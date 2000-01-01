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Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории
Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории
Антуан отличился в матче с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании. Благодаря этому голу француз вышел на первое место в списке лучших бомбардиров испанского клуба. Кого обошёл Гризманн?
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3-е место — Адриан Эскудеро
3-е место — Адриан Эскудеро
Нападающий забил за «Атлетико» 169 голов с 1945 по 1958 год.
2-е место — Луис Арагонес
2-е место — Луис Арагонес
На счету полузащитника 173 мяча в майке «Атлетико» с 1964 по 1974 год.
1-е место — Антуан Гризманн
1-е место — Антуан Гризманн
Форвард отличился 174 раза с 2014-го по 2019-й и с 2021 года по настоящий момент.
Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории. Он обошёл настоящих легенд
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