Главный трансфер «Зенита» этой зимы. Что происходит с игроком, который заменит Малкома?

«Зенит» с июля ищет замену проданному в Саудовскую Аравию Малкому, но эта история превратилась в затянувшийся бразильский сериал, которому не видно конца. В летнее трансферное окно петербургский клуб пытался вытянуть из «Бенфики» Давида Нереса – безрезультатно. На бразильца повесили ценник в € 100 млн, и оказалось, что руководство чемпионов России только напрасно тратит время на переговоры. В зимнее окно «Зенит», казалось, нашёл подходящего правого вингера – Артура. Ещё месяц назад Globo Esporte и UOL сообщили, что сине-бело-голубые договорились с «Палмейрасом» о покупке 25-летнего игрока за € 15+3 млн, но сделка до сих пор не закрыта.

Переезду Артура в Санкт-Петербург мешает то одно обстоятельство, то другое, то сразу несколько. Сначала стало известно, что «Палмейрас» потребовал от «Зенита» банковских гарантий оплаты трансфера, чтобы не столкнуться с теми же проблемами, какие имели при продаже своих игроков в Россию другие бразильские клубы. Руководство «Палмейраса» хотело включить в договор специальные пункты, связанные с неисполнением обязательств и просрочек платежей. Прописать на такие случаи большой штраф для «Зенита». Сообщалось, что юристы клуба из Сан-Паулу работали над тем, чтобы оплата проводилась не через российские банки.

Потом появилась ещё более неожиданная новость. Бразильский источник написал, что Сергей Семак до сих пор не определился, стоит ли подписывать друга Клаудиньо. Вероятно, если у главного тренера «Зенита» действительно имелись сомнения, то связаны они были с тем, что за последние четыре месяца Артур не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи. Работающий с «Палмейрасом» европейский тренер (португалец Абел Феррейра) посадил вингера на скамейку. Вообще, уровень Артура сомнений не вызывает – это очень сильный индивидуально игрок, с хорошей скоростью и дриблингом, ещё два года назад вызывавшийся в сборную Бразилии, но его текущая форма оставляет вопросы.

«В футболе мы всегда хотим быть в лучшей форме, всегда хотим совершенства и находить лучшее в себе, – философски рассуждал Феррейра, отвечая на вопрос об Артуре на скамейке запасных. – Но существуют фазы. Артур начал очень хорошо – лучше, чем ожидалось. Он по-настоящему взлетел. Однако со временем всё пошло не так хорошо, и команда ему не помогла. Это нормальная ситуация. У каждого игрока есть свой момент, и они должны чувствовать этот момент».

АРТУР Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Между тем к августу у Артура было 10 забитых мячей и две голевые передачи в 23 матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес.

Более того, 19 декабря появилась информация, что Артур больше не приоритетная фигура для «Зенита» на позицию правого вингера, так как переговоры зашли в тупик. При этом руководство «Палмейраса» хотело, чтобы трансфер состоялся, и заявило об этом самому игроку. Вот только появились проблемы с новыми представителями Артура. Перед переходом в «Зенит» бразилец сменил агента (Ника Аккури на Пауло Питомбейру), и требовалось дождаться, когда они разберутся между собой. Эта история могла повысить стоимость сделки для петербургского клуба ещё на € 2 млн.

Дальше – больше. Спустя ещё несколько дней выяснилось, что Артур сомневается в целесообразности перехода в «Зенит» по нескольким причинам:

1. Сложная политическая ситуация между Россией и Украиной;

2. Удалённость от семьи;

3. Неблагоприятный климат;

4. Слабый уровень РПЛ.

Сообщалось, что вингер хотел бы остаться в составе чемпионов Бразилии и доказать, что заслуживает возвращения в основу «Палмейраса». Его вдохновляет любовь болельщиков команды.

В понедельник «Палмейрас» начинает подготовку к новому сезону. Через несколько дней стартуют зимние сборы и у «Зенита». К чему пришли стороны на сегодняшний день? Бразильский инсайдер Фабио Алейшу написал, что к 8 января два клуба попытаются урегулировать все оставшиеся нюансы сделки. Если за уикенд договориться не получится, Артур приступит к тренировкам с «Палмейрасом», а трансфер может быть окончательно сорван.

Журналист Жорже Никола утверждает: вингер всё же перейдёт в «Зенит» за те самые € 15 млн плюс € 3 млн бонусами. Однако генеральный директор петербургского клуба Александра Медведев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» опроверг, что сделка закрыта. А уже сегодня, главный мировой инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» близок к закрытию сделки. За € 18 млн.

Очевидно, Артур не шёл под первым номером в шорт-листе «Зенита». Но складывается стойкое впечатление, что, как и в истории с сорвавшимся летним трансфером Давида Нереса, у петербургского клуба нет подходящих альтернатив. Хотя Артур всё же не игрок класса Давида Нереса и Малкома.