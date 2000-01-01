Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
«Ман Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей
«Ман Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в Кубке Англии. «Горожане» — лидеры среди клубов АПЛ по победам с разницей в 5+ мячей с момента прихода Хосепа Гвардиолы в клуб. Кого они обошли?
AMP-версия
5-е место: «Челси»
5-е место: «Челси»
«Синие» с февраля 2016 года выиграли девять матчей с разницей в 5+ мячей.
4-е место: «Арсенал»
4-е место: «Арсенал»
«Канониры» одержали 13 подобных разгромных побед.
3-е место: «Тоттенхэм»
3-е место: «Тоттенхэм»
На счету «шпор» за это время накопилось 15 побед с разницей в пять и более мячей.
2-е место: «Ливерпуль»
2-е место: «Ливерпуль»
Мерсисайдцы выиграли 19 матчей с огромной разницей в счёте.
1-е место: «Манчестер Сити»
1-е место: «Манчестер Сити»
В активе «горожан» 42 разгромных победы с разницей в 5+ голов!
«Манчестер Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей среди клубов АПЛ
Читайте также
5 лучших ассистентов в топ-лигах Европы
5 лучших ассистентов в топ-лигах Европы
Статистики, как у «Байера», нет ни у кого в Европе
Статистики, как у «Байера», нет ни у кого в Европе
Зачем судья показал круглую карточку в Англии?
Зачем судья показал круглую карточку в Англии?
Беллингем мило позаботился о болбое. Видео
Беллингем мило позаботился о болбое. Видео
Топ-5 самых дорогих футболистов мира
Топ-5 самых дорогих футболистов мира
Красивый удар Модрича с наката. Видео
Красивый удар Модрича с наката. Видео
«Барса» в топе худших клубов по одному показателю
«Барса» в топе худших клубов по одному показателю
Роберто Карлос повторил легендарный гол. Видео
Роберто Карлос повторил легендарный гол. Видео
«Арсенал» сыграет в необычной форме. Фото
«Арсенал» сыграет в необычной форме. Фото
Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
Топ-5 игроков АПЛ по продвигающим передачам
Криштиану Роналду получит новую награду
Криштиану Роналду получит новую награду
Невероятная статистика «Барселоны»
Невероятная статистика «Барселоны»
Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции
Мбаппе психанул после матча за Суперкубок Франции
Крутые трюки с футбольным мячом. Видео
Крутые трюки с футбольным мячом. Видео
Семь клубов, не побеждавших в чемпионате Англии
Семь клубов, не побеждавших в чемпионате Англии
Ромарио «возит» соперников в 57 лет. Крутое видео!
Ромарио «возит» соперников в 57 лет. Крутое видео!

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android