«Барселона» прервала уникальную серию
«Барселона» обыграла «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании. Благодаря этой победе каталонцы прервали удивительную серию из побед.
До этого «Барселона» в 12 матчах подряд если и выигрывала, то с преимуществом всего в один мяч. Это была самая длинная серия в истории клуба без побед с разницей в 2+ гола.
Последней крупной победой до игры с «Осасуной» была встреча в Лиге чемпионов с «Антверпеном». В сентябре 2023 года «Барселона» обыграла бельгийский клуб 5:0.
«Барселона» прервала уникальную серию. Она длилась аж 12 матчей!
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