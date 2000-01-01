Криштиану Роналду получит новую награду
У Криштиану Роналду появится новый приз! Впервые в карьере португалец получит награду имени Марадоны от Globe Soccer Awards. За что?
Единственный
Награду имени Диего Марадоны от Globe Soccer Awards получает лучший бомбардир года. До этого обладателем приза становился лишь один человек — Роберт Левандовски в 2021 году, так как трофей вручался лишь однажды.
Крутой
Globe Soccer Awards – 2023 уже официально сообщила, что Роналду получит приз имени Марадоны на церемонии награждения, которая пройдёт 19 января.
Лучший
В 2023-м Криштиану стал лучшим бомбардиром года, забив 54 гола в 59 матчах. По этому показателю португалец обогнал Килиана Мбаппе, у которого на счету 52 забитых мяча в 53 матчах.
Криштиану Роналду получит новую награду! Такой у него ещё не было
Читайте также
Невероятная статистика «Барселоны»
Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции
Крутые трюки с футбольным мячом. Видео
Семь клубов, не побеждавших в чемпионате Англии
Ромарио «возит» соперников в 57 лет. Крутое видео!
Девушка исполнила крутые трюки с мячом. Видео
Какой сезон ЛЧ стал самым результативным по голам?
Финны сыграли в футбол на льду. Видео
Эти известные клубы никогда не выигрывали Ла Лигу!
Портрет Холанда в образе современного Тора. Видео
Игрока исключили из сборной из-за формы Винисиуса
Топ-5 самых дорогих нападающих мира
Роналду удивил подписчиков своей формой. Фото
Кто пропускал больше всех в истории топ-5 лиг
Мбаппе в гриме устроил сюрприз детям! Видео
Трёхдневная вечеринка Неймара на лайнере. Видео