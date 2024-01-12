Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно

Спрос на футболистов из РПЛ за границей, особенно российских, снижается по причине санкций и падающего уровня нашей лиги. Тем не менее в 2024 году некоторые игроки могут уехать из чемпионата России в Европу.

Возможно, кто-то сделает это уже в зимнее окно в течение месяца. СМИ и инсайдеры называли имена звёзд РПЛ, которые вызывают интерес у зарубежных клубов. В чей трансфер вы верите и ждёте его?

Наир Тикнизян, «Локомотив»

Наир Тикнизян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Тикнизян выдал просто невероятный год с точки зрения результативности для защитника-универсала. Наир забил в 2023-м больше многих форвардов. Ещё в летнее окно обсуждались варианты с Германией и Испанией, но не срослось. Теперь 24-летний игрок «Локомотива» может уехать в Европу в зимнее окно. Сообщалось, что за Тикнизяном следят два клуба итальянской Серии А – «Болонья» и «Лацио».

Удивительно, но Тикнизян достаточно критично отзывается о своём уровне. «Готов ли перейти в чемпионат не из топ-5? Конечно. Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Я субъективен и самокритичен. Так и есть. Это позволяет мне постоянно расти и требовать с себя большего», – признавался игрок «Локомотива» и сборной Армении в интервью сайту УЕФА.

В этом сезоне у Тикнизяна 23 матча, восемь голов и пять результативных передач.

Бенхамин Гарре, «Крылья Советов»

Бенхамин Гарре Фото: pfcks.ru

Чемпионат России остаётся трамплином для южноамериканцев в Европу. Очередной пример – аргентинский вингер «Крыльев Советов». Спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко подтверждал в интервью для «Чемпионата», что переговоры по поводу Гарре ведутся с несколькими клубами. А агент легионера Марат Хинчагов даже называл конкретные команды из Италии, интересующиеся его клиентом – это «Удинезе», «Фиорентина», «Торино» и «Салернитана». Летом «Крылья Советов» отказались от предложения греческого ПАОКа по Бенхамину в размере € 7 млн. Значит, понимают, что продадут его дороже. В текущем сезоне у Гарре 20 матчей, восемь забитых мячей и три голевых паса.

Лукас Вера, «Оренбург»

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не исключено, что в зимнее окно из РПЛ уедут сразу два заметных аргентинца. Плеймейкер «Оренбурга» тоже интересен зарубежным клубам. По словам спортивного директора оренбуржцев Дмитрия Андреева, переговоры с одним из них ведутся, но пока нет конкретики. СМИ писали о вариантах у Веры в Испании и Саудовской Аравии.

Между тем перед Новым годом Лукас был одной ногой в «Локомотиве». Железнодорожники вроде бы договорились и с аргентинцем, и с «Оренбургом» по сумме трансфера. Но два клуба разошлись в вопросе сроков перевода денег. Оренбуржцы хотели получить всю сумму к маю 2024-го, а москвичи готовы были перевести вторую часть транша в размере 150 млн рублей только в январе 2025-го.

Видимо, Вера уже не перейдёт в «Локомотив». У него в нынешнем сезоне 18 матчей, один гол и четыре голевых паса.

Ванья Дркушич, «Сочи»

Ванья Дркушич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дркушичу – 24, он играет за сборную Словении, поэтому вполне объяснимо внимание к центральному защитнику «Сочи» со стороны зарубежных клубов. На днях агент игрока подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в Германии или Бельгии. Ванья имел возможность уехать за границу ещё в летнее окно, но тогда сочинцев не устраивали поступавшие предложения от «Нанта» и «Црвены Звезды».

«Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров. Они просто заявили, что игрок не продаётся. «Нант» был хорошим вариантом, но в «Сочи» решили так, как решили», – говорил представитель защитника Младен Ратковица.

Дркушич принял участие в 14 матчах этого сезона, стал автором двух забитых мячей.

Далее в списке игроки, чей отъезд, по данным «Чемпионата», маловероятен. Но исключать такие трансферы всё же не будем.

Эдуард Сперцян, «Краснодар»

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ведущий борьбу за золото «Краснодар» может потерять своего ключевого игрока центра поля, которого с большим трудом сохранил в летнее окно. Если вариант с «Аяксом», судя по всему, окончательно отпал из-за нежелания голландцев делать бизнес с Россией, то двери в топ-5 пока для Сперцяна не закрыты. Сообщалось о контактах представителей Эдуарда с руководством «Ювентуса», «Интера» и «Фиорентины». Клубы из Германии и Испании тоже ведут 23-летнего полузащитника. Сумма сделки, по разным данным, может составить от € 12 до 18 млн. В этом сезоне Сперцян сыграл в РПЛ и Кубке России 21 матч и набрал 8+4 по системе «гол+пас».

Джон Кордоба, «Краснодар»

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под вопросом будущее в «Краснодаре» и человека, вокруг которого строится игра лидера РПЛ в атаке. Несмотря на то что Кордобе уже 30 лет, он имеет шансы вернуться из чемпионата России в Европу. Появлялась информация о возможном возвращении колумбийца в Германию или переезд в Турцию. Впрочем, более реальными кажутся варианты с клубами из ОАЭ или Саудовской Аравии, где Джону наверняка предложат крупную зарплату. «Краснодар» мог бы заработать € 10-12 млн на трансфере центрфорварда. У Кордобы в нынешнем сезоне 20 матчей, 11 голов и четыре голевые передачи.

Фёдор Чалов, ЦСКА

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственный игрок сборной России в этом списке – нападающий ЦСКА. Чалов ещё после периода в «Базеле» не скрывал своего желания вернуться в Европу, тем не менее до сих пор продолжает выступать за армейцев. В последнее время писали о возможном переходе Чалова в «Марсель» или один из турецких клубов, в частности, существовал вариант с «Трабзонспором». По мнению Фёдора, за прошедший год он стал сильнее как форвард – более острым и инициативным игроком. У Чалова 26 матчей в нынешнем сезоне, 11 голов и три голевые передачи.