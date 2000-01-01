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Карлос повторил легендарный гол. Видео
Карлос повторил легендарный гол. Видео
Помните тот самый гол Роберто в ворота сборной Франции? Недавно 50-летний бразилец повторил свой невероятный удар. Вышло дико круто!
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Роберто Карлос повторил свой легендарный гол в ворота Франции. Видео
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