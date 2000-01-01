«Ман Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей
«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» (5:0) в Кубке Англии. «Горожане» — лидеры среди клубов АПЛ по победам с разницей в 5+ мячей с момента прихода Хосепа Гвардиолы в клуб. Кого они обошли?
5-е место: «Челси»
«Синие» с февраля 2016 года выиграли девять матчей с разницей в 5+ мячей.
4-е место: «Арсенал»
«Канониры» одержали 13 подобных разгромных побед.
3-е место: «Тоттенхэм»
На счету «шпор» за это время накопилось 15 побед с разницей в пять и более мячей.
2-е место: «Ливерпуль»
Мерсисайдцы выиграли 19 матчей с огромной разницей в счёте.
1-е место: «Манчестер Сити»
В активе «горожан» 42 разгромных победы с разницей в 5+ голов!
«Манчестер Сити» — лидер по победам с разницей в 5+ мячей среди клубов АПЛ
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