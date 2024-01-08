«Наверное, я нетипичный человек». Чем сейчас занимается безработный Зидан?

Летом 2021-го Зинедин Зидан покинул «Реал», и с тех пор он сидит без работы. Тренер взял перерыв, потому что загруженность в мадридском клубе была сумасшедшей – за годы в команде он изрядно вымотался. Дни начинались в восемь утра и заканчивались в 11 вечера: тренировки, работа над тактическим анализом, разбор видео, персональные разговоры с игроками, поездки – и так почти ежедневно.

«Когда я приходил домой, моя голова была всё ещё там, – рассказывал Зидан в интервью GQ прошлым летом. – Вся информация поступает именно к вам, и вы несёте ответственность за принятие решение. Это высасывает вашу энергию. Мне нравится то, что я делаю, и я могу много работать, но время от времени (а это случалось со мной дважды) мне нужно просто отключиться. Сегодня я просто наслаждаюсь жизнью – у меня есть время, чтобы повидаться с родителями, пообедать с женой и детьми, провести время с друзьями. Всё это возможно, только сделав шаг назад. Моя жизнь по-прежнему несётся со скоростью 200 миль в час, но я чувствую себя отлично».

Зидан открыл спортивные центры и регулярно играет в падел

Зизу активно занимается спортом: бегает, играет с друзьями в футбол, а ещё постоянно носится по корту с ракеткой. Падел – это что-то среднее между теннисом и сквошем – очень популярен в Италии и Испании, где Зидан и научился в него играть. В итоге спорт стал частью его досуговой жизни, а потом и частью бизнеса: вместе с семьёй он открыл спортивный центр Z5, где можно заниматься и футболом, и паделом.

«Когда я перестал играть в футбол, мы обсуждали с моими братьями, что мы можем делать вместе, – рассказывал он. – И сказали, что лучше всего мы знаем футбол. Поэтому мы решили начать с семи полей, включая три в закрытых помещениях. А 10 лет спустя мы добавили четыре трека падела».

Зинедин Зидан Фото: Из личного архива Зидана

С тех пор сеть спортивных центров разрослась: три во Франции, один в Италии, ещё один недавно открылся в Испании. Кроме футбольных полей и кортов для падела, там есть танцевальные студии, рестораны, магазины adidas (Зидан – лицо бренда) и даже ясли, куда можно отправить детей.

Зидан, кстати, не единственный, кто влюбился в падел: в Италии свой центр есть у Франческо Тотти, а в Швеции – у Златана Ибрагимовича.

Отпраздновал 50-летие, дал несколько больших интервью и не раз появлялся на публике

В июне 2022-го Зизу отпраздновал юбилей – никакого пышного торжества, лишь стол в саду и самые близкие.

Зинедин Зидан тренер «Жизнь продолжается. Что для меня странно, так это то, что, когда мне было 20-25, я видел людей в 50 такими старыми. Теперь это уже не так. Жизнь сгладила этот возраст. В голове я ещё большой ребёнок! Я хочу всем наслаждаться. Каждым мгновением. Поэтому я люблю свою жизнь. Наверное, я нетипичный человек».

В честь большой даты он дал шестичасовое интервью L’Equipe, в котором поделился своим сокровенным желанием: однажды стать тренером сборной Франции. «Конечно, я хочу этого, – сказал он. – Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу замкнуть круг с французской командой: я был в ней игроком, и это самое прекрасное, что со мной случалось. Правда! Это вершина. Сегодня есть команда со своими целями, но, если позже мне предоставится возможность, я буду там. У меня есть большое желание, чтобы это произошло».

Через полгода после этого интервью Федерация футбола Франции продлила контракт с Дидье Дешамом, хотя ходило немало слухов, что новым тренером национальной команды всё же станет Зидан. Президент федерации Ноэль Ле Гре был явно так рад произошедшему, что пошёл на радио RMC и рассказал во всех подробностях о переговорах с Дешамом: «Мы вместе уже 10 лет, Дешам мог бы сказать, что уходит. Этого не произошло. Он приехал в Генгам в четверг, мы договорились тем же вечером». Когда журналист спросил чиновника про Зидана, тот вспылил – и ответил не очень корректно: «Я никогда не говорил с ним на эту тему, мы никогда не думали о расставании с Дешамом. Зинедин может пойти куда захочет. Пытался ли Зидан связаться со мной? Я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, устроить для него специальный конкурс по поиску новой работы?»

После того как за Зидана заступились многие французские игроки (в их числе был и Килиан Мбаппе), Ле Гре извинился, сказав, что не должен был так говорить и сталкивать «двух столпов французского футбола».

Зидан, впрочем, не комментировал эту ситуацию. Он появлялся на публике, снимался в рекламных роликах adidas, а ещё заключал спонсорские контракты. Так, он стал амбассадором команды Формулы-1 «Альпин», а также начал работать по программе EA Sports FC FUTURES, цель которой – поддержка массового футбола по всему миру. Сейчас она реализовывается на базе спортивного центра Зидана в Провансе – с её помощью дети из малообеспеченных семей могут позволить себе заниматься футболом.

Летом прошлого года Зидан дал ещё одно большое интервью GQ: помимо модной фотосессии, журнал напечатал довольно искренний разговор со звездой футбола, в котором снова была поднята тема работы в сборной Франции. На этот раз Зизу был менее сговорчив: «Да, я всё ещё этого хочу, но не знаю, когда это случится». Тем же летом Зидан стал спонсором французской организации, которая строит хоспис для детей, больных онкологией. На мероприятии, в ходе которого было об этом объявлено, он выступил с речью: поблагодарил мэра Истры и в конце расплакался – его старший брат умер от рака в 2019 году.

Зидан съездил в Майами на матч Месси и взял у Лео интервью

На матчах «Интер Майами» не раз собирались звёзды, и Зидан не стал исключением. В один из дней, когда Зизу был во Флориде, он встретился с Месси – и их разговор получился очень душевным и тёплым. Зидан признался, что хотел бы поиграть с Лео за одну команду, на что аргентинец ответил тем же, добавив, что всегда восхищался французом, пусть и для игрока «Барселоны» это было непросто. Зизу же описал игру Месси одним словом: «Волшебство».

Легенды обменялись взаимными комплиментами, а потом ещё и обсудили современный футбол: исчезновение десяток и систематизацию игры. А потом перешли к обсуждению своих кумиров (Месси назвал Диего Марадону, Зидан – Энцо Франческоли) и короткому блицу.

Месси, Бекхэм и Зидан Фото: Из личного архива Зинедина Зидана

Много слухов про будущее, но пока и близко нет каких-то реальных вариантов

С тех пор как Зидан ушёл из «Реала», его отправляли в сборную Франции, сборную Бразилии, в «Манчестер Юнайтед» и даже «Сити». От Англии он отказался, потому что не знает английский, в «ПСЖ» не пошёл, потому что продолжал грезить работой в сборной Франции. Прошлым летом парижский клуб попытался снова подобраться к Зидану, предложив ему высокую зарплату, но он снова отказал, потому что ему не нравилась система управления клубом.

Сейчас Зидан готов вернуться к работе, только вот предложений, которые его устроили бы, у него по-прежнему нет. Видимо, будет ждать звонка из Федерации футбола Франции, чтобы наконец исполнить свою мечту.