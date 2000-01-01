Тьяго Силва потратил огромную сумму в ресторане
Супруга Тьяго Силвы поделилась кадрами с дорогого семейного отдыха. Футболист «Челси» с женой и детьми сходил в ресторан российского бизнесмена и оставил там приличную сумму денег!
Дорогой ужин
Силва с семьёй посетили в Лондоне ресторан Novikov, который принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Новикову. За ужин футболист заплатил больше £ 900, то есть примерно 102 тысячи рублей по нынешнему курсу.
Изыски
Собственно, такая сумма и неудивительна. Тьяго с семьёй в ресторане заказывали блюда из краба и лосося.
Тьяго Силва потратил кучу денег в ресторане российского бизнесмена
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