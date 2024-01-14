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Чемпионат России, трансферы РПЛ, зима-2024: Данил Круговой может перейти из «Зенита» в ЦСКА — подробности, мнение

ЦСКА уводит у «Зенита» ценного игрока. Почему Круговой — обидная потеря для чемпиона
Анатолий Романов
Почему Круговой — обидная потеря для чемпиона
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Свой воспитанник может уйти бесплатно.

Данил Круговой близок к уходу из «Зенита». Накануне телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что левый защитник фактически договорился о пятилетнем контракте с ЦСКА – осталось только уладить некоторые формальности. Переговоры с 25-летним игроком ведёт и «Динамо», но для самого Кругового вариант с армейцами приоритетный. Данил должен присоединиться к московскому клубу летом 2024-го, когда завершится его действующий договор с «Зенитом».

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что в контракте Кругового с ЦСКА будут прописаны «адекватные отступные для Европы». При этом «Зенит» может перевести Данила во вторую команду до конца сезона, а в качестве замены защитнику вернуть из «Оренбурга» отданного в аренду Арсена Адамова. Такое право у сине-бело-голубых есть.

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Уход Кругового – обидный для «Зенита». По нескольким причинам. Во-первых, чемпион России бесплатно отпустит игрока, который оценивается в € 2 млн (по версии Transfermarkt) и именно за эту сумму возвращался в родной клуб из «Уфы» в августе 2019-го. Кроме того, «Зенит» теряет собственного воспитанника, а для Северной столицы это больная тема. Особенно с учётом того, что под вопросом будущее в команде и других игроков, считающихся воспитанниками петербургского клуба – центрального защитника Дмитрия Чистякова и хавбека-универсала Алексея Сутормина (москвич завершал обучение в зенитовской академии). А летом 2024-го сине-бело-голубые рискуют потерять и кого-то из своих вратарей – Михаила Кержакова или Александра Васютина, либо обоих сразу. А ведь в летнее окно 2018-го с «Зенитом» попрощались Далер Кузяев, Даниил Шамкин и отправленный в аренду Даниил Одоевский.

Ещё одна причина – чисто футбольная. Выбор левоногих фланговых защитников среди российских игроков не то чтобы большой. А если называть вещи своими именами, то минимальный. Кругового и заменить-то почти некем, если взять доступных на рынке крайков. В голову приходят разве что две фигуры: Артём Макарчук из «Сочи» и Юрий Горшков из «Крыльев Советов». Наверняка это будут недешёвые трансферы для «Зенита» и уйдёт на них больше денег, чем ушло бы на продление Кругового. Вариант с возвращением Адамова – затыкание дыры. Арсен при всём своём универсализме всё же не левый защитник.

Круговой, пусть и не был основным игроком, ценная фигура для «Зенита». Он вырос за три с половиной года по сравнению с самим собой периода в «Уфе», конкурируя и тренируясь в команде с топовыми для РПЛ легионерами. Из «Зенита» попал в сборную России. По менталитету, работе с мячом, игровому стилю он больше всех из российских футболистов команды похож на бразильцев. Это мнение Дугласа Сантоса.

Даниил Круговой и Дуглас Сантос

Даниил Круговой и Дуглас Сантос

Фото: ФК «Зенит»

«Кто из зенитовских россиян играет наиболее «по-бразильски»? Думаю, Круговой. Его стиль больше всего похож на наш, бразильский: атакующий крайний защитник, который любит обострять игру, хорошо бьёт из-за штрафной, раздает голевые и забивает сам. Типичный бразилец!» – говорил капитан «Зенита» в интервью для официального сайта клуба.

До нынешнего сезона Круговой сетовал на малое количество игрового времени в «Зените». Хотя Данил, несомненно, понимал, что шёл в команду под Дугласа Сантоса. В схеме с четырьмя защитниками ему было фактически нереально пробиться в основу. Если бы Дуглас Сантос, например, в схеме с пятью защитниками превратился в левого центрального или опорного полузащитника, то Круговой мог бы получить любимую роль латераля. В «Уфе» Данил раскрылся как раз в модели с тройкой сзади. В систему ЦСКА 3-4-2-1 левый латераль тоже способен идеально вписаться. Но в «Зените» этого не произошло.

Впрочем, в нынешнем сезоне после смены тактической схемы Круговой стал играть чаще и у Сергея Семака. По проведённому на поле времени в РПЛ он 14-й в «Зените» (490 минут): из россиян больше только у вратаря Кержакова, Вячеслава Караваева, Алексея Сутормина и «русского бразильца» Марио Фернандеса. В Кубке России Данил провёл шесть полных матчей – это более 540 минут.

Данил Круговой
Данил Круговой
защитник «Зенита»

«Мало игровых минут в «Зените»? У меня в этом году количество игрового времени больше, чем в прошлом сезоне. Мне грех жаловаться».

Статистика у Кругового по нынешнему сезону в чемпионате России очень приличная. По данным Whoscored, в среднем за 90 минут игры в РПЛ Данил совершал 1,8 обводки (лучший результат наряду с Клаудиньо среди тех, кто сыграл столько же или больше минут), 2,0 заблокированных паса (тоже лучший показатель), 1,1 удара по воротам (первое место среди защитников, правда, Круговой выходил и на позиции правого вингера), 1,7 передачи под удар (входит в топ-4) и 2,4 отбора мяча (входит в топ-3).

Очевидно, что российский игрок с такими качествами, как у Кругового, не должен терять время на скамейке. А если и быть запасным, то только в «Зените»: своём клубе из родного города, который предложил игроку хорошие условия, высокую конкуренцию и титулы. «Зенит» сделал Кругового трёхкратным чемпионом России.

Для ЦСКА трансфер Кругового должен стать реальным усилением. В команде Владимира Федотова нет сильного левоногого латераля, так как летом сорвались трансферы нескольких бразильцев на эту позицию. Левый фланг в первой части сезона закрывал правша Милан Гаич.

Вообще, мы наблюдаем редкий случай, когда один из конкурентов забирает у «Зенита» игрока, который действительно пригодился бы чемпиону. Судя по деталям контракта Кругового с армейцами, своей следующей остановкой защитник сборной России видит Европу. Если, конечно, вся эта история нечто большее, чем просто попытка агентов выбить за счёт ЦСКА лучшие условия из «Зенита».

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