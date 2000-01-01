Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории. Он обошёл настоящих легенд

Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории

Антуан отличился в матче с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании. Благодаря этому голу француз вышел на первое место в списке лучших бомбардиров испанского клуба. Кого обошёл Гризманн?