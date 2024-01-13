Захарян и «Сосьедад» провалили одну из важнейших игр сезона. Это приговор в борьбе за ЛЧ?

Арсен Захарян вновь вышел в основе «Реала Сосьедад». В соперниках были соседи из «Атлетика», так что успешная игра заметно укрепила бы его позиции в Испании. Увы, не укрепила.

Попасть в стартовый состав россиянину помогло отсутствие Кубо: японец отправился на Кубок Азии. Другая важнейшая потеря сан-себастьянцев — Алекс Ремиро: безоговорочный первый номер команды схлопотал курьёзнейшее удаление в игре с «Алавесом», сыграв в волейбол за пределами штрафной. Его сменил 22-летний неопытный резервист, чьё имя — ад для картавых людей: Унай Марреро Ларраньяга. Это его первый матч в старте Ла Лиги – 2023/2024, и в этом был шанс «Атлетика».

Нагружать Ларраньягу хозяева «Сан-Мамеса», впрочем, не спешили. Первый удар в сторону ворот «Сосьедада» они нанесли на 15-й минуте, а в створ — на 30-й. Гости хоть и реже владели мячом, в атаке в начале матча были чуть активнее. И во многом за счёт Захаряна. Арсен уже на первой минуте получил по ногам от Берчиче недалеко от штрафной «Атлетика», а немного погодя улетел по левому флангу, сместился в центр и пробил — защитник перевёл его выстрел на угловой.

Ещё одна напасть случилась с «Реалом Сосьедад» на 19-й минуте: Одриосола потянул мышцы левой ноги, и его поменял Элустондо. А ведь Альваро — и так не основной выбор на правый фланг обороны, просто Амари Траоре дисквалифицирован. 10 минут спустя как раз оттуда пришёл гол. Барренечеа глупо потерял мяч в центре поля. Гурусета прокинул его между ног Захаряна на Берчиче, который обменялся передачами с Иньяки Уильямсом и прострелил слева. Рикошет — и Беренгер просто катнул в пустые. Арсен мог задушить атаку ещё в зародыше, однако отборы — явно не его конёк.

После гола Беренгера Фото: Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

Россиянин получил ещё одну возможность забить незадолго до конца тайма, но при попытке пробить с правого края штрафной мяч срезался с его ноги. Уже в другом эпизоде он принял его в прыжке и напоролся на Берчиче, больно упав на спину. Было страшно. Особенно на фоне проблем Захаряна со спиной. А вскоре тревожность за «Сосьедад» увеличилась, потому что Беренгер оформил дубль при неразберихе у ворот сан-себастьянцев: пытались пробить Весга и Гурусета, и с третьей попытки Алекс спокойно катнул в правый угол.

В самом дебюте второй половины встречи Захарян отметился то ли ударом в район дальней девятки, то ли навесом — мяч улетел за пределы поля. Больше россиянин ничем не запомнился, и на 63-й минуте его вместе с Барренечеа заменили. Причём совсем уж лютые резервисты: 22-летний Магунаселайя (15 минут в нынешней Ла Лиге) и 21-летний Дадье (0 минут). Вот настолько смирился с происходящим Иманол Альгуасиль.

По итогам матча Арсен, согласно аналитике Sofascore, был одним из худших на поле с оценкой 6,5. У россиянина 34 касания мяча, 11 точных пасов из 12, три неточных навеса, одна успешная попытка дриблинга из трёх, 6 из 12 выигранных единоборств за позицию, 11 потерь мяча, один фол и три собранных нарушения, а также два отбора. Довольно серые показатели.

Арсен Захарян в матче с «Атлетиком» Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Что с Захаряном, что без него, «Сосьедад» не создавал хоть один явный шанс вплоть до 88-й минуты. И он стал голевым, притом возник будто из ниоткуда! Оборона «Атлетика» совсем уж расслабилась, Муньос принял прострел с правого фланга и неудачно пробил, тем не менее удар превратился в прострел, и Оярсабаль подставил грудь на вратарской линии. Арбитры долго смотрели видеоповторы и пытались разглядеть нарушение, но всё же засчитали гол. В любом случае этого оказалось мало.

«Атлетик» набрал 41 очко и сравнялся с «Барселоной». Сан-себастьянцы же сохранили отставание от «Атлетико» в шесть очков, но при этом у них теперь на один сыгранный матч больше. Судя по всему, следующий сезон Захарян и его партнёры проведут в Лиге Европы.