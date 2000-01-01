Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
«Барселона» прервала уникальную серию
«Барселона» прервала уникальную серию
«Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. Благодаря этой победе каталонцы прервали удивительную серию из побед. 
AMP-версия
До этого «Барселона» в 12 матчах подряд если и выигрывала, то с преимуществом всего в один мяч. Это была самая длинная серия в истории клуба без побед с разницей в 2+ гола.
До этого «Барселона» в 12 матчах подряд если и выигрывала, то с преимуществом всего в один мяч. Это была самая длинная серия в истории клуба без побед с разницей в 2+ гола.
Последней крупной победой до игры с «Осасуной» была встреча в Лиге чемпионов с «Антверпеном». В сентябре 2023 года «Барселона» обыграла бельгийский клуб 5:0.
Последней крупной победой до игры с «Осасуной» была встреча в Лиге чемпионов с «Антверпеном». В сентябре 2023 года «Барселона» обыграла бельгийский клуб 5:0.
«Барселона» прервала уникальную серию. Она длилась аж 12 матчей!
Читайте также
Тен Хаг скоро побьёт достижение Фергюсона. Какое?
Тен Хаг скоро побьёт достижение Фергюсона. Какое?
Роналду повторил гол своего сына. Видео
Роналду повторил гол своего сына. Видео
Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции
Роналдо дал блогеру «Золотой мяч». Видео реакции
Беллингем повторил празднование гола с фанаткой
Беллингем повторил празднование гола с фанаткой
5 самых прибыльных футбольных академий
5 самых прибыльных футбольных академий
Мусиала забросил несколько трёхочковых. Видео
Мусиала забросил несколько трёхочковых. Видео
Анчелотти в топ-3 тренеров по играм у руля «Реала»
Анчелотти в топ-3 тренеров по играм у руля «Реала»
Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории
Гризманн — лучший бомбардир «Атлетико» в истории
Силва мощно сходил в ресторан бизнесмена из России
Силва мощно сходил в ресторан бизнесмена из России
Культовые стадионы Англии из дерева. Видео
Культовые стадионы Англии из дерева. Видео
Невероятная реакция Холанда на голы «Сити». Видео
Невероятная реакция Холанда на голы «Сити». Видео
Топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории
Топ-5 самых дорогих зимних трансферов в истории
Сын Роналду красиво бьёт в девятку! Видео
Сын Роналду красиво бьёт в девятку! Видео
Игроки третьей лиги узнали, что сыграют с «Барсой»
Игроки третьей лиги узнали, что сыграют с «Барсой»
Роналду показал мощнейшие тренировки. Видео
Роналду показал мощнейшие тренировки. Видео
Вау-статистика «Сити» по победам в 5+ голов
Вау-статистика «Сити» по победам в 5+ голов

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android