Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Промеса ждёт экстрадиция в Нидерланды: он праздновал день рождения в Дубае — последствия, «Спартак», подробности

Промес подставил «Спартак». Квинси спалился в ОАЭ — его ждёт экстрадиция в Нидерланды?
Константин Кринский
Квинси Промес
Аудио-версия:
Комментарии
Футболист пышно отпраздновал 32-летие в Дубае и стал чуточку ближе к тюрьме.

Нидерландские медиа как гром среди ясного неба завалили болельщиков информацией: лидера «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать на родину. И не из России, а из ОАЭ, где футболист отпраздновал 32-летие. «Чемпионат» – о ситуации вокруг звезды РПЛ.

Прямо сейчас Промес находится в Дубае, где отмечает свой 32-й день рождения. Это стало понятно из фотографий и видео в соцсетях футболиста, на которых ему в качестве подарка вручают дорогое ювелирное украшение — массивную подвеску, усыпанную бриллиантами.

Теперь Квинси рискует быть экстрадированным в Нидерланды – ведь у этой страны с ОАЭ имеется соответствующее соглашение. Но для этого нужно, чтобы голландская прокуратура уведомила ближневосточных коллег о необходимости задержания их гражданина. Интересно, что у футболиста недавно появилась резидентская виза Объединённых Арабских Эмиратов, полученная за инвестиции – но от экстрадиции она не спасёт. Ведь Промес не стал гражданином ОАЭ.

Прямо сейчас неясно, экстрадируют ли футболиста «Спартака» на родину. Ведь ничто не мешает Квинси опередить правоохранительные органы Нидерландов: сесть в самолёт и вернуться, например, в Россию, пока на него не пришёл официальный запрос. Или отправиться в другую страну, откуда нет экстрадиции.

Ситуация может измениться в любой момент и зависит от многих факторов. «Чемпионат» следит за событиями и будет держать вас в курсе последних обновлений.

За что в Нидерландах Промесу светит тюрьма:
Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»? Промеса приговорили к реальному сроку. Что теперь будут делать власти России и «Спартак»?
«Нож попал в коленную чашечку и прошёл через неё». Подробности дела Промеса
Эксклюзив
«Нож попал в коленную чашечку и прошёл через неё». Подробности дела Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android