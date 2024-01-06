Какие позиции нужно усилить «Зениту»? Выбираем новичков для чемпиона России

В зимнюю паузу, как и в летнее межсезонье, главным делом становится обсуждение трансферов. Действующий чемпион «Зенит» уже отыскал двух новичков. Петербургский клуб сообщил о переходе 17-летнего левого вингера Педро из «Коринтианса» и центрального защитника «Флуминенсе» Нино.

Один бразильский центральный защитник заменит в команде Сергея Семака другого — отданного в аренду «Интернасьоналу» Роберта Ренана. Очевидно, на этом трансферная деятельность «Зенита» в зимнее окно не завершится. Вокруг самого богатого клуба РПЛ, как обычно, много слухов. Сине-бело-голубым, наверное, нужно ещё укрепить состав, чтобы вернуть себе лидерство и защитить титул.

Давайте определим с помощью голосования, на какие позиции «Зенит» должен искать новичков. Впрочем, если вы полагаете, что чемпионам России усиление не требуется, то и такая опция тоже есть. Выбор за вами!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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