Клуб из третьей лиги вышел на «Барселону» в Кубке Испании. Эмоции футболистов — бесценны!

Эмоции игроков клуба третьей лиги. Он вышел на «Барсу» в Кубке

«Унионистас де Саламанки» из третьей лиги в драматичном матче обыграл «Вильярреал» (1:1 (7:6 по пен.) в 1/16 финала Кубка страны. И теперь в жеребьёвке 1/8 финала команде выпала «Барселона»! Эмоции парней бесценны.