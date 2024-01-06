Какие позиции нужно усилить «Зениту»? Выбираем новичков для чемпиона России

В зимнюю паузу, как и в летнее межсезонье, главным делом становится обсуждение трансферов. Действующий чемпион «Зенит» уже отыскал двух новичков. Петербургский клуб сообщил о переходе 17-летнего левого вингера Педро из «Коринтианса» и центрального защитника «Флуминенсе» Нино.
Один бразильский центральный защитник заменит в команде Сергея Семака другого — отданного в аренду «Интернасьоналу» Роберта Ренана. Очевидно, на этом трансферная деятельность «Зенита» в зимнее окно не завершится. Вокруг самого богатого клуба РПЛ, как обычно, много слухов. Сине-бело-голубым, наверное, нужно ещё укрепить состав, чтобы вернуть себе лидерство и защитить титул.
Давайте определим с помощью голосования, на какие позиции «Зенит» должен искать новичков. Впрочем, если вы полагаете, что чемпионам России усиление не требуется, то и такая опция тоже есть. Выбор за вами!
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Зениту» нужен новичок на позицию правого вингера
После ухода Малкома, а потом ещё и Зелимхана Бакаева тренер «Зенита» стал отказываться от идеально работавшей в прошлом сезоне тактической схемы 4-3-3. Если на позиции левого вингера есть Андрей Мостовой и новичок Педро, туда можно двигать Вильсона Изидора и Клаудиньо, то справа выбор меньше — Густаво Мантуан да Алексей Сутормин. Под Марио Фернандеса стали менять схему, играя в три центральных защитника, однако нужного эффекта это не принесло.
«Зенит», судя по всему, продолжает поиски сменщика Малкома. Петербургский клуб вроде бы договорился о покупке Артура из «Палмейраса», но бразилец вдруг засомневался в переезде в Россию, и трансфер поставлен на паузу. Может, это и к лучшему для «Зенита», ведь в последние четыре месяца 2023 года Артур не забивал и не отдавал голевых передач. Надо ли сине-бело-голубым подписывать правого вингера?
«Зениту» нужен новичок на позицию вратаря
В летнее окно сложнее всего было понять вратарские трансферы «Зенита». Клуб отпустил в аренду в команду Первой лиги Даниила Одоевского, который годом ранее начинал сезон основным голкипером. Из Нижнего Новгорода вернули своего воспитанника Никиту Гойло, но только для того, чтобы вскоре отправить его на правах аренды в «Сочи». А из сочинского клуба забрали Дениса Адамова, сыгравшего в первой части нынешнего сезона всего четыре матча в РПЛ. Вы улавливаете логику в решениях?
Вратарская проблема у «Зенита» как была, так и остаётся. Возрастной Михаил Кержаков становится старше и в этом чемпионате совершил как минимум две результативные ошибки — в матчах с ЦСКА и «Локомотивом». Александр Васютин не воспользовался своим шансом. Но неясно, должен ли «Зенит» подписывать ещё кого-то в эту линию в зимнее окно или более сильного голкипера на российском рынке всё равно не найти.
«Зениту» новички не нужны — команда полностью укомплектована
Сергей Семак говорил в декабре 2023-го, отвечая на вопрос о новичках: «У нас состав не такой обширный, как может показаться. Если проанализировать количество игроков, которые у нас в заявке, вы увидите, что их не так много. Нам нужно усиливаться. Насколько получится усилиться — посмотрим. Это сложный вопрос».
Слова тренера «Зенита» об ограниченном составе удивили, поскольку на сегодняшний день в заявке петербургского клуба 24 футболиста, которые в большей или меньшей степени могут претендовать на место в основе. В любой другой команде РПЛ эти игроки наверняка имели бы много практики. Конечно, травмы и дисквалификации сокращают обойму, но на то у тренера и есть два состава, чтобы запасные заменяли выбывших. В общем, имеет право на существование и такое мнение: «Зенит» достаточно укомплектован, новички не требуются.
«Зениту» нужен новичок на позицию центрфорварда
В летнее трансферное окно в голосовании победила именно эта опция — «Зениту» нужен новичок на позицию центрфорварда. Тогда после провального дебютного сезона Матео Кассьерры (два гола за весь чемпионат) казалось, что впереди Семаку не на кого рассчитывать, кроме Ивана Сергеева. Однако в новом сезоне колумбиец неожиданно раззабивался и сейчас лидирует в гонке снайперов в РПЛ с 14 голами и большим отрывом от преследователей.
Ответ на вопрос, требуется ли «Зениту» ещё один центрфорвард, вероятно, зависит от того, какая тактическая схема будет основной для сине-бело-голубых после зимних сборов. Если 4-3-3, то Кассьерры с Сергеевым, в общем-то, достаточно. Если 4-4-2 или 3-5-2, то за спиной пары ведущих нападающих остаётся только универсал Вильсон Изидор. Других игроков передней линии в «Зените» пока нет.
«Зениту» нужен новичок на другую позицию
Возможно, вы не согласны с нашим выбором и убеждены, что «Зениту» необходимы новички на другие позиции. В таком случае голосуйте за эту опцию. Хотя выделить ещё какие-то слабые места в составе сине-бело-голубых непросто. Например, центральных защитников хватает даже после ухода Роберта Ренана — в распоряжении Семака есть Родригао, Страхиня Эракович, Дмитрий Чистяков и Нуралы Алип, а теперь ещё и бразилец Нино. Разве что именно с левоногими центрбеками у «Зенита» теперь проблема.
Фланговых защитников в составе чемпиона России достаточно. Ещё вариант: укрепление скамейки новым центрхавом. За основной тройкой Барриос — Вендел — Клаудиньо сидят уступающие им в классе Ду Кейрос с Александром Коваленко, а также возрастной Александр Ерохин. Фигуры калибра Далера Кузяева, который уехал летом во Францию, уже нет. Правда, и эта проблема, похоже, уже частично решена — в ближайшее время к «Зениту» должен присоединиться Ильзат Ахметов из «Краснодара».