Промес подставил «Спартак». Квинси спалился в ОАЭ — его ждёт экстрадиция в Нидерланды?

Футболист пышно отпраздновал 32-летие в Дубае и стал чуточку ближе к тюрьме.

Нидерландские медиа как гром среди ясного неба завалили болельщиков информацией: лидера «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать на родину. И не из России, а из ОАЭ, где футболист отпраздновал 32-летие. «Чемпионат» – о ситуации вокруг звезды РПЛ.

Прямо сейчас Промес находится в Дубае, где отмечает свой 32-й день рождения. Это стало понятно из фотографий и видео в соцсетях футболиста, на которых ему в качестве подарка вручают дорогое ювелирное украшение — массивную подвеску, усыпанную бриллиантами.

Теперь Квинси рискует быть экстрадированным в Нидерланды – ведь у этой страны с ОАЭ имеется соответствующее соглашение. Но для этого нужно, чтобы голландская прокуратура уведомила ближневосточных коллег о необходимости задержания их гражданина. Интересно, что у футболиста недавно появилась резидентская виза Объединённых Арабских Эмиратов, полученная за инвестиции – но от экстрадиции она не спасёт. Ведь Промес не стал гражданином ОАЭ.

Прямо сейчас неясно, экстрадируют ли футболиста «Спартака» на родину. Ведь ничто не мешает Квинси опередить правоохранительные органы Нидерландов: сесть в самолёт и вернуться, например, в Россию, пока на него не пришёл официальный запрос. Или отправиться в другую страну, откуда нет экстрадиции.

Ситуация может измениться в любой момент и зависит от многих факторов. «Чемпионат» следит за событиями и будет держать вас в курсе последних обновлений.