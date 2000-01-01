Тьяго Силва потратил кучу денег в ресторане российского бизнесмена

Дорогой ужин

Силва с семьёй посетили в Лондоне ресторан Novikov, который принадлежит российскому бизнесмену Аркадию Новикову. За ужин футболист заплатил больше £ 900, то есть примерно 102 тысячи рублей по нынешнему курсу.