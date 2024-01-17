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Чемпионат России: худший зимний трансфер РПЛ — «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», рейтинг — Чемпионат

Самые провальные зимние трансферы РПЛ при системе «осень-весна»
Анатолий Романов
Рейтинг: худший зимний трансфер РПЛ
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Выбираем с помощью голосования худший трансфер, сделанный российский клубом в середине сезона за последние 11 лет.

После перехода РПЛ с сезона-2012/2013 на систему «осень-весна» зимние трансферы в России поменяли своё содержание. Теперь их цель – не комплектование команды в межсезонье, а укрепление слабых позиций по ходу чемпионата. Клубы тратят не так много, как в летнее окно, но от новичков ждут, что они будут максимально быстро давать результат в борьбе за чемпионство, еврокубки или сохранение места в элите.

А вот кто может уехать из РПЛ в Европу в это зимнее окно:
Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно
Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно

За эти 11 лет было много разных зимних трансферов в РПЛ, как успешных, так и неудачных. А какой стал самым провальным с точки зрения соотношения вложенных средств и игры футболиста? Давайте определим с помощью голосования – выбор за вами!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг. какой трансфер был самым провальным в зимнее окно?
Иван Игнатьев
Фото: РИА Новости
1 место

Иван Игнатьев, в «Рубин» € за 7 млн

В январе 2020-го Леонид Слуцкий был убеждён, что реанимирует карьеру Игнатьева, у которого возникли проблемы в родном «Краснодаре». Уверенность тренера клуб подкрепил трансфером за € 7 млн. Крупная сумма за российского футболиста, не игравшего за первую сборную! Жизнь показала, что казанцы просто выбросили деньги на ветер. Иван сыграл за «Рубин» 37 матчей в РПЛ, в которых забил лишь три гола (причём все с пенальти) и сделал три голевые передачи. Уходил же Игнатьев из клуба свободным агентом. Похоже, трансфер в «Рубин» стал началом конца карьеры нападающего на высоком уровне.

Эзекил Хенти
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
2 место

Эзекил Хенти, в «Локомотив» за € 5 млн

Зимний трансфер «Локо», который выглядел как новогодняя шутка. Нападающего из чемпионата Словении купили в феврале 2016-го за € 5 млн. В «Олимпии», вероятно, глазам своим не верили, когда узнали, что московский клуб согласился заплатить такие деньги за нигерийца. Уровень Хенти не соответствовал амбициям железнодорожников. В РПЛ Эзекил провёл всего 17 матчей, стал автором одного забитого мяча с пенальти и одной голевой передачи. Следующей остановкой карьеры Хенти «Локомотив» сделал «Бани Яс» из ОАЭ. Туда форварда отдали в аренду через год, а затем продали венгерскому «Видеотону» за € 500 тыс.

Эрик Ботхейм
Фото: fckrasnodar.ru
3 место

Эрик Ботхейм, в «Краснодар» за € 7,5 млн

В январе 2022-го в «Краснодар» приехал нападающий, пошумевший с «Будё-Глимт» в Лиге конференций. При всём потенциале молодого норвежца Сергей Галицкий, пожалуй, переплатил за Ботхейма, отдав € 7,5 млн (по данным Transfermarkt). Потом «Краснодару» просто не повезло. Из-за начала событий на Украине Эрик поспешил уехать из России. Так ни разу и не сыграл за «быков». Его спор с краснодарским клубом закончился тем, что Ботхейм ушёл свободным агентом в «Салернитану». Сейчас норвежец сидит на скамейки команды Серии А и не забил в этом сезоне ни одного мяча.

Софьян Ханни
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

Софьян Ханни, в «Спартак» за € 8 млн

«Спартак» в сезоне-2017/2018 стремился защитить чемпионский титул. Чтобы не отставать в погоне за «Локомотивом», красно-белые усилились в зимнее окно – подписали за € 8 млн атакующего полузащитника «Андерлехта». Дальнейшие события показали, что московский клуб переплатил за Ханни. Алжирец не стал твёрдым игроком основы «Спартака», в РПЛ сыграл 25 матчей и набрал только 3+5. Полтора года спустя Софьяна отпустили в «Аль-Гарафу» из Катара за € 3,5 млн. Больше за Ханни никогда и никто не платил таких денег.

Эрнани
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
5 место

Эрнани, в «Зенит» за € 8 млн

Эрнани появился в «Зените» при Мирче Луческу. Румынский тренер любил бразильцев не меньше, чем Сергей Семак, но ошибочно решил, что центрхав из «Атлетико Паранаэнсе» может стать в перспективе заменой ушедшему из команды Акселю Витселю. Поэтому зимой 2017-го за Эрнани заплатили немало – € 8 млн. В борьбе за проигранное в итоге золото молодой новичок сине-бело-голубым не помог. После отставки Луческу бразилец тоже не раскрылся по-настоящему: в РПЛ провёл всего 23 матча, набрал 1+2. Уходил из «Зенита» уже при Семаке. Его продали в «Парму» за € 6,47 млн.

Юри Алберто
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
6 место

Юри Алберто, в «Зенит» за € 25 млн

Бразильца брали в январе 2022-го на замену ушедшему в «Байер» Сердару Азмуну. Трансфер получился неожиданно дорогим – «Интернасьонал» выбил из «Зенита» € 25 млн. Новый нападающий забил четыре гола в 11 матчах РПЛ, помог команде выиграть очередное чемпионство. Ещё пару мячей положил в Кубке страны. А летом того года отказался возвращаться в Россию из-за событий на Украине. «Зенит» с трудом решил проблему: продал «Коринтиансу» половину прав на Юри Алберто, получив взамен Роберта Ренана, Ду Кейроса, а также часть прав на Ивана Куарежму и Густаво Мантуана. Оно того стоило?

Шамар Николсон
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
7 место

Шамар Николсон, в «Спартак» за € 8 млн

«Спартак» зимой 2022-го поиски нападающего привели в Бельгию. Московский клуб выкупил у «Шарлеруа» за довольно солидные деньги Николсона – € 8 млн. Шамар много забивал в бельгийской лиге и, казалось, мог посадить на скамейку Александра Соболева. Однако ямаец по большому счёту не оправдал ожиданий. В 34 матчах РПЛ забил всего восемь мячей и в какой-то момент заскучал в запасе. Продать его за хорошие деньги пока не получилось. В сентябре 2023-го Николсона отдали в аренду французскому «Клермону».

Виллиан
Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»
8 место

Виллиан, в «Анжи» за € 35 млн

Самый дорогой трансфер в зимние окна РПЛ – Виллиан перешёл из «Шахтёра» в «Анжи» в январе 2013-го за € 35 млн. Вингер сборной Бразилии должен был помочь махачкалинцам в борьбе за чемпионство. После первой части сезона «Анжи» лишь на два очка отставал от лидера ЦСКА. Но Виллиан начал с травмы и набрал весной только 1+1 в семи матчах РПЛ. Золото уплыло от южан. Не сделал разницу бразилец и в финале Кубка России, где «Анжи» проиграл армейцам. А летом того года владелец клуба Сулейманов Керимов решил избавиться от всех дорогих игроков. Правда, деньги за Виллиана отбили: продали в «Челси» за € 35,5 млн.

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