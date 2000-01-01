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Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции
Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции
Блогер IShowSpeed сходил в гости к Роналдо, пообщался с легендой и даже подержал в руках «Золотой мяч». Реакция стримера на Ballon d'Or — бесценна!
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Роналдо разрешил блогеру подержать «Золотой мяч». Реакция парня — бесценна!
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