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Топ-5 самых дорогих футболистов мира
Топ-5 самых дорогих футболистов мира
Исследовательская фирма CIES Observatory составила список 100 самых дорогих футболистов мира. Топ составлялся на основе статистической модели компании. Кто вошёл в пятёрку наиболее дорогостоящих?
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5-е место — Букайо Сака
5-е место — Букайо Сака
CIES Observatory оценила полузащитника «Арсенала» в € 223 млн.
4-е место — Родриго
4-е место — Родриго
Стоимость страйкера «Реала» — € 247,9 млн.
3-е место — Винисиус
3-е место — Винисиус
Цена на нападающего «Реала» составляет € 250,3 млн.
2-е место — Эрлинг Холанд
2-е место — Эрлинг Холанд
Форвард «Манчестер Сити» оценивается в € 251,2 млн.
1-е место — Джуд Беллингем
1-е место — Джуд Беллингем
Стоимость полузащитника «Реала» — € 267,5 млн.
Топ-5 самых дорогих игроков мира. В списке сразу три футболиста «Реала»!
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