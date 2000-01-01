«Манчестер Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей среди клубов АПЛ

«Ман Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в Кубке Англии. «Горожане» — лидеры среди клубов АПЛ по победам с разницей в 5+ мячей с момента прихода Хосепа Гвардиолы в клуб. Кого они обошли?