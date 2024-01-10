«Челси» сенсационно влетел в кубковом матче! Но у команды ещё есть шанс всё исправить

«Челси» провёл первый матч полуфинала Кубка английской лиги. Команда Маурисио Почеттино встретилась на стадионе «Риверсайд» с «Мидлсбро».

Гости могли пропустить уже в самом начале матча. Повезло, что Аксель Дисаси в последний момент помешал нападающему хозяев Эммануэлю Латте Лату. Правда, по одному из повторов сложилось ощущение, что защитник «Челси» задел соперника по ноге. Но арбитры даже не посмотрели эпизод на предмет возможного нарушения. Почему? Всё очень просто. На домашнем стадионе «Мидлсбро» не оборудована система VAR. Так что полуфинал Кубка лиги прошёл вот в таких условиях.

Аксель Дисаси травмирует Эммануэля Латте Лата Фото: Stu Forster/Getty Images

Кстати, Латте Лат после этого эпизода присел на газон, а потом всё-таки вернулся на поле, но ненадолго. Буквально через минут попросил замену. К середине тайма главный тренер «Боро» Майкл Кэррик (экс-футболист «МЮ») сделал ещё одну вынужденную перестановку — на этот раз пострадал Алекс Бангура.

«Челси» ушёл на перерыв, уступая в счёте. В концовке первого тайма Хейден Рис Хакни в касание замкнул прострел одноклубника — мяч влетел точно в дальний угол. Этот гол случился между двумя убойными моментами, которые запорол Коул Палмер.

Хейден Рис Хакни празднует гол в ворота «Челси» Фото: Stu Forster/Getty Images

Сначала англичанину выложили мяч защитники «Мидлсбро», но тот умудрился не попасть в угол. А уже после гола Палмер не смог наказать вратаря соперника Тома Гловера. Тот неуклюже выронил мяч после удара Энцо Фернандеса, а Коул с пары метров пробил выше ворот. После таких промахов оставалось только хвататься за голову.

По итогам первого тайма «Челси» точно наиграл на гол, о чём хотя бы свидетельствует статистика xG (1,49 против 0,41). Помимо этого, лондонский клуб нанёс 10 ударов (соперник — четыре) и владел мячом 64% игрового времени. Тем не менее на перерыв команды ушли при лидерстве «Боро».

Во второй половине «Челси» отрезками «душил» соперника. «Мидлсбро» в целом смотрелся неплохо, а вот гости, пожалуй, действовали не на своём уровне. И это при том, что лондонцы наиграли как минимум на один гол. Временами казалось, что оборона «Боро» всё-таки дрогнет и пропустит, но этого не произошло. Впрочем, судьбу путёвки в финал Кубка английской лиги решит ответная встреча, которая запланирована на 23 января. Но если «Челси» и там покажет такую слабую реализацию, то мы можем стать свидетелями сенсации.