«Ювентус» влетел в полуфинал Кубка с двух ног! Милик забил больше, чем за полсезона

«Ювентус» в нынешнем сезоне борется не только за победу в Серии А, но и за Кубок Италии. В 1/8 финала туринцы разнесли «Салернитану» (6:1), а в четвертьфинале им достался не самый сложный соперник — «Фрозиноне». Ещё и на своём поле. Ожидался матч со множеством голов и уверенной победой «Юве». Тот случай, когда ожидания оправдались полностью.

Главный тренер «Ювентуса» Макс Аллегри не стал выпускать полностью резервный состав. У «старой синьоры» и так урезана обойма из-за травм, да и рисковать в Кубке не хочется. Хотя, к примеру, основной форвард Душан Влахович остался в запасе, а в старте вышел Аркадиуш Милик. Но тренерское чутьё не подвело Аллегри. Именно поляк стал главным героем встречи.

«Ювентус» с первых минут взял игру под контроль, а уже на девятой минуте заработал пенальти. Миретти врывался в штрафную, но его повалил Поль Лирола. Судья Юан Лука Сакки с помощью VAR подтвердил решение. К «точке» подошёл Милик и уверенно реализовал пенальти — 1:0.

«Фрозиноне» периодически забирал мяч у «Юве», но не знал, что с ним делать. Гости часто просто устраивали перепасовку на своей половине или у центра поля, а хозяева спокойно ожидали момента для отбора или перехвата. В общем, цифры по владению у «Фрозиноне» выходили неплохие, но выгоды от них не было никакой. Зато «Ювентус» отвечал острыми атаками, стараясь обеспечить комфортное преимущество.

На 38-й минуте туринцам удалась хорошая атака: Маккенни забросил мяч в штрафную «Фрозиноне», Милик принял и вторым касанием пробил по воротам. Есть дубль для поляка! Аркадиуш за 19 матчей сезона забил два гола, а сейчас за одну встречу удвоил результат. В конце тайма неплохой момент создал «Фрозиноне», но на большее гостей не хватило.

Аллегри во время матча «Ювентус» — «Фрозиноне» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Начало второго тайма ответило на вопрос, станет ли он формальностью или гости создадут интригу. «Фрозиноне» «привёз» гол в свои ворота уже через три минуты после начала. Оборона гостей слишком медленно действовала, Локателли перехватил мяч и покатил на Милика. Аркадиуш без нервов поразил ворота «Фрозиноне», заработав уже хет-трик. Вопрос о полуфиналисте отпал окончательно.

Позже Милик мог вовсе стать автором покера, но его гол отменили — в дело вмешался VAR. Поляк оказался в офсайде, когда подставлял ногу после удара Миретти. Но «Ювентус» не остановился. Через пару минут четвёртый гол в ворота «Фрозиноне» всё же влетел. И снова ассистентом выступил Маккенни. Американец забросил мяч в штрафную, а Кенан Йилдиз нанёс классный удар, будто с логотипа Бундеслиги. 18-летний турок постепенно становится игроком основы «Ювентуса». Учитывая, что Аллегри не сильно доверяет молодёжи, выбор Йилдиза говорит о таланте игрока.

Удар Йилдиза Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Концовка встречи стала формальностью. «Юве» периодически напрягал защиту гостей, но счёт в итоге не изменился.

Туринцы мощно идут по Кубку, забив 10 голов в двух встречах. В полуфинале «Ювентусу» предстоит двухматчевое противостояние с «Лацио». Первый действительно серьёзный соперник. Болельщики туринцев заждались трофеев (последний — Кубок Италии в сезоне-2020/2021), так что Аллегри пора исправлять ситуацию, проходить «орлов» и забирать Кубок в финале (вторая пара — «Фиорентина» и «Аталанта»).