Карлос повторил легендарный гол. Видео
Помните тот самый гол Роберто в ворота сборной Франции? Недавно 50-летний бразилец повторил свой невероятный удар. Вышло дико круто!
Роберто Карлос повторил свой легендарный гол в ворота Франции. Видео
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