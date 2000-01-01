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Эмоции игроков клуба третьей лиги. Он вышел на «Барсу» в Кубке
Эмоции игроков клуба третьей лиги. Он вышел на «Барсу» в Кубке
«Унионистас де Саламанки» из третьей лиги в драматичном матче обыграл «Вильярреал» (1:1 (7:6 по пен.) в 1/16 финала Кубка страны. И теперь в жеребьёвке 1/8 финала команде выпала «Барселона»! Эмоции парней бесценны. 
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Клуб из третьей лиги вышел на «Барселону» в Кубке Испании. Эмоции футболистов — бесценны!
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