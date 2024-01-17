Самые провальные зимние трансферы РПЛ при системе «осень-весна»

После перехода РПЛ с сезона-2012/2013 на систему «осень-весна» зимние трансферы в России поменяли своё содержание. Теперь их цель – не комплектование команды в межсезонье, а укрепление слабых позиций по ходу чемпионата. Клубы тратят не так много, как в летнее окно, но от новичков ждут, что они будут максимально быстро давать результат в борьбе за чемпионство, еврокубки или сохранение места в элите.

А вот кто может уехать из РПЛ в Европу в это зимнее окно: Кто может уехать из РПЛ в Европу в зимнее трансферное окно

За эти 11 лет было много разных зимних трансферов в РПЛ, как успешных, так и неудачных. А какой стал самым провальным с точки зрения соотношения вложенных средств и игры футболиста? Давайте определим с помощью голосования – выбор за вами!

В ходе голосования позиции для усиления будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.