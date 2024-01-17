Самые провальные зимние трансферы РПЛ при системе «осень-весна»

После перехода РПЛ с сезона-2012/2013 на систему «осень-весна» зимние трансферы в России поменяли своё содержание. Теперь их цель – не комплектование команды в межсезонье, а укрепление слабых позиций по ходу чемпионата. Клубы тратят не так много, как в летнее окно, но от новичков ждут, что они будут максимально быстро давать результат в борьбе за чемпионство, еврокубки или сохранение места в элите.
За эти 11 лет было много разных зимних трансферов в РПЛ, как успешных, так и неудачных. А какой стал самым провальным с точки зрения соотношения вложенных средств и игры футболиста? Давайте определим с помощью голосования – выбор за вами!
В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Иван Игнатьев, в «Рубин» € за 7 млн
В январе 2020-го Леонид Слуцкий был убеждён, что реанимирует карьеру Игнатьева, у которого возникли проблемы в родном «Краснодаре». Уверенность тренера клуб подкрепил трансфером за € 7 млн. Крупная сумма за российского футболиста, не игравшего за первую сборную! Жизнь показала, что казанцы просто выбросили деньги на ветер. Иван сыграл за «Рубин» 37 матчей в РПЛ, в которых забил лишь три гола (причём все с пенальти) и сделал три голевые передачи. Уходил же Игнатьев из клуба свободным агентом. Похоже, трансфер в «Рубин» стал началом конца карьеры нападающего на высоком уровне.
Эзекил Хенти, в «Локомотив» за € 5 млн
Зимний трансфер «Локо», который выглядел как новогодняя шутка. Нападающего из чемпионата Словении купили в феврале 2016-го за € 5 млн. В «Олимпии», вероятно, глазам своим не верили, когда узнали, что московский клуб согласился заплатить такие деньги за нигерийца. Уровень Хенти не соответствовал амбициям железнодорожников. В РПЛ Эзекил провёл всего 17 матчей, стал автором одного забитого мяча с пенальти и одной голевой передачи. Следующей остановкой карьеры Хенти «Локомотив» сделал «Бани Яс» из ОАЭ. Туда форварда отдали в аренду через год, а затем продали венгерскому «Видеотону» за € 500 тыс.
Эрик Ботхейм, в «Краснодар» за € 7,5 млн
В январе 2022-го в «Краснодар» приехал нападающий, пошумевший с «Будё-Глимт» в Лиге конференций. При всём потенциале молодого норвежца Сергей Галицкий, пожалуй, переплатил за Ботхейма, отдав € 7,5 млн (по данным Transfermarkt). Потом «Краснодару» просто не повезло. Из-за начала событий на Украине Эрик поспешил уехать из России. Так ни разу и не сыграл за «быков». Его спор с краснодарским клубом закончился тем, что Ботхейм ушёл свободным агентом в «Салернитану». Сейчас норвежец сидит на скамейки команды Серии А и не забил в этом сезоне ни одного мяча.
Софьян Ханни, в «Спартак» за € 8 млн
«Спартак» в сезоне-2017/2018 стремился защитить чемпионский титул. Чтобы не отставать в погоне за «Локомотивом», красно-белые усилились в зимнее окно – подписали за € 8 млн атакующего полузащитника «Андерлехта». Дальнейшие события показали, что московский клуб переплатил за Ханни. Алжирец не стал твёрдым игроком основы «Спартака», в РПЛ сыграл 25 матчей и набрал только 3+5. Полтора года спустя Софьяна отпустили в «Аль-Гарафу» из Катара за € 3,5 млн. Больше за Ханни никогда и никто не платил таких денег.
Эрнани, в «Зенит» за € 8 млн
Эрнани появился в «Зените» при Мирче Луческу. Румынский тренер любил бразильцев не меньше, чем Сергей Семак, но ошибочно решил, что центрхав из «Атлетико Паранаэнсе» может стать в перспективе заменой ушедшему из команды Акселю Витселю. Поэтому зимой 2017-го за Эрнани заплатили немало – € 8 млн. В борьбе за проигранное в итоге золото молодой новичок сине-бело-голубым не помог. После отставки Луческу бразилец тоже не раскрылся по-настоящему: в РПЛ провёл всего 23 матча, набрал 1+2. Уходил из «Зенита» уже при Семаке. Его продали в «Парму» за € 6,47 млн.
Юри Алберто, в «Зенит» за € 25 млн
Бразильца брали в январе 2022-го на замену ушедшему в «Байер» Сердару Азмуну. Трансфер получился неожиданно дорогим – «Интернасьонал» выбил из «Зенита» € 25 млн. Новый нападающий забил четыре гола в 11 матчах РПЛ, помог команде выиграть очередное чемпионство. Ещё пару мячей положил в Кубке страны. А летом того года отказался возвращаться в Россию из-за событий на Украине. «Зенит» с трудом решил проблему: продал «Коринтиансу» половину прав на Юри Алберто, получив взамен Роберта Ренана, Ду Кейроса, а также часть прав на Ивана Куарежму и Густаво Мантуана. Оно того стоило?
Шамар Николсон, в «Спартак» за € 8 млн
«Спартак» зимой 2022-го поиски нападающего привели в Бельгию. Московский клуб выкупил у «Шарлеруа» за довольно солидные деньги Николсона – € 8 млн. Шамар много забивал в бельгийской лиге и, казалось, мог посадить на скамейку Александра Соболева. Однако ямаец по большому счёту не оправдал ожиданий. В 34 матчах РПЛ забил всего восемь мячей и в какой-то момент заскучал в запасе. Продать его за хорошие деньги пока не получилось. В сентябре 2023-го Николсона отдали в аренду французскому «Клермону».
Виллиан, в «Анжи» за € 35 млн
Самый дорогой трансфер в зимние окна РПЛ – Виллиан перешёл из «Шахтёра» в «Анжи» в январе 2013-го за € 35 млн. Вингер сборной Бразилии должен был помочь махачкалинцам в борьбе за чемпионство. После первой части сезона «Анжи» лишь на два очка отставал от лидера ЦСКА. Но Виллиан начал с травмы и набрал весной только 1+1 в семи матчах РПЛ. Золото уплыло от южан. Не сделал разницу бразилец и в финале Кубка России, где «Анжи» проиграл армейцам. А летом того года владелец клуба Сулейманов Керимов решил избавиться от всех дорогих игроков. Правда, деньги за Виллиана отбили: продали в «Челси» за € 35,5 млн.