшим бомбардиром года, забив 54 гола в 59 матчах. По этому показателю португалец обогнал Килиана Мбаппе, у которого на счету 52 забитых мяча в 53 матчах.
Криштиану Роналду получит новую награду! Такой у него ещё не было
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